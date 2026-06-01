Kinh tế

Sở NN&MT Hà Tĩnh thông báo mời đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ xác định giá đất cụ thể

Thái Oanh
(Baohatinh.vn) - Để phục vụ công tác tham mưu quản lý nhà nước về đất đai và xác định nghĩa vụ tài chính đối với các dự án đầu tư, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ xác định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Hà Tĩnh. Hiện nay, cùng với việc triển khai nhiều dự án, tỉnh đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Để phục vụ công tác tham mưu quản lý nhà nước về đất đai và làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án đầu tư, Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ xác định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh trân trọng thông báo mời các tổ chức có chức năng, năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực định giá đất tham gia thực hiện nhiệm vụ xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Các tổ chức có nhu cầu tham gia đề nghị gửi hồ sơ năng lực, tài liệu chứng minh điều kiện hoạt động tư vấn xác định giá đất và các thông tin liên quan về Sở Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, lựa chọn theo quy định.

Hồ sơ gửi về: Sở Nông nghiệp và Môi trường (Địa chỉ: số 4, đường Xô viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Thông tin chi tiết xin liên hệ: ông Nguyễn Khắc Chiến, điện thoại: 0983.034.728 hoặc bà Lê Thị Tịnh, điện thoại: 0948.182.889.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

