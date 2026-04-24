Khơi thông mặt bằng, dự án hạ tầng đô thị Hương Khê tăng tốc thi công

Nguyễn Tâm
(Baohatinh.vn) - Sau khi gỡ được "nút thắt" mặt bằng, tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê (Hà Tĩnh) đang được các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ.

Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, có tổng mức 781 tỷ đồng. Dự án khởi công tháng 3/2024, dự kiến hoàn thành 30/12/2024. Tuy nhiên, do vướng GPMB nên UBND tỉnh đã gia hạn đến 25/12/2026.
Từ cuối năm 2025 công tác tuyên truyền, vận động được chính quyền địa phương đẩy mạnh, đến đầu tháng 4/2026 đã cơ bản bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để các hạng mục được triển khai đồng loạt.
Một trong những hạng mục quan trọng của dự án là cải tạo, nâng cấp tuyến đường vượt lũ Hồ Chí Minh dài gần 5 km. Chính quyền xã Hương Khê đã tập trung gặp gỡ, đối thoại, tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu, đồng thuận. Nhờ đó, vào đầu tháng 4/2026, 486/486 hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng thuận bàn giao mặt bằng và Công ty TNHH Xây dựng Khánh Môn nhanh chóng huy động máy móc, nhân lực để thi công liên tục.
Bà Phan Thị Tám (thôn 12, xã Hương Khê) chia sẻ: “Khi triển khai làm đường, ban đầu chúng tôi còn băn khoăn nhưng được tuyên truyền, giải thích rõ nên gia đình tôi cũng như nhiều hộ khác đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai”.
Tương tự, tuyến đường vượt lũ Trần Phú dài gần 3,3 km trước đây cũng bị chậm tiến độ do vướng mặt bằng và phải gia hạn đến hết tháng 11/2026. Tuy nhiên, sau khi địa phương tạo được sự đồng thuận của 376 hộ dân bị ảnh hưởng, mặt bằng đã được bàn giao đầy đủ, giúp nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.
Anh Nguyễn Đức Hải (bên trái) - Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Khánh Việt cho biết: “Hiện nay, đơn vị đang tập trung thi công nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và vỉa hè. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối tháng 10/2026.”
Nhà thầu huy động máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê.
Anh Nguyễn Đình Thế (bên trái) - Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Hiện các nhà thầu đang tập trung tối đa nguồn lực để thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối tháng 10/2026, sớm hơn so với kế hoạch đã điều chỉnh”.
Trên công trường, mỗi công nhân đều cần mẫn với công việc được giao, mong muốn góp phần đẩy nhanh tiến độ của dự án.
Việc tháo gỡ được “điểm nghẽn” mặt bằng đã tạo cú hích quan trọng giúp dự án tăng tốc về đích. Khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai mà còn mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người dân Hương Khê.

Sau khi dự án được gia hạn tiến độ, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đặc biệt với các hộ còn băn khoăn. Cùng với đó, kết quả thực hiện được cập nhật hằng ngày và thông tin rộng rãi qua hệ thống loa truyền thanh, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy tiến độ chung.

Song song với công tác vận động, xã cũng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai di dời hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo mặt bằng sạch phục vụ thi công. Nhờ đó từ đầu tháng 4/2026, những hộ còn vướng mắc mặt bằng cơ bản đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng để dự án thi công.

Ông Nguyễn Trường Thọ – Phó Chủ tịch UBND xã Hương Khê

#Dự án hạ tầng đô thị Hương Khê #tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng

Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút hơn 50 dự án trong năm 2026

Với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đón làn sóng đầu tư mới trong năm 2026 với hơn 50 dự án, tạo động lực tăng trưởng bền vững.
Khu công nghiệp Phú Vinh hấp dẫn nhà đầu tư

Khu công nghiệp Phú Vinh tiếp tục khẳng định sức hút đối với dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và góp phần giải quyết việc làm cho lao động Hà Tĩnh.