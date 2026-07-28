Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD

Số liệu từ Sở Công Thương, 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt khoảng 940 triệu USD, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành gần 43% kế hoạch năm.

Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ ngành thép. Trong 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu thép và phôi thép đạt 789,1 triệu USD, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục giữ vai trò là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đóng góp lớn vào tổng kim ngạch của toàn tỉnh.

7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu thép và phôi thép của Hà Tĩnh đạt 789,1 triệu USD.

Bên cạnh thép, nhiều nhóm hàng truyền thống cũng ghi nhận tín hiệu khởi sắc nhờ doanh nghiệp chủ động mở rộng thị trường, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Trong đó, xơ, sợi dệt các loại đạt kim ngạch 13,1 triệu USD, tăng 57,78% so với cùng kỳ năm 2025; dăm gỗ đạt 65,8 triệu USD, tăng 87,75% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu đang phục hồi tích cực.

Tuy nhiên, bức tranh xuất khẩu chưa hoàn toàn đồng đều khi một số mặt hàng vẫn chịu tác động từ suy giảm nhu cầu tiêu dùng toàn cầu và những bất ổn địa chính trị. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc trong 7 tháng đạt 24,8 triệu USD, giảm 16,26% so với cùng kỳ năm 2025; kim ngạch xuất khẩu chè đạt 2,3 triệu USD, giảm 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, xung đột tại Trung Đông cùng những biến động của kinh tế thế giới đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, chi phí logistics và nhu cầu nhập khẩu tại nhiều thị trường.

Hoạt động sản xuất tại Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng).

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đạt 2,2 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, tăng 10% so với năm 2025. Với kết quả đạt gần 43% kế hoạch sau 7 tháng, những tháng cuối năm sẽ là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.

Để tạo thêm dư địa cho xuất khẩu, ngành công thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, tăng cường công tác dự báo thị trường, cập nhật thông tin về nhu cầu tiêu dùng, chính sách thương mại và các hàng rào kỹ thuật của từng quốc gia, giúp doanh nghiệp chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đa dạng hóa thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cùng với đó, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp quy mô lớn và các dự án sản xuất hàng hóa xuất khẩu được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung mới, tạo thêm động lực để Hà Tĩnh tăng trưởng xuất khẩu trong những tháng cuối năm.