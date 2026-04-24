Đồng Lộc: Từ “tọa độ lửa” đến miền quê trù phú

Từng trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, Đồng Lộc được mệnh danh là vùng “chảo lửa”, “túi bom” – nơi các lực lượng dân quân, bộ đội, giao thông, thanh niên xung phong và Nhân dân ngày đêm bám trụ, giữ huyết mạch giao thông, bảo đảm chi viện cho tiền tuyến. Những mất mát, hy sinh ấy đã in dấu sâu đậm trên từng tấc đất, thế nhưng, Đồng Lộc hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ, khoác lên diện mạo mới trù phú, giàu sức sống.

Cán bộ Phòng Kinh tế, UBND xã Đồng Lộc hướng dẫn người dân chăm sóc cam.

Sau sáp nhập, địa bàn được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi để Đồng Lộc quy hoạch lại sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng. Từ đó, nhiều mô hình kinh tế phù hợp từng bước được hình thành, đặc biệt là phát triển kinh tế vườn đồi, cây ăn quả và chăn nuôi theo hướng hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế ngày càng cao.

Trong hành trình chuyển mình ấy, những người nông dân vẫn ngày ngày cần mẫn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Những ngày này, ông Phan Trọng Sơn vẫn miệt mài trên khu vườn rộng gần 2.500m², tỉ mỉ bọc từng quả ổi non. Với nỗ lực chuyển đổi, cải tạo mặt bằng, vùng đất sâu trũng, trồng lúa kém hiệu quả trước đây đã được gia đình ông phủ xanh bằng các loại cây như cam, ổi và trầu không. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, chăm sóc bài bản, khu vườn ngày càng phát huy hiệu quả, mang lại nguồn thu ổn định

Vườn ổi của ông Phan Trọng Sơn được cải tạo từ vùng ruộng sâu trũng kém năng suất.

Ông Sơn chia sẻ: “Nhận thấy vùng đất phù hợp với các loại cây ăn quả, gia đình đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển. Đến nay, cùng với việc mở rộng diện tích trầu không và đa dạng thêm cây trồng, thu nhập đạt hơn 200 triệu đồng mỗi năm”.

Không chỉ riêng gia đình ông Sơn, tinh thần chủ động chuyển đổi sản xuất, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương đang lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi người dân Đồng Lộc. Tại thôn Thanh Mỹ, gia đình ông Nguyễn Trọng Dương cũng là một trong những điển hình khi mạnh dạn quy hoạch gần 2 ha đất đồi để phát triển kinh tế tổng hợp. Từ vùng đất đồi khô cằn, sỏi đá, hiệu quả canh tác thấp, ông Dương từng bước cải tạo, đưa vào trồng cây ăn quả, chè và nhiều loại cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng.

Đồi chè xanh tốt của gia đình ông Nguyễn Trọng Dương đã mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao đời sống gia đình.

Ông Nguyễn Trọng Dương chia sẻ: “Muốn thay đổi cuộc sống thì trước hết phải thay đổi cách nghĩ, cách làm. Đất không phụ công người, chỉ cần mình chịu khó đầu tư, chăm sóc đúng kỹ thuật thì chắc chắn sẽ cho quả ngọt. Khi mình quyết tâm làm, mảnh đất quê hương cũng sẽ đền đáp xứng đáng”.

Những chuyển biến tích cực từ các mô hình kinh tế hộ không chỉ phản ánh ý chí vươn lên của người dân mà còn khẳng định hiệu quả của việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, trong đó vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ ở cơ sở được phát huy rõ nét. Tiêu biểu cho sự đổi thay đó là thôn Đại Đồng, vùng đất từng nằm giữa trọng điểm đánh phá ác liệt trong chiến tranh, nơi giao thoa của những “tọa độ lửa” Khe Giao – Ngã ba Đồng Lộc nay đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Dù điều kiện tự nhiên còn nhiều khó khăn, nhưng tinh thần vượt khó, quyết tâm vươn lên của người dân vẫn được phát huy, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế.

Hội Cựu chiến binh xã vừa ra mắt tổ hợp tác nuôi hươu quy mô 68 con.

Ông Đặng Cần - Bí thư Chi bộ thôn Đại Đồng cho biết: “Chúng tôi xác định muốn phát triển thì phải nỗ lực gấp nhiều lần. Việc đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã vào cuộc sống, nhất là phát huy lợi thế đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhờ đó, bức tranh nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Toàn thôn hiện có 16 mô hình kinh tế vườn rừng, vườn đồi cho thu nhập ổn định; gần 15 trang trại chăn nuôi lợn, gà quy mô lớn; nhiều mô hình nuôi ong, hươu phát triển hiệu quả. Bên cạnh đó, hơn 100 ha lúa được chuyển đổi theo hướng cánh đồng lớn, sản xuất một giống, nâng cao năng suất và giá trị. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2025 đạt khoảng 55 triệu đồng”.

Từ những vùng đồi từng in hằn dấu tích chiến tranh, một diện mạo mới đang dần hiện hữu. Xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là trọng tâm, Đồng Lộc đã và đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu này bằng những cách làm cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Bằng ý chí và công sức bền bỉ, người dân nơi đây đã “hồi sinh” những hố bom năm xưa thành các vùng sản xuất trù phú. Những đồi cam, bưởi bạt ngàn trĩu quả, những vườn ổi xanh tốt… đã minh chứng cho sự đổi thay mạnh mẽ của vùng quê từng là “tọa độ lửa”. Đến nay, toàn địa bàn đã phát triển gần 500 ha cam, bưởi cho giá trị kinh tế cao, cùng hàng chục mô hình trang trại chăn nuôi lợn, gà quy mô lớn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng Lộc hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ.

Không chỉ phát huy lợi thế đất đồi, Đồng Lộc còn tận dụng hiệu quả vùng “vựa lúa” với diện tích khoảng 1.500 ha. Trong đó, gần một nửa diện tích đã được chuyển đổi theo hướng xây dựng cánh đồng lớn, sản xuất tập trung, áp dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật, từng bước hình thành sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất và giá trị trên cùng đơn vị diện tích, mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân. Cùng đó, nhiều mô hình kinh tế mới tiếp tục được hình thành, phát triển đa dạng, mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế nông nghiệp địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Diệu – Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đồng Lộc cho biết: “Sau Đại hội Đảng bộ xã, địa phương xác định tái cơ cấu nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế vườn đồi, chăn nuôi gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân. Đồng thời, địa phương từng bước khai thác giá trị di tích Ngã ba Đồng Lộc gắn với phát triển du lịch, tạo hướng đi bền vững. Song song với phát triển kinh tế, hệ thống hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, các tuyến đường được bê tông hóa, cảnh quan môi trường ngày càng khang trang, sạch đẹp. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai hiệu quả, tạo nền tảng để Đồng Lộc bứt phá”.

Nhiều tuyến đường được chỉnh trang, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế.

Trên mảnh đất từng nhuốm màu khói lửa, Đồng Lộc hôm nay đang hồi sinh mạnh mẽ, với những mùa vàng no ấm, những vườn cây trĩu quả. Dấu ấn quá khứ vẫn lặng lẽ hiện diện trên từng tấc đất, âm thầm bồi đắp ý chí và niềm tin cho hành trình vươn lên hôm nay.