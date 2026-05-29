Kinh tế

Hà Tĩnh đồng hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn

Thu Phương
(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà khẳng định, Hà Tĩnh sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư nói chung và thành viên các hội doanh nhân nói riêng nghiên cứu, khảo sát, triển khai dự án trên địa bàn.

Chiều 29/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi làm việc với Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân Sao Đỏ, CLB Sao Vàng đất Việt, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh về việc kết nối, xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Hoàng Bình Quân chủ trì buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, CLB Doanh nhân Sao Đỏ, CLB Sao Vàng đất Việt đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong công tác hội cũng như kết quả sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp thành viên. Những hoạt động của các hội doanh nhân đã để lại dấu ấn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Cảnh Hồng - Chủ tịch CLB Doanh nhân Sao Đỏ: Các doanh nghiệp trong CLB đang tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư vào Hà Tĩnh; đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp sớm triển khai dự án vào địa bàn.
Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch Tập đoàn đầu tư Thăng Long, Chủ tịch CLB Sao Vàng đất Việt: Doanh nghiệp đang quan tâm đầu tư dự án năng lượng điện gió và mong muốn tìm hiểu về quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực năng lượng của tỉnh Hà Tĩnh.

Đại diện các hội doanh nhân, CLB cũng nhấn mạnh về lợi thế đầu tư đa ngành, đa lĩnh vực như: công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghiệp năng lượng, thương mại dịch vụ, xây lắp, logistics…

Trong đó, nhiều doanh nghiệp đang quan tâm, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Hà Tĩnh. Các doanh nghiệp đề nghị tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để sớm triển khai các dự án trên địa bàn.

Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Hoàng Bình Quân phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Hoàng Bình Quân đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế và những kết quả nổi bật trong bức tranh kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh thời gian qua.

Đặc biệt, tỉnh đã triển khai hiệu quả các chính sách thu hút đầu tư, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Đồng thời đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp nói chung và thành viên của các hội doanh nhân, CLB đầu tư vào Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà thông tin nhanh về tiềm năng, thế mạnh của Hà Tĩnh và những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Đồng thời, khẳng định bên cạnh lợi thế về công nghiệp, cảng biển và cửa khẩu, Hà Tĩnh còn có dư địa phát triển kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, thủy sản, dịch vụ đô thị và hạ tầng xã hội. Đây là những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Theo định hướng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Tĩnh đặt mục tiêu trở thành một cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước, trung tâm công nghiệp – năng lượng – logistics của quốc gia; phát triển theo xu hướng xanh, tuần hoàn, thông minh. Trên cơ sở đó, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng, công nghiệp năng lượng; cảng biển – logistics – dịch vụ công nghiệp và chuỗi cung ứng; du lịch biển – nghỉ dưỡng – sinh thái và du lịch văn hóa; nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản; giáo dục, đào tạo nhân lực, y tế và dịch vụ xã hội chất lượng cao.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, thời gian qua Hà Tĩnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đặc biệt, Hà Tĩnh đang điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030 để đáp ứng nguồn nhân lực cho các dự án, đặc biệt nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp xanh, công nghiệp năng lượng…

Tỉnh mong muốn các hội doanh nhân, CLB tiếp tục là cầu nối giới thiệu doanh nghiệp, nhà đầu tư phù hợp; hỗ trợ tỉnh trong kết nối thị trường phát triển chuỗi cung ứng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực doanh nghiệp địa phương.

Tỉnh mong nhận được các ý kiến trao đổi về lĩnh vực quan tâm, điều kiện nghiên cứu đầu tư, cũng như đề xuất về hạ tầng, đất đai, nhân lực, thủ tục đầu tư và cơ chế phối hợp trong thời gian tới. UBND tỉnh cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát và triển khai dự án vào địa bàn.

