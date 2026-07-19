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Khu kinh tế Vũng Áng: Động lực tăng trưởng từ những đại công trường

Phúc Quang - Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Sản xuất duy trì đà tăng trưởng, nhiều dự án quy mô lớn được đẩy nhanh tiến độ, các nhà máy liên tục mở rộng công suất... đang tạo nên diện mạo sôi động cho Khu kinh tế Vũng Áng - cực tăng trưởng lớn nhất của Hà Tĩnh.

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Là trung tâm công nghiệp lớn nhất Hà Tĩnh và là một trong những khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước, trong những tháng đầu năm 2026, Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng tiếp tục khẳng định vai trò là cực tăng trưởng của tỉnh.

Nổi bật là sự phát triển ổn định của các ngành công nghiệp chủ lực như: luyện kim, sản xuất điện, ô tô điện, xe máy điện và pin cell... tạo ra giá trị sản xuất lớn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng công nghiệp cũng như kim ngạch xuất nhập khẩu của địa phương.

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Giữ vai trò là doanh nghiệp FDI lớn nhất trên địa bàn, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tiếp tục là trụ cột của ngành công nghiệp tỉnh nhà.

Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã sản xuất khoảng 3,1 triệu tấn phôi thép, trên 2 triệu tấn thép thành phẩm, đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD.

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​Bên cạnh đó, nhà máy nhiệt điện của công ty cũng sản xuất hơn 1,98 tỷ kWh điện, góp phần bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

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Cùng với Formosa Hà Tĩnh, các nhà máy của Tập đoàn Vingroup tại KKT Vũng Áng đang tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp địa phương.

Từ đầu năm đến nay, Nhà máy sản xuất cell pin LFP (VinES - Gotion) đã sản xuất hơn 10,8 triệu cell pin VAG, đạt doanh thu 3.082 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất pack pin VinES xuất xưởng trên 42.000 pack pin, doanh thu ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng.

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Nhà máy sản xuất ô tô điện đã xuất xưởng gần 37.676 xe, trong đó xuất khẩu hơn 2.500 xe các loại. Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh đạt sản lượng trên 89.906 xe, với hơn 6.728 xe được xuất khẩu.

Hoạt động sản xuất ổn định của các nhà máy không chỉ tạo ra giá trị kinh tế lớn mà còn giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

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Trong lĩnh vực năng lượng, các nhà máy nhiệt điện tại KKT Vũng Áng tiếp tục vận hành ổn định, bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất và đời sống.

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Từ đầu năm đến nay, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I sản xuất trên 4,1 tỷ kWh điện, doanh thu bán điện đạt hơn 7.651 tỷ đồng; Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II sản xuất hơn 3,2 tỷ kWh điện, doanh thu ước đạt khoảng 7.300 tỷ đồng.

Song hành với hoạt động sản xuất, công tác thu hút đầu tư tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn trong các lĩnh vực luyện kim, năng lượng, công nghiệp chế tạo, logistics và công nghiệp công nghệ cao đang được triển khai, góp phần mở rộng không gian phát triển và hoàn thiện chuỗi giá trị công nghiệp tại KKT Vũng Áng.

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​Tiêu biểu là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng có quy mô 964,84 ha. Đến nay, dự án đã hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường 823,5 ha.

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê phục vụ sản xuất ngành công nghiệp phụ trợ ô tô điện tại phường Vũng Áng do Công ty CP Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, với quy mô 132,22 ha, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 132,165 ha.

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​Trên phần diện tích đã được bàn giao, nhà đầu tư huy động tối đa nhân lực, máy móc để san lấp mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục.

Không khí lao động khẩn trương trên các công trường đang tạo thêm năng lực sản xuất mới, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp của khu kinh tế.

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Không chỉ là động lực tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh, KKT Vũng Áng còn tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, thúc đẩy sự phát triển của thương mại, dịch vụ, logistics và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Cùng với đó, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tăng cường chuyển đổi số trong công tác quản lý và xúc tiến đầu tư đã góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

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Với nền tảng đã được tạo dựng cùng quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư của Hà Tĩnh, KKT Vũng Áng đang tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu phát triển kinh tế của địa phương.

"Bức tranh" công nghiệp nơi đây ngày càng khởi sắc với những gam màu tươi sáng từ sản xuất, đầu tư và đổi mới, Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục sẽ là điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn trong nước và quốc tế thời gian tới.

Clip: Không khí các công trường, nhà máy tại KKT Vũng Áng.

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Tags:

#Vũng Áng #Hà Tĩnh #công nghiệp #đầu tư #năng lượng #ô tô điện #xuất nhập khẩu

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