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Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.

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Với tổng vốn đầu tư hơn 12,8 tỷ USD, Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là dự án FDI lớn nhất trên địa bàn Hà Tĩnh.
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Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp luôn là một trong những nguồn đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và giải quyết việc làm của tỉnh.
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Những tháng đầu năm 2026, Formosa Hà Tĩnh sản xuất hơn 3,1 triệu tấn phôi thép, trên 2 triệu tấn thép thành phẩm...
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Tiêu thụ hơn 3,1 triệu tấn thép, đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp vào ngân sách hơn 127 triệu USD.
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Bên cạnh lĩnh vực luyện thép, hệ thống sản xuất năng lượng của Formosa Hà Tĩnh cũng vận hành ổn định. Nhà máy nhiệt điện của doanh nghiệp gồm 3 tổ máy đốt than với tổng công suất 450 MW và 2 tổ máy đốt khí có tổng công suất 200 MW, nâng tổng công suất phát điện lên 650 MW.
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Trong những tháng đầu năm 2026, nhà máy phát khoảng 1,98 triệu MWh điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất của khu liên hợp và bổ sung nguồn điện cho lưới điện quốc gia.
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Cảng nước sâu Sơn Dương tiếp tục phát huy hiệu quả khai thác với công suất thiết kế 30 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Hệ thống cảng gồm 14 cầu cảng, 22 thiết bị bốc dỡ cùng tuyến đê chắn sóng dài 5,2 km.
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Trong những tháng đầu năm 2026, cảng đã đón 523 lượt tàu cập, rời cảng, thực hiện bốc dỡ khoảng 13,7 triệu tấn hàng hóa và nguyên vật liệu.
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Không chỉ đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách, Formosa Hà Tĩnh còn tạo việc làm ổn định cho lực lượng lao động địa phương.
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Hiện doanh nghiệp có khoảng 5.600 cán bộ, công nhân viên và khoảng 4.200 lao động của các nhà thầu phụ đang làm việc tại dự án. Như vậy, khu liên hợp đã trực tiếp tạo việc làm cho gần 10.000 lao động với thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.

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