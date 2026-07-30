Năng lượng mới - xung lực mới cho công nghiệp Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam về đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng vào ngày 28/7/2026.

Ngày 28/7/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 3. Dự án do Công ty CP Năng lượng xanh Hương Sơn làm chủ đầu tư, tổng vốn gần 500 tỷ đồng, sử dụng gần 10 ha đất tại xã Sơn Kim 1.

Ban Quản lý KKT tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 3. Nguồn ảnh: Ban Quản lý KKT tỉnh.

Nhà máy được thiết kế với công suất 14 MW, dự kiến phát lên lưới quốc gia khoảng 45 triệu kWh/năm. Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, doanh nghiệp đang phối hợp các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công dự án.

Ông Trần Đình Nghị - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh cho biết: “Đây là dự án năng lượng được triển khai trong KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng thủy năng, tăng cường nguồn cung điện và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Trước đó, ngày 9/6/2026, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III tại phường Hoành Sơn với tổng vốn 51.430 tỷ đồng, công suất 1.500 MW. Dự án do liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam và B.Grimm Power Public Company Limited làm chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà chủ trì buổi làm việc với liên danh nhà đầu tư về giải pháp, kế hoạch triển khai thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III vào ngày 18/7/2026.

Theo ông Lê Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam, khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung nguồn điện công suất lớn cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Dự án cũng sẽ thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics, cảng biển và các ngành kinh tế phụ trợ tại KKT Vũng Áng. Tập đoàn sẽ bố trí đủ nguồn lực đầu tư, triển khai dự án trên địa bàn Hà Tĩnh theo định hướng; chỉ đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên tăng cường phối hợp với tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Hiện liên danh nhà đầu tư đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát phương án đấu nối, hệ thống cấp - thoát nước làm mát, giải phóng mặt bằng và các hạng mục kỹ thuật liên quan. Theo kế hoạch, tổ máy số 1 sẽ đi vào vận hành trong tháng 6/2030, tổ máy số 2 hoàn thành vào cuối năm 2030.

Năm 2026 sản lượng điện phát lên lưới quốc gia của Hà Tĩnh dự kiến trên 18 tỷ kWh.

Ông Trần Văn Nhường - Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng (Sở Công Thương) thông tin: "Với các loại hình nhiệt điện, thủy điện và điện mặt trời đang vận hành, năm 2026, sản lượng điện phát lên lưới quốc gia của Hà Tĩnh dự kiến trên 18 tỷ kWh. Từ các dự án vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư, các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng để sớm khởi công xây dựng. Khi các dự án đi vào vận hành, Hà Tĩnh sẽ có thêm nguồn lực quan trọng để nâng cao năng lực cung ứng điện, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, gia tăng sức hút đầu tư và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững. Xa hơn, đây sẽ là nền tảng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng khu vực Bắc Trung Bộ, giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng".

Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành trung tâm năng lượng khu vực Bắc Trung Bộ.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Hà Tĩnh được quy hoạch 41 dự án nguồn điện với tổng công suất hơn 8.350 MW. Từng bước hiện thực hóa quy hoạch này, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam đang phối hợp tỉnh Hà Tĩnh xây dựng đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng. Theo đề án, đến năm 2035 sẽ ưu tiên triển khai các dự án nền tảng gồm: Kho LNG Bắc Trung Bộ, Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III, hạ tầng phân phối khí, trung tâm dữ liệu AI, nhà máy khí công nghiệp và nhiều dự án dịch vụ kỹ thuật khác với tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD.

Ở giai đoạn tiếp theo, trung tâm sẽ mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới như: hydrogen xanh, amoniac xanh, thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon, điện gió ngoài khơi cùng nhiều ngành công nghiệp năng lượng thế hệ mới. Quy mô vốn đầu tư dự kiến khoảng 8,1 tỷ USD và có thể lên tới 21 tỷ USD nếu triển khai các dự án điện gió ngoài khơi.

Việc xây dựng Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng phù hợp với các quy hoạch phát triển quốc gia, quy hoạch vùng, Quy hoạch điện VIII cũng như Quy hoạch tỉnh, tạo cơ sở để đưa Hà Tĩnh thành trung tâm năng lượng khu vực Bắc Trung Bộ vào năm 2030.