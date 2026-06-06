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Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu công nghệ số 55 tỷ USD mỗi năm

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Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 doanh thu xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ công nghệ số đạt tối thiểu 55 tỷ USD mỗi năm, đồng thời hình thành nhiều doanh nghiệp công nghệ quy mô toàn cầu.

Thủ tướng vừa phê duyệt Đề án hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam vươn ra toàn cầu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, cả nước phấn đấu có 5.000 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát sinh doanh thu từ thị trường quốc tế. Doanh thu xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ công nghệ số đạt tối thiểu 55 tỷ USD mỗi năm, tăng trưởng bình quân 30%/năm.

Ngoài ra, Việt Nam sẽ có 60 doanh nghiệp công nghệ số đạt doanh thu từ thị trường nước ngoài từ 20 triệu USD trở lên và 5 doanh nghiệp đạt doanh thu một tỷ USD; thực hiện thành công 25 thương vụ mua bán, sáp nhập, liên doanh hoặc hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam với đối tác quốc tế, mỗi thương vụ có giá trị từ một triệu USD.

Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm công nghiệp công nghệ số hàng đầu khu vực và thế giới; có 10 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến. Thương hiệu Make in Vietnam được cộng đồng quốc tế ghi nhận và có uy tín trên thị trường toàn cầu.

Đề án xác định doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam không chỉ làm chủ công nghệ và thị trường mà còn từng bước tham gia định hình xu hướng phát triển công nghệ số toàn cầu, đóng góp vào việc xây dựng các tiêu chuẩn, chuẩn mực và hệ sinh thái số quốc tế.

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Chip bán dẫn và linh kiện điện tử của doanh nghiệp, đại học Việt Nam, trưng bày tại triển lãm bán dẫn SEMIEXPO Vietnam 2025, tháng 11/2025. Ảnh: Lưu Quý

Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ sẽ ưu tiên nguồn lực cho các chương trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ số Make in Vietnam có tiềm năng xuất khẩu, tập trung vào công nghệ chiến lược và công nghệ lõi. Các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, cùng Quỹ Đầu tư Phát triển công nghiệp chiến lược, được khuyến khích ưu tiên nguồn vốn cho các dự án hướng tới thị trường quốc tế.

Mô hình hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp sẽ được thúc đẩy nhằm tăng cường nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ. Nhà nước cũng hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, thử nghiệm, bản địa hóa, tiêu chuẩn hóa sản phẩm để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, pháp lý, ngôn ngữ và văn hóa của từng thị trường; hỗ trợ chứng nhận, thử nghiệm độc lập và mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Theo đề án, Việt Nam sẽ xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và cẩm nang truyền thông đa ngôn ngữ cho ngành công nghiệp công nghệ số nhằm quảng bá hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Chính phủ cũng sẽ lựa chọn 5 doanh nghiệp công nghệ số chủ lực để đóng vai trò dẫn dắt, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Các cơ chế ưu đãi thuế, hỗ trợ vốn và chính sách phiếu hỗ trợ tài chính (voucher) sẽ được nghiên cứu, xây dựng nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường và tăng khả năng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trong nước.

vnexpress.net
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