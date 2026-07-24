Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Bước vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh khiến lưới điện tại phường Thành Sen chịu áp lực lớn. Đây từng là một trong những địa bàn thường xuyên đối mặt với nguy cơ quá tải phụ tải. Trạm biến áp Thạch Linh 8 cấp điện cho 212 khách hàng, trong khi trạm biến áp Thạch Linh 3 phục vụ 160 khách hàng. Hai trạm thường xuyên vận hành trong tình trạng đầy tải, tiềm ẩn nguy cơ quá tải và ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp điện.

Để giải quyết “bài toán” quá tải điện năng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã đầu tư xây dựng trạm biến áp Thạch Linh 25 với công suất 320 kVA. Sau khi đưa vào vận hành, phụ tải được chia sẻ hợp lý, giảm áp lực cho các trạm biến áp hiện hữu, góp phần bảo đảm nguồn điện ổn định cho sinh hoạt, sản xuất - kinh doanh trên địa bàn.

Việc thí nghiệm, cân pha, san tải máy biến áp được Điện lực Thành Sen phối hợp triển khai hiệu quả.



Ông Đậu Xuân Long - Phó Trưởng Điện lực Thành Sen cho biết: “Giai đoạn cao điểm nắng nóng, đơn vị đã đóng mới 4 trạm biến áp chống quá tải tại các phường Thành Sen và Trần Phú. Cùng đó, đơn vị thực hiện cân pha, san tải hàng chục trạm biến áp; thay thế dây dẫn đã xuống cấp, xử lý các khiếm khuyết trên lưới và tối ưu phương thức vận hành nhằm giảm tổn thất điện năng ngay từ khâu truyền tải. Năm 2026, đơn vị được giao chỉ tiêu tổn thất điện năng ở mức 3,69%; tháng 6/2026, tỷ lệ thực hiện đạt 3,43%, thấp hơn kế hoạch được giao”.

Cũng theo ông Đậu Xuân Long, cấp điện cho các địa bàn trung tâm với mật độ khách hàng lớn, nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng nhanh nên Điện lực Thành Sen thường xuyên dự báo diễn biến phụ tải để xây dựng phương án cấp điện phù hợp. Đồng thời, tập trung cải tạo lưới điện trung thế, xử lý các khiếm khuyết trên đường dây, đóng mạch vòng hợp lý nhằm tiếp tục giảm tổn thất điện năng và nâng cao độ tin cậy cấp điện.

Phụ tải điện công nghiệp của Điện lực Đức Thọ hiện tăng hơn 20% so cùng kỳ năm 2025.

Tại Điện lực Đức Thọ, 7 tháng năm 2026, phụ tải điện công nghiệp tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2025 phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động sản xuất. Sự gia tăng nhanh của nhu cầu điện đặt ra yêu cầu phải nâng cấp lưới điện theo hướng đồng bộ, hiện đại để vừa đáp ứng công suất, vừa hạn chế tổn thất trên hệ thống.

Ông Trần Văn Nam – Quyền Trưởng Điện lực Đức Thọ cho hay: “Đơn vị đang quản lý, vận hành 264 trạm biến áp, hơn 250 km đường dây trung thế và trên 700 km đường dây hạ thế. Chúng tôi đang triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật như: quy hoạch lại lưới trung thế phù hợp với tốc độ phát triển phụ tải, rút ngắn bán kính cấp điện, xử lý các tồn tại trên lưới và nâng cao chất lượng vận hành. Trong mùa nắng nóng năm 2026, đơn vị đã đóng mới 3 trạm biến áp; thực hiện cân pha, san tải và luân chuyển hơn 20 máy biến áp để tối ưu công suất vận hành”.

Hà Tĩnh đang triển khai nhiều dự án công nghiệp quy mô, đặc biệt tại KKT Vũng Áng và các khu, cụm công nghiệp, tốc độ tăng trưởng phụ tải điện dự báo tiếp tục ở mức cao trong những năm tới. Với phương châm "điện đi trước một bước", công tác đầu tư lưới điện không chỉ dừng ở việc đáp ứng nhu cầu trước mắt mà Công ty Điện lực Hà Tĩnh còn hướng tới mục tiêu tạo dư địa cho tăng trưởng dài hạn.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Theo ông Nguyễn Thanh Hoa - Trưởng BQL dự án, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, từ đầu năm lại nay, công ty triển khai gần 80 dự án đầu tư xây dựng lưới điện. Trong đó, xây dựng mới và cải tạo hơn 50 km đường dây trung áp, hơn 340 km đường dây hạ áp, xây dựng mới 96 trạm biến áp. Các công trình này góp phần nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tình trạng quá tải trong mùa nắng nóng, nâng cao độ tin cậy cấp điện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống.

Từ đầu năm lại nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã triển khai gần 80 dự án đầu tư xây dựng lưới điện.

Song song với đầu tư hạ tầng, ngành chuyên môn cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành. Thông qua hệ thống giám sát từ xa, dữ liệu đo đếm điện tử, phần mềm quản lý kỹ thuật và phân tích phụ tải, các bất thường trên lưới được phát hiện sớm để xử lý kịp thời.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin: "Tháng 6/2026, tỷ lệ tổn thất điện năng thương phẩm toàn công ty đạt 5,28%, giảm 1,22% so cùng kỳ năm 2025 và giảm 3,31% so với tháng trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 5,94%, giảm 0,6% so cùng kỳ năm trước. Để hoàn thành chỉ tiêu cả năm, Công ty Điện lực Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát những xuất tuyến và trạm biến áp có tỷ lệ tổn thất cao hoặc biến động bất thường để ưu tiên kiểm tra, phân tích nguyên nhân và có giải pháp xử lý phù hợp. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp như: cân pha, san tải, hoán chuyển máy biến áp, xử lý bán kính cấp điện dài, kiểm tra hệ thống đo đếm, thay thế công tơ bất thường và tăng cường kiểm tra sử dụng điện nhằm giảm tổn thất".