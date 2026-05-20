Bảo vệ hơn 100 nghìn hecta rừng ở nơi nắng nóng nhất Hà Tĩnh

Lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Khê chỉ đạo các tổ bảo vệ rừng triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Hương Khê là chủ rừng quản lý diện tích lớn nhất và có nhiều lâm phần dễ cháy nhất trên địa bàn huyện Hương Khê cũ. Do lâm phần nằm trong vùng nắng nóng, địa hình phức tạp, trải dài trên nhiều địa bàn, trong khi ý thức bảo vệ rừng (BVR) của một bộ phận người dân chưa cao nên công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm.

Để bảo vệ 31.026 ha rừng được giao, Ban QLRPH Hương Khê đã phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn trọng điểm tại các xã: Phúc Trạch, Hương Đô, Hương Phố, Hương Xuân. Đơn vị yêu cầu 11 tổ xung kích với 53 thành viên phối hợp cùng các hộ nhận khoán thường xuyên tuần tra, trực gác 24/24 giờ, kiểm soát người ra vào rừng và xử lý vi phạm. Ngoài ra, chủ rừng còn sửa chữa, lắp mới nhiều biển cấm lửa, biển cảnh báo cháy rừng; mua sắm thêm máy thổi gió, cưa xăng, dao phát, đèn pin; triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm nguy cơ cháy lan như: xử lý thực bì, giảm vật liệu cháy, tu sửa đường băng cản lửa.

Ban QLRPH Hương Khê "chi viện" phương tiện cho các tổ BVR có lâm phần dễ cháy nhất.

Ông Nguyễn Văn Hướng – Phó Trưởng ban QLRPH Hương Khê cho biết: “Đơn vị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ an toàn cho diện tích rừng được giao quản lý, đặc biệt trong mùa nắng nóng hiện nay. Các kế hoạch, biện pháp PCCCR cũng được quán triệt nghiêm túc đến các tổ BVR, hộ nhận khoán và người dân sinh sống gần rừng để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là không để xảy ra cháy lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra”.

Ban QLRPH Hương Khê thường xuyên phối hợp tuyên truyền lưu động để nâng cao tinh thần cảnh giác với hỏa hoạn cho người dân.

Với quyết tâm bảo vệ 100.026 ha rừng ở nơi nắng nóng nhất Hà Tĩnh, cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng tại các xã: Hương Đô, Hương Phố, Hương Khê, Hương Xuân, Phúc Trạch, Hà Linh và Hương Bình cũng đang vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và liên tục. Các lực lượng luôn duy trì trạng thái sẵn sàng, thường xuyên có mặt tại những khu vực rừng dễ cháy và các thời điểm có nguy cơ cao để xử lý ngay từ khi mới phát lửa.

Lực lượng chức năng gắn biển cảnh báo cháy rừng và chốt chặn người dân vào rừng ngày nắng nóng ở khu vực xã Hương Xuân.

Ông Trần Văn Thị – Phó Chủ tịch UBND xã Hương Xuân cho biết: “Toàn xã hiện có 22.484 ha rừng và đất lâm nghiệp. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, địa hình phức tạp, thực bì dày, người dân có thói quen xử lý thực bì bằng lửa và vào rừng lấy mật ong nên nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Do đó, ngay từ đầu mùa nắng nóng, địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp PCCCR, tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và bố trí lực lượng thường trực. Khi xuất hiện nắng nóng cực đoan, xã huy động hơn 100 người gồm kiểm lâm, công an, quân sự, biên phòng và người dân bám chốt, bám địa bàn, sẵn sàng xử lý mọi tình huống xảy ra”.

Hạt Kiểm lâm Hương Khê sẵn sàng máy móc, phương tiện để ứng phó kịp thời với cháy rừng.

Người dân sinh sống gần rừng cũng đang vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao để bảo vệ tài sản của gia đình và Nhà nước trước nguy cơ "bà hỏa" rình rập trong mùa nắng nóng. Ông Phạm Hồng Thân (thôn Phú Lập, xã Phúc Trạch) cho biết: “Thôn chúng tôi có hàng chục hộ nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ với Ban QLRPH Hương Khê và sản xuất lâm nghiệp (keo) từ đất rừng được giao; riêng gia đình tôi có 27 ha rừng các loại. Vì rừng có vai trò quan trọng đối với sinh kế, thu nhập và đời sống nên chúng tôi đang tập trung cao cho công tác PCCCR mùa nắng nóng. Hằng ngày, chúng tôi đều phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát lâm phần, dọn thực bì, kiểm soát người ra vào rừng, theo dõi mọi diễn biến xảy ra. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chủ động trang bị máy cưa, máy thổi, dao phát… để phục vụ chữa cháy rừng”.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Hương Khê chỉ đạo các chủ rừng tập trung triển khai các biện pháp PCCCR ở khu vực giáp ranh, nơi thực bì dày...

Ông Nguyễn Trọng Trà – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Khê cho biết: “Dự báo năm nay nắng nóng diễn biến cực đoan, nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn nên chúng tôi tập trung chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp để các chủ rừng triển khai nghiêm túc các phương án PCCCR đã được phê duyệt. Hiện nay, các biện pháp BVR mùa nắng nóng đã được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các địa bàn theo phương châm "4 tại chỗ", "phòng là chính, chữa cháy kịp thời" với quyết tâm giảm thiểu thiệt hại về rừng trong mùa nắng nóng”.