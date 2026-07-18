Hà Tĩnh từng bước hiện thực hóa Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

Theo Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh), Hà Tĩnh được quy hoạch 41 dự án nguồn điện với tổng công suất hơn 8.350 MW cùng 27 dự án lưới điện 500kV và 220kV.

Từng bước hiện thực hóa quy hoạch này, thời gian qua, Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp các bộ, ngành trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các chủ đầu tư và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nguồn, lưới điện; tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư dự án.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II là dự án nguồn điện quan trọng trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II là dự án nguồn điện quan trọng trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Ngay từ giai đoạn triển khai, Hà Tĩnh đã xác định đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt đối với hệ thống điện quốc gia. Chính quyền địa phương chủ động phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng và tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, đảm bảo tiến độ dự án. Sau nhiều nỗ lực của các bên, tháng 4/2026, nhà máy vận hành đồng bộ cả 2 tổ máy.

Ông Hà Huy Quang - Trưởng ca vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II cho biết: “Với tổng công suất 1.330 MW, mỗi năm nhà máy cung cấp khoảng 7,8 tỷ kWh điện cho lưới quốc gia. Việc đưa nhà máy vào vận hành không chỉ góp phần giảm áp lực phụ tải mà còn tăng thu ngân sách và từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nguồn điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh tại Hà Tĩnh”.

Bên cạnh các dự án đã hoàn thành, Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện triển khai những dự án nguồn điện mới. Toàn tỉnh có 6 dự án nguồn điện đang thực hiện thủ tục đầu tư với tổng công suất khoảng 2.561,6 MW. Trong đó, đáng chú ý là Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Vũng Áng III tại phường Hoành Sơn với tổng vốn đầu tư hơn 51.430 tỷ đồng, công suất khoảng 1.500 MW. Dự án do liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam và B.Grimm Power Public Company Limited làm chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà chủ trì buổi làm việc với liên danh nhà đầu tư về giải pháp, kế hoạch triển khai thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III.

Theo đại diện Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam: Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (tháng 6/2026), liên danh nhà đầu tư đang hoàn tất thủ tục thành lập công ty, xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi; phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát mặt bằng, các điểm đấu nối, hệ thống xả nước làm mát cũng như công tác giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch, tổ máy số 1 sẽ hoàn thành vào tháng 6/2030 và cuối năm 2030 tổ máy số 2 sẽ hoàn thành.

Song song với phát triển nguồn điện, Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện. Trong đó, dự án đường dây 500kV Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng (mạch 3,4) được xem là "mắt xích" quan trọng của hệ thống truyền tải khu vực. Dự án có chiều dài 16,8 km, xây dựng mới hai mạch đường dây với 45 vị trí móng cột, đi qua xã Kỳ Hoa và các phường Vũng Áng, Sông Trí. Tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Dự án đường dây 500kV Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng (mạch 3,4) đi qua xã Kỳ Hoa dài 2,2 km, ảnh hưởng 66 hộ dân.

Ông Võ Tá Cương - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa cho hay: “Dự án đi qua địa bàn có chiều dài 2,2 km với 6 vị trí móng cột, ảnh hưởng 66 hộ dân, trong đó 4 hộ thuộc diện tái định cư. Địa phương đã hoàn thành kiểm kê tài sản và đang hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc xác định nguồn gốc đất ở một số vị trí, địa phương đang phối hợp các sở, ngành để tháo gỡ, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 8/2026”.

Ngoài các dự án điện năng thông thường, Hà Tĩnh đang phát triển năng lượng tái tạo. Tỉnh đang thực hiện thủ tục đầu tư 6 dự án nguồn điện, trong đó có các dự án điện gió HBRE (120 MW), điện gió Kỳ Anh (400 MW), điện gió Eco Wind Kỳ Anh (498 MW) và Nhà máy xử lý chất thải phát điện Hồng Lộc (30 MW).

Tỉnh cũng đang xem xét chủ trương đầu tư 23 dự án mới, trong đó 13 dự án điện gió và 9 dự án điện mặt trời. Việc phát triển đồng thời các loại hình năng lượng sạch không chỉ góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện mà còn tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng xanh, phù hợp với cam kết giảm phát thải và xu hướng phát triển bền vững.

Năm 2026, phụ tải điện của Hà Tĩnh dự báo tăng 17%.

Năm 2026, phụ tải điện của Hà Tĩnh dự báo tăng 17%, cao hơn mức tăng bình quân cả nước, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phát triển hạ tầng lưới điện.

Theo ông Lê Trung Phước - Giám đốc Sở Công Thương: Hà Tĩnh đã kiến nghị Bộ Công Thương xem xét bổ sung, điều chỉnh các dự án nguồn và lưới điện vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh như: Nhà máy nhiệt điện khí tận dụng nhiệt dư Vinmeta (công suất hơn 910 MW), các dự án điện rác với tổng công suất khoảng 300 MW cùng các trạm biến áp 220 kV Vũng Áng 3 và Vũng Áng 4...

Trong bối cảnh phụ tải ngày càng tăng, việc hiện thực hóa Quy hoạch điện VIII điều chỉnh không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành điện mà còn là điều kiện để Hà Tĩnh mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. Khi các dự án nguồn, lưới điện và năng lượng tái tạo được triển khai đồng bộ, Hà Tĩnh sẽ có thêm nền tảng vững chắc để bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng khu vực Bắc Trung Bộ.