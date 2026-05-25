Phụ tải tăng đột biến, Nhiệt điện Vũng Áng 1 vận hành công suất tối đa

Theo Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia: phụ tải điện toàn quốc và miền Bắc tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt diện rộng, trong đó miền Bắc liên tiếp xác lập các mức tiêu thụ điện kỷ lục mới của năm 2026.

Dự kiến sản lượng tiêu thụ điện của hệ thống điện quốc gia ngày 25/5/2026 có thể ở mức 1 tỷ 136 triệu kWh; công suất phụ tải lớn nhất của hệ thống điện quốc gia vào cao điểm 21h30 vào khoảng 53.503MW. Đáng lưu ý, phụ tải miền Bắc dự kiến tiếp tục lập đỉnh mới, ước đạt gần 28.000MW.

Thời tiết nắng nóng, phụ tải điện ghi nhận mức tăng cao trên cả nước.

Qua theo dõi cho thấy, thời gian qua, lượng mưa ít cộng với thời tiết nắng nóng cực đoan đã khiến mực nước của nhiều hồ chứa nhà máy thủy điện sụt giảm, nhất là khu vực Bắc Trung Bộ. Mực nước tại các hồ thủy điện trên cả nước đang được kiểm soát để ưu tiên phát điện phục vụ cao điểm mùa khô. Trong bối cảnh đó, các nhà máy nhiệt điện được huy động vận hành với công suất tối đa.

Tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (thuộc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh), hiện nay 2 tổ máy với tổng công suất 1.200 MW được vận hành đầy tải 24/24h với sản lượng điện phát lên lưới khoảng 27 triệu kWh/ngày. Hoạt động liên tục trong điều kiện này, nhà máy đặc biệt lưu tâm các chỉ số kỹ thuật nhằm ngăn ngừa nguy cơ sự cố.

Ông Lê Bá Hùng – Phó Quản đốc Phân xưởng vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 cho hay: “Tại Phòng Điều khiển trung tâm, đội ngũ kỹ sư đánh giá từng chi tiết vận hành của các thiết bị như: lò hơi, tuabin, máy phát cùng hệ thống thiết bị phụ trợ để triển khai các phương án vận hành phù hợp. Song song với đó, công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các tổ máy phát điện được triển khai liên tục đảm bảo độ khả dụng cao nhất. Ngoài ra, vận hành nhà máy trong nền nhiệt độ cao, công tác đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ được đơn vị đặt lên hàng đầu với nhiều giải pháp kịp thời, hiệu quả”.

Kỹ sư theo dõi thông số vận hành các tổ máy tại Phòng Điều khiển trung tâm, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Đối với nhà máy nhiệt điện, việc chủ động nguồn nhiên liệu đảm bảo cho quá trình vận hành của các tổ máy diễn ra thông suốt đóng vai trò quan trọng. Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã huy động nguồn lực, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường nhập than phục vụ dây chuyền sản xuất.

Ông Vũ Trần Thanh Hải – Phó Quản đốc Phân xưởng nhiên liệu, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 chia sẻ: “Mỗi ngày, cầu cảng của nhà máy đều đón tàu nhập than với trọng tải từ 20.000 – 25.000 tấn. Trong thời điểm phụ tải tăng như đợt này, lượng than nhập vào nhà máy đạt 350.000 tấn/tháng. Vận hành trong thời điểm nắng nóng, công tác đảm bảo an toàn tại Phân xưởng nhiên liệu được đặc biệt quan tâm. Trong kho than của nhà máy luôn có khoảng 300.000 tấn than nên hệ thống phun sương được bố trí chạy liên tục 24/24h để dập bụi và phòng chống cháy nổ. Ngoài ra, nhà máy còn lắp thêm hệ thống camera và cảm biến nhiệt trong kho than, theo dõi nhiệt độ khói để kịp thời phát hiện sự cố”.

Tàu vào nhập than tại cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Theo ông Trần Hữu Đường – Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1: Hiện nay, thời tiết nắng nóng trên diện rộng, nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân tăng cao. Cùng đó, các doanh nghiệp, nhà máy đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh để hoàn thành mục tiêu quý II nên phụ tải điện công nghiệp, nông nghiệp tăng trưởng mạnh.

Trên cơ sở nhận định tình hình, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã chủ động các giải pháp kinh tế - kỹ thuật, an toàn để đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, liên tục. Cán bộ, kỹ sư nhà máy đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu sản lượng điện thương mại tháng 5 đạt 803 triệu kWh, doanh thu khoảng 1.473 tỷ đồng; tạo nền tảng về đích mục tiêu 6 tháng đầu năm phát lên lưới quốc gia khoảng 4.191 triệu kWh, doanh thu khoảng 7.582 tỷ đồng.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 chủ động nhập nhiên liệu phục vụ dây chuyền sản xuất.

Trước dự báo nắng nóng kéo dài trên diện rộng, mực nước các hồ chứa tiếp tục suy giảm, gây áp lực lớn lên vận hành hệ thống thủy điện, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn điện cho hệ thống quốc gia, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Nhà máy sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia để sẵn sàng huy động tối đa công suất khi cần thiết; đồng thời phối hợp với Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí chủ động bảo đảm nguồn than phục vụ sản xuất điện.

Công tác bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 được duy trì thường xuyên.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục tăng cường quản lý kỹ thuật, siết chặt công tác an toàn – bảo hộ lao động, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào vận hành nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm môi trường. Các giải pháp kiểm soát, tiết giảm chi phí cũng được triển khai đồng bộ để tối ưu hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhà máy.