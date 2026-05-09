Đa cây, đa con để giảm rủi ro - bí quyết thành công của nông dân Kỳ Thượng

Năm 2023, khi có chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, anh Hồ Tú Nam ở thôn Sơn Bình 2 (xã Kỳ Thượng) bắt đầu xây dựng trang trại tổng hợp và triển khai mô hình chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ. Ban đầu, anh Nam đầu tư chuồng trại nuôi 10 con lợn nái, liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm để đảm bảo nguồn giống và quy trình chăn nuôi an toàn. Nhờ đó, anh chủ động được con giống và mở rộng đàn lợn thương phẩm lên hơn 50 con.

Đàn lợn hữu cơ của gia đình anh Hồ Tú Nam mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Không dừng lại ở đó, anh Hồ Tú Nam tiếp tục phát triển chăn nuôi bò với quy mô 10 con, kết hợp nuôi hàng trăm con gà thả vườn. Các nguồn phụ phẩm từ trồng trọt được tận dụng làm thức ăn cho vật nuôi, đồng thời chất thải chăn nuôi được xử lý để bón cho cây trồng, tạo thành vòng tuần hoàn khép kín.

Song song với chăn nuôi, anh Nam chú trọng phát triển cây ăn quả. Trên diện tích 2 ha, anh trồng hơn 100 cây bưởi da xanh, gần 1.000 cây ổi Đài Loan và hồng xiêm, khoảng 1.000 cây chanh và nhiều loại cây trồng khác. Việc đa dạng hóa cây trồng giúp anh có sản phẩm thu hoạch quanh năm.

Xã Kỳ Thượng là địa bàn miền núi, có quỹ đất rộng, song điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, khí hậu thất thường khiến việc sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tư duy mới, anh Nam nhận thấy đây lại là cơ hội nếu biết khai thác hợp lý.

Anh Hồ Tú Nam đang chăm sóc vườn bưởi da xanh - loại cây chủ lực, cho thu nhập cao nhất trong trang trại.

Anh Nam cho biết: "Điểm cốt lõi để mô hình phát triển bền vững là phải đa dạng hóa sản xuất. Nếu chỉ phụ thuộc vào một loại cây hay một loại con nào đó, khi gặp dịch bệnh hoặc mất giá thì rất dễ thua lỗ. Làm đa cây, đa con sẽ hỗ trợ lẫn nhau, giúp mình có nguồn thu liên tục, hạn chế rủi ro”.

Thực tế cho thấy, mô hình này đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Khi giá lợn hơi có thời điểm giảm mạnh, nguồn thu từ cây ăn quả và chăn nuôi gia cầm đã giúp gia đình anh duy trì ổn định kinh tế. Ngược lại, khi cây trồng chưa vào vụ thu hoạch, đàn lợn lại mang về nguồn thu bù đắp.

Hiện nay, tổng thu nhập từ trang trại của anh đạt khoảng 300 triệu đồng mỗi năm. Dù chưa phải con số lớn so với nhiều mô hình khác, nhưng đây là nguồn thu ổn định, ít rủi ro.

Đàn lợn nái hữu cơ thường xuyên cung cấp đủ cho nhu cầu tái đàn của anh Nam với số lượng ổn định 50 con/lứa.

Để có được thành công như hôm nay, anh Nam cho rằng: "Yếu tố quyết định không chỉ là sự cần cù mà còn là kiến thức và sự nhạy bén. Ngoài kinh nghiệm tích lũy, tôi thường xuyên cập nhật thông tin qua báo chí, internet và các lớp tập huấn. Khi có thời gian, tôi đi nhiều nơi trong và ngoài tỉnh để học hỏi mô hình hay. Mỗi nơi học một chút, rồi áp dụng phù hợp với điều kiện của mình”.

Chính nghị lực và tinh thần cầu tiến này đã giúp anh từng bước hoàn thiện mô hình, từ kỹ thuật chăn nuôi hữu cơ đến cách chăm sóc cây trồng và quản lý trang trại hiệu quả.

Đánh giá về mô hình kinh tế của anh Hồ Tú Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng Nguyễn Hà Ngọc cho biết: “Đây là mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế trang trại tại địa phương. Anh Nam đã mạnh dạn đầu tư, kết hợp nhiều loại hình sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai, địa hình vùng thượng. Mô hình không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình mà còn tạo hướng đi mới cho người dân trên địa bàn”.

Theo ông Ngọc, những mô hình như của anh Nam đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao thu nhập và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật, vốn vay và tạo điều kiện để nhân rộng mô hình. Xã đang khuyến khích người dân học tập cách làm của anh Nam, đặc biệt là tư duy sản xuất đa dạng, gắn với thị trường và thích ứng với điều kiện tự nhiên.

Nhờ áp dụng tốt kỹ thuật chăm sóc, đặc biệt là các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đàn gà thương phẩm trên 100 con/lứa của anh Nam luôn cho thu nhập ổn định.

Thực tế tại Kỳ Thượng cho thấy, việc khai thác hiệu quả quỹ đất kết hợp với tư duy sản xuất mới có thể tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế nông thôn. Mô hình của anh Hồ Tú Nam là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn này.

Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mô hình còn góp phần bảo vệ môi trường nhờ áp dụng phương pháp chăn nuôi hữu cơ, sản xuất theo hướng tuần hoàn và tận dụng tài nguyên một cách hợp lý. Đây cũng là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nông nghiệp hiện đại ngày càng chú trọng đến yếu tố bền vững.

Nhờ diện tích đất rộng, anh Nam dành 5 sào đất của trang trại để trồng cỏ nuôi bò.

Từ một vùng đất khó, bằng ý chí, sự nhạy bén và cách làm khoa học, sáng tạo, anh Hồ Tú Nam đã xây dựng thành công mô hình kinh tế trang trại tổng hợp hiệu quả. Câu chuyện của anh Nam không chỉ là bài học về làm giàu từ nông nghiệp mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho nhiều địa phương miền núi.