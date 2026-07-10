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GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.

P.V: Thưa đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, kết quả tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của Hà Tĩnh cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Theo đồng chí, lĩnh vực công nghiệp đang có những chuyển động nào để tiếp tục khẳng định vai trò động lực của nền kinh tế tỉnh?

Đồng chí Trần Báu Hà: Theo phân tích từ cơ quan thống kê, trong mức tăng GRDP 12,79% của tỉnh, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục dẫn dắt nền kinh tế với mức tăng 24,25%, đóng góp 9,4 điểm phần trăm; riêng ngành công nghiệp tăng 28,34%, đóng góp 8,5 điểm phần trăm. Nhiều dự án quy mô lớn bắt đầu phát huy hiệu quả, đóng góp quan trọng cho kết quả tăng trưởng như Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II vận hành đồng bộ 2 tổ máy; Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast đi vào hoạt động; Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast vận hành ổn định; cùng với đó là sự gia tăng giá trị sản xuất của các sản phẩm chủ lực như thép, pack pin, cell pin... Sự bổ sung từ các dự án công nghiệp mới, cùng với đà tăng của các sản phẩm truyền thống, đã tạo chuyển biến rõ hơn về chất lượng tăng trưởng của kinh tế Hà Tĩnh.

﻿ Vai trò động lực của công nghiệp, với hạt nhân là Khu kinh tế Vũng Áng, là kết quả của cả một quá trình Hà Tĩnh đã quyết tâm thực hiện trong nhiều năm qua (ảnh 1).Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II sử dụng công nghệ lò hơi "trên siêu tới hạn" - công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam (ảnh 2).

﻿ Nhà máy sản xuất xe ô tô điện và Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng năm 2026.

Vai trò động lực của công nghiệp, với hạt nhân là Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng, là kết quả của cả một quá trình Hà Tĩnh đã quyết tâm thực hiện trong nhiều năm qua. Gần 35 năm sau tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã kiên trì với chiến lược lấy công nghiệp làm động lực phát triển; từng bước đầu tư hạ tầng, phát triển KKT Vũng Áng, hệ thống cảng nước sâu, giao thông kết nối và không gian công nghiệp. Đến giai đoạn này, khi các dự án động lực lần lượt đi vào hoạt động, những nền tảng đó đã tạo được dư địa lớn thúc đẩy tăng trưởng.

Khu kinh tế Vũng Áng đóng vai trò là hạt nhân trong phát triển kinh tế của tỉnh. Ảnh: Trần Vũ.

Vai trò đầu tàu của công nghiệp đã kéo theo sự tăng trưởng các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Khu vực dịch vụ chuyển biến tích cực, tăng 6,73%, đóng góp 2,53 điểm phần trăm; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì sự ổn định với mức tăng 1,72%, đóng góp 0,24 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung. Nhờ sự cộng hưởng của các động lực tăng trưởng, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Hà Tĩnh đạt 12,79%, đứng đầu trong 34 tỉnh, thành phố cả nước.

Kết quả nêu trên cho thấy các giải pháp phát triển KT-XH đã được triển khai hiệu quả, đặc biệt những kết quả tích cực trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN), giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy SXKD... Đồng thời cũng khẳng định các chủ trương, nghị quyết chiến lược của Trung ương, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, kế hoạch thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang được triển khai đồng bộ. Sự thống nhất từ chủ trương đến tổ chức thực hiện đã tạo điều kiện để những tiềm năng, lợi thế và các quyết sách phát triển từng bước chuyển hóa thành kết quả tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm.

﻿ Dự án thí điểm điện mặt trời trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi ở xã Vũ Quang thực hiện từ tháng 6/2025 trên chiều dài 564 m, sản lượng điện thiết kế khoảng 1,26 triệu kWh/năm.

P.V: Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, Hà Tĩnh cần tiếp tục tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Báu Hà: Mặc dù tốc độ tăng trưởng của tỉnh đang ở mức cao, song cần xác định đây mới là kết quả bước đầu. Để duy trì đà tăng trưởng bền vững, Hà Tĩnh đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức khi quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn; các động lực tăng trưởng mới chưa hình thành đầy đủ; tăng trưởng vẫn dựa nhiều vào các dự án công nghiệp quy mô lớn đã đi vào hoạt động. Trong khi các lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng bền vững như kinh tế số, kinh tế xanh, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, logistics, du lịch chất lượng cao... còn nhiều dư địa nhưng chưa thu hút được bao nhiêu. Môi trường đầu tư kinh doanh tuy có nhiều cải thiện nhưng vẫn tiềm ẩn các yếu tố thiếu bền vững; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra khu vực Nhà máy Thủy điện Vũ Quang. Ảnh Văn Đức.

HÀ TĨNH CẦN CHỦ ĐỘNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG, THƯỜNG XUYÊN CẬP NHẬT, HOÀN THIỆN VÀ QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG; TĂNG CƯỜNG THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THEO TỪNG THÁNG, TỪNG QUÝ, KỊP THỜI THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ ĐIỀU CHỈNH CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NHẰM KHAI THÁC TỐI ĐA CÁC DƯ ĐỊA TĂNG TRƯỞNG.

6 tháng cuối năm, theo kịch bản tăng trưởng vừa được Chính phủ ban hành, cả nước đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên, trong đó, Hà Tĩnh được giao phấn đấu đạt mức tăng 10,43%. Để thực hiện được mục tiêu gắn với trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Hà Tĩnh cần chủ động nâng cao chất lượng tăng trưởng, thường xuyên cập nhật, hoàn thiện và quản trị hiệu quả kịch bản tăng trưởng; tăng cường theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện theo từng tháng, từng quý, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và điều chỉnh các giải pháp điều hành nhằm khai thác tối đa các dư địa tăng trưởng. Trong thời gian tới, tỉnh tập trung thực hiện một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Quyết liệt xử lý các “điểm nghẽn” đang cản trở tăng trưởng, nhất là các vướng mắc về cơ chế, thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, GPMB, vật liệu xây dựng… để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả các dự án lớn, tạo tác động lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn. Đối với các dự án trọng điểm, dự án động lực, ưu tiên thực hiện cơ chế “luồng xanh” nhằm rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN và nhà đầu tư. Đồng thời, có giải pháp hiệu quả phát triển kinh tế tư nhân, tiếp tục đồng hành, phối hợp, hỗ trợ các DN sản xuất chủ lực, DN nhỏ và vừa, HTX, hộ kinh doanh phát triển SXKD.

Đồng chí Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra hoạt động sản xuất tại Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các định hướng, chính sách, chiến lược của tỉnh; tăng tỷ lệ lấp đầy khu, cụm công nghiệp. Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, sớm triển khai các chương trình, dự án trọng điểm đã được thống nhất chủ trương như: mở rộng KKT Vũng Áng; Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái; Trung tâm Dữ liệu quốc tế AI, Khu thương mại tự do Vũng Áng; các dự án giao thông kết nối Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với hệ thống cao tốc... Đối với Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê, hiện đã có quyết định chấm dứt hoạt động, tạo cơ sở để tiếp tục nghiên cứu phương án khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo đảm hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Thực hiện đồng bộ giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát huy hiệu quả Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và các địa phương (DDCI), nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính; duy trì, cải thiện và nâng cao các chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

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﻿ Hà Tĩnh tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án và phát triển sản xuất kinh doanh.

Cùng với tập trung cho lĩnh vực kinh tế động lực, cần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, bền vững, hiện đại. Khai thác hiệu quả tiềm năng dịch vụ, logistics, du lịch, từng bước chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển. Chăm lo các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, bảo đảm phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội; giữ vững QP-AN và trật tự an toàn xã hội.

P.V: Giai đoạn 2026-2030 mở ra nhiều thời cơ nhưng cũng đặt ra những yêu cầu phát triển mới. Xin đồng chí cho biết những định hướng và giải pháp mang tính đột phá mà tỉnh sẽ tập trung triển khai trong thời gian tới?

Đồng chí Trần Báu Hà: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định rõ mục tiêu phát triển Hà Tĩnh nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh. Trung ương đã ban hành các nghị quyết chiến lược trên các lĩnh vực then chốt. Đặc biệt, sau cuộc làm việc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với BTV Tỉnh ủy, nhiều định hướng lớn đã được Trung ương gợi mở, tạo thêm thời cơ và động lực để Hà Tĩnh vượt qua những khó khăn, thách thức, phát huy tiềm năng, lợi thế, đưa các mục tiêu của nghị quyết đại hội vào thực tiễn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận khung giữa PV GAS và EVN về việc cung cấp LNG từ Kho LNG Vũng Áng cho các Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II và Quảng Trạch III.

Thời gian qua, tỉnh đã kịp thời lập mới, điều chỉnh nhiều quy hoạch, nhất là hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhiều đề án, chương trình phát triển có ý nghĩa chiến lược cho sự phát triển của địa phương trong các năm và giai đoạn tiếp theo được tập trung xây dựng và đang từng bước triển khai với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà chủ trì buổi làm việc với liên danh nhà đầu tư: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP và B.Grimm Power Public Company Limited về kế hoạch triển khai thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III tại phường Hoành Sơn, Khu kinh tế Vũng Áng.

TRỌNG TÂM LÀ PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG TRỞ THÀNH TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP, NĂNG LƯỢNG, CẢNG BIỂN VÀ LOGISTICS CỦA KHU VỰC; TRIỂN KHAI CÁC BƯỚC THEO LỘ TRÌNH ĐỂ HÌNH THÀNH KHU THƯƠNG MẠI TỰ DO VŨNG ÁNG...

Trước hết là tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh, mở rộng không gian phát triển và phát huy hiệu quả các lợi thế chiến lược của tỉnh. Trọng tâm là phát triển KKT Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng, cảng biển và logistics của khu vực; triển khai các bước theo lộ trình để hình thành Khu thương mại tự do Vũng Áng; phát huy hiệu quả hành lang kinh tế Đông - Tây, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và hệ thống cảng nước sâu; tăng cường liên kết vùng, mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước chuyển các lợi thế về vị trí địa kinh tế thành năng lực cạnh tranh và động lực tăng trưởng mới. Cùng với phát huy vai trò đầu tàu của KKT Vũng Áng, sẽ hình thành các vùng động lực và các hành lang phát triển mới, tạo sự lan tỏa giữa công nghiệp với đô thị, dịch vụ, nông nghiệp và kinh tế biển, hướng tới mục tiêu phát triển cân bằng, hài hòa của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam về Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái Petrovietnam tại Vũng Áng.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng KKT, khu công nghiệp, logistics, hạ tầng số và hạ tầng xã hội. Việc hình thành các tuyến giao thông quan trọng như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn, cùng với hệ thống cảng biển, cao tốc và mạng lưới logistics sẽ tạo ra không gian phát triển mới, nâng cao năng lực kết nối của Hà Tĩnh với khu vực và quốc tế.

﻿ ﻿ Đột phá về hạ tầng chiến lược mở ra khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong quản lý nhà nước, SXKD và đời sống; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, từng bước đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực phát triển. Đồng thời, tiếp tục lấy con người là trung tâm và nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của quá trình phát triển; quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội.

Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: Huy Tùng

Chú trọng phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống và khát vọng vươn lên của con người Hà Tĩnh. Trong đó, tập trung triển khai Đề án trục không gian văn hóa - sáng tạo Truyện Kiều nhằm phát huy, khai thác giá trị di sản của Đại thi hào Nguyễn Du; từng bước kết nối bảo tồn di sản với du lịch, giáo dục, nghệ thuật, công nghiệp sáng tạo; tạo ra cực dịch vụ du lịch trung tâm của tỉnh.

Để triển khai hiệu quả các giải pháp chiến lược đó, điều quan trọng là phải tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống chính trị; cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Trung ương và của tỉnh thành những chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể; phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; bảo đảm mỗi chủ trương khi ban hành đều được triển khai quyết liệt, đồng bộ và mang lại hiệu quả thực chất. Từ đó, Hà Tĩnh không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng cao, mà quan trọng hơn là từng bước chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành năng lực cạnh tranh, xây dựng tỉnh trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ và đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự phát triển chung của đất nước.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

MAI THỦY - NGỌC LOAN (thực hiện)

THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.