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Đưa công nghiệp môi trường thành ngành quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

Thu Phương
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(Baohatinh.vn) - Giai đoạn 2025 - 2030, Hà Tĩnh phấn đấu phát triển ngành công nghiệp môi trường thành một ngành có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo vệ môi trường, thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển ngành công nghiệp môi trường (CNMT) Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch xác định quan điểm xuyên suốt là phát triển CNMT phù hợp với đặc điểm công nghiệp trọng điểm của tỉnh; phát triển doanh nghiệp CNMT trong tỉnh theo hướng hiện đại, có năng lực cạnh tranh, tham gia chuỗi cung ứng trong nước và phát triển CNMT trên cơ sở đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại và chuyển đổi số.

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Hà Tĩnh đặt mục tiêu phát triển ngành CNMT gắn với định hướng phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh như: luyện kim, công nghiệp chế biến, chế tạo... Ảnh minh họa.

Mục tiêu của kế hoạch là phấn đấu phát triển ngành CNMT trở thành một ngành có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát triển ngành CNMT gắn với định hướng phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh như: luyện kim, năng lượng, cảng biển, công nghiệp chế biến, chế tạo, ưu tiên phát triển công nghệ, thiết bị xử lý chất thải, tro xỉ, khí thải, nước thải, công nghệ tái chế và các giải pháp phục vụ kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.

Cùng đó, hình thành các doanh nghiệp CNMT có khả năng sản xuất, cung ứng thiết bị, công nghệ, sản phẩm phục vụ nhu cầu trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu; khuyến khích, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức quốc tế nhằm nghiên cứu, làm chủ, thương mại hóa công nghệ, sản phẩm ngành CNMT.

Đến năm 2030, tỉnh xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển ngành CNMT; tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển các dự án xử lý, tái chế chất thải, sản xuất thiết bị, sản phẩm CNMT tại khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển ngành CNMT trên địa bàn; thu hút các nhà đầu tư có công nghệ tiên tiến, hiện đại, đầu tư các nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp theo Quy hoạch tỉnh.

Đồng thời, phát triển, ứng dụng các công nghệ, thiết bị xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, sản xuất và sử dụng thiết bị, sản phẩm ngành CNMT do các doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước sản xuất, nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu trong tỉnh và hướng tới tự chủ nguồn cung sản phẩm ngành CNMT. Bên cạnh đó, phát triển doanh nghiệp dịch vụ môi trường theo hướng hiện đại, bảo đảm thiết bị, hệ thống và công trình xử lý vận hành ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo vệ môi trường.

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Tỉnh đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư có công nghệ tiên tiến, hiện đại, đầu tư các nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp theo Quy hoạch tỉnh. Ảnh minh họa.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ. Bao gồm: xây dựng cơ chế, chính sách phát triển ngành CNMT; phát triển sản xuất hàng hóa ngành CNMT; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đào tạo, tập huấn, phát triển nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin điện tử về CNMT…

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp của chương trình; góp phần đưa công nghiệp môi trường trở thành một trong những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế xanh và phát triển bền vững.

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Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

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