Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Công nghiệp

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Thu Phương - Cao Thảo
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bước vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh khiến lưới điện tại phường Thành Sen chịu áp lực lớn. Đây từng là một trong những địa bàn thường xuyên đối mặt với nguy cơ quá tải phụ tải. Trạm biến áp Thạch Linh 8 cấp điện cho 212 khách hàng, trong khi trạm biến áp Thạch Linh 3 phục vụ 160 khách hàng. Hai trạm thường xuyên vận hành trong tình trạng đầy tải, tiềm ẩn nguy cơ quá tải và ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp điện.

Để giải quyết “bài toán” quá tải điện năng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã đầu tư xây dựng trạm biến áp Thạch Linh 25 với công suất 320 kVA. Sau khi đưa vào vận hành, phụ tải được chia sẻ hợp lý, giảm áp lực cho các trạm biến áp hiện hữu, góp phần bảo đảm nguồn điện ổn định cho sinh hoạt, sản xuất - kinh doanh trên địa bàn.

bqbht_br_img-6694.jpg
Việc thí nghiệm, cân pha, san tải máy biến áp được Điện lực Thành Sen phối hợp triển khai hiệu quả.

Ông Đậu Xuân Long - Phó Trưởng Điện lực Thành Sen cho biết: “Giai đoạn cao điểm nắng nóng, đơn vị đã đóng mới 4 trạm biến áp chống quá tải tại các phường Thành Sen và Trần Phú. Cùng đó, đơn vị thực hiện cân pha, san tải hàng chục trạm biến áp; thay thế dây dẫn đã xuống cấp, xử lý các khiếm khuyết trên lưới và tối ưu phương thức vận hành nhằm giảm tổn thất điện năng ngay từ khâu truyền tải. Năm 2026, đơn vị được giao chỉ tiêu tổn thất điện năng ở mức 3,69%; tháng 6/2026, tỷ lệ thực hiện đạt 3,43%, thấp hơn kế hoạch được giao”.

Cũng theo ông Đậu Xuân Long, cấp điện cho các địa bàn trung tâm với mật độ khách hàng lớn, nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng nhanh nên Điện lực Thành Sen thường xuyên dự báo diễn biến phụ tải để xây dựng phương án cấp điện phù hợp. Đồng thời, tập trung cải tạo lưới điện trung thế, xử lý các khiếm khuyết trên đường dây, đóng mạch vòng hợp lý nhằm tiếp tục giảm tổn thất điện năng và nâng cao độ tin cậy cấp điện.

bqbht_br_ductho1.jpg
Phụ tải điện công nghiệp của Điện lực Đức Thọ hiện tăng hơn 20% so cùng kỳ năm 2025.

Tại Điện lực Đức Thọ, 7 tháng năm 2026, phụ tải điện công nghiệp tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2025 phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động sản xuất. Sự gia tăng nhanh của nhu cầu điện đặt ra yêu cầu phải nâng cấp lưới điện theo hướng đồng bộ, hiện đại để vừa đáp ứng công suất, vừa hạn chế tổn thất trên hệ thống.

Ông Trần Văn Nam – Quyền Trưởng Điện lực Đức Thọ cho hay: “Đơn vị đang quản lý, vận hành 264 trạm biến áp, hơn 250 km đường dây trung thế và trên 700 km đường dây hạ thế. Chúng tôi đang triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật như: quy hoạch lại lưới trung thế phù hợp với tốc độ phát triển phụ tải, rút ngắn bán kính cấp điện, xử lý các tồn tại trên lưới và nâng cao chất lượng vận hành. Trong mùa nắng nóng năm 2026, đơn vị đã đóng mới 3 trạm biến áp; thực hiện cân pha, san tải và luân chuyển hơn 20 máy biến áp để tối ưu công suất vận hành”.

Hà Tĩnh đang triển khai nhiều dự án công nghiệp quy mô, đặc biệt tại KKT Vũng Áng và các khu, cụm công nghiệp, tốc độ tăng trưởng phụ tải điện dự báo tiếp tục ở mức cao trong những năm tới. Với phương châm "điện đi trước một bước", công tác đầu tư lưới điện không chỉ dừng ở việc đáp ứng nhu cầu trước mắt mà Công ty Điện lực Hà Tĩnh còn hướng tới mục tiêu tạo dư địa cho tăng trưởng dài hạn.

bqbht_br_100.jpg
bqbht_br_101.jpg
bqbht_br_300-6.jpg
bqbht_br_36.jpg
Công ty Điện lực Hà Tĩnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Theo ông Nguyễn Thanh Hoa - Trưởng BQL dự án, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, từ đầu năm lại nay, công ty triển khai gần 80 dự án đầu tư xây dựng lưới điện. Trong đó, xây dựng mới và cải tạo hơn 50 km đường dây trung áp, hơn 340 km đường dây hạ áp, xây dựng mới 96 trạm biến áp. Các công trình này góp phần nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tình trạng quá tải trong mùa nắng nóng, nâng cao độ tin cậy cấp điện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống.

bqbht_br_200-8.jpg
Từ đầu năm lại nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã triển khai gần 80 dự án đầu tư xây dựng lưới điện.

Song song với đầu tư hạ tầng, ngành chuyên môn cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành. Thông qua hệ thống giám sát từ xa, dữ liệu đo đếm điện tử, phần mềm quản lý kỹ thuật và phân tích phụ tải, các bất thường trên lưới được phát hiện sớm để xử lý kịp thời.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin: "Tháng 6/2026, tỷ lệ tổn thất điện năng thương phẩm toàn công ty đạt 5,28%, giảm 1,22% so cùng kỳ năm 2025 và giảm 3,31% so với tháng trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 5,94%, giảm 0,6% so cùng kỳ năm trước. Để hoàn thành chỉ tiêu cả năm, Công ty Điện lực Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát những xuất tuyến và trạm biến áp có tỷ lệ tổn thất cao hoặc biến động bất thường để ưu tiên kiểm tra, phân tích nguyên nhân và có giải pháp xử lý phù hợp. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp như: cân pha, san tải, hoán chuyển máy biến áp, xử lý bán kính cấp điện dài, kiểm tra hệ thống đo đếm, thay thế công tơ bất thường và tăng cường kiểm tra sử dụng điện nhằm giảm tổn thất".

Tin liên quan

Tags:

#Công ty Điện lực Hà Tĩnh #Điện lực Thành Sen #Điện lực Đức Thọ #giảm tổn thất điện năng #mùa nắng nóng #phụ tải điện tăng cao #Hà Tĩnh 24h #báo mới Hà Tĩnh

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!