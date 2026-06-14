Lắp đặt 121 camera AI giám sát giao thông trên cao tốc qua Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn từ Bãi Vọt vào Vũng Áng ở Hà Tĩnh sẽ được lắp đặt 121 camera AI phục vụ giám sát, phát hiện vi phạm và xử lý sự cố về giao thông.
Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai lắp đặt hệ thống camera AI trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn từ Bãi Vọt vào Vũng Áng.
Theo đó, tuyến cao tốc qua địa bàn Hà Tĩnh sẽ được lắp 121 camera AI, trong đó, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi 55 camera, đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng 66 camera.
Hệ thống camera này có nhiệm vụ giám sát giao thông, phát hiện các hành vi vi phạm, sự cố trên tuyến để phục vụ công tác quản lý, vận hành cao tốc.
Cùng với hệ thống camera AI, trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh cũng được lắp đặt hệ thống biển báo điện tử VMS (biển báo giao thông thông minh sử dụng công nghệ LED); camera giám sát tải trọng xe; thiết bị dự báo, cảnh báo thời tiết; hệ thống thu phí không dừng ETC...
Khi hoàn thành, đưa vào khai thác, dữ liệu từ các thiết bị trên tuyến cao tốc đoạn từ Bãi Vọt tới Vũng Áng sẽ được kết nối về trung tâm điều hành đặt tại nút giao Cẩm Quan ở xã Cẩm Xuyên.
Hệ thống giao thông thông minh này góp phần phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống bất thường, sự cố giao thông, ùn tắc, phương tiện dừng đỗ không đúng quy định hoặc các nguy cơ mất an toàn trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh.
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