Elon Musk cảnh báo kịch bản AI trở thành "kẻ hủy diệt"

Theo Reuters, ngày 1/5, Musk quay lại bục nhân chứng trong phiên xử tại tòa án liên bang California, liên quan đến tranh chấp giữa ông và CEO OpenAI Sam Altman cùng các bên liên quan.

Tại đây, Elon Musk - đồng thời là CEO của Tesla và SpaceX đã trả lời các câu hỏi liên quan đến hoạt động phát triển robot và những phát biểu trước đây của ông về việc "xây dựng đội quân robot".

"Không, chúng tôi không sản xuất vũ khí", Elon Musk nói, đồng thời khẳng định ông không muốn xuất hiện một kịch bản kiểu "Terminator", ám chỉ đến bộ phim "Kẻ hủy diệt" nổi tiếng của Hollywood. Khi được hỏi cụ thể hơn, Musk cho rằng kịch bản của bộ phim này "không phải là tình huống tốt", thêm rằng "tình huống tệ nhất có thể là AI tiêu diệt tất cả chúng ta".

Không chỉ một lần, Elon Musk liên tục nhắc đến kịch bản kiểu AI sẽ thành "kẻ hủy diệt" khi làm chứng tại tòa. Trước câu trả lời đó, thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers ngắt lời và yêu cầu ông không đề cập đến các kịch bản "tuyệt chủng" trong vụ kiện này, bà nói trước giờ nghỉ.

Bộ phim "Kẻ hủy diệt" được nhắc đến trong cuộc chiến pháp lý giữa Elon Musk và Sam Altman cùng OpenAI. Ảnh: ChatGPT

Trong phần thẩm vấn, luật sư của OpenAI đặt câu hỏi về động cơ khởi kiện của Musk, cho rằng vụ việc có thể nhằm gây bất lợi cho một đối thủ trong cuộc đua AI. Trọng tâm là xAI - công ty do Musk sáng lập.

Đáp lại, Musk khẳng định xAI là "nhỏ nhất" trong số các công ty AI hiện nay, với quy mô chỉ bằng khoảng một phần mười so với OpenAI. Ông xếp Anthropic là công ty AI lớn nhất ở thời điểm hiện tại, tiếp theo là OpenAI, rồi Google, sau đó là các mô hình mã nguồn mở từ Trung Quốc.

Dù vậy, Musk đã có nhiều động thái nhằm củng cố xAI, bao gồm việc sáp nhập với SpaceX hồi đầu năm. Gần đây, ông cũng công bố thỏa thuận cho phép SpaceX có quyền mua lại startup lập trình AI Cursor với giá 60 tỷ USD.

Một nhân chứng khác trong phiên tòa là Jared Birchall, người quản lý tài sản của Musk. Birchall khai Musk đã đóng góp khoảng 38 triệu USD cho OpenAI thông qua khoảng 60 khoản tài trợ, đồng thời hỗ trợ chi phí thuê văn phòng hàng tháng.

Khi bị luật sư của OpenAI chất vấn, Birchall nói không có chỉ dẫn cụ thể từ Musk về cách sử dụng các khoản tiền. "Có một sự hiểu ngầm giữa Elon và các thành viên sáng lập khác", ông nói.

Tại phiên tòa, luật sư cũng đề cập thỏa thuận năm 2018 giữa OpenAI và Neuralink - một công ty khác do Elon Musk sáng lập, về việc chia sẻ văn phòng. Birchall xác nhận từng đề xuất bố trí bảo vệ có vũ trang tại tòa nhà do OpenAI ngày càng được chú ý, và chi phí được hai bên cùng chi trả.

Một vấn đề khác được nhắc tới trong phiên tòa là các ghi chép cá nhân của Chủ tịch OpenAI Greg Brockman. Một đoạn trong số những tài liệu đó viết rằng nhóm sáng lập OpenAI "đã không thành thật" với Musk về kế hoạch chuyển sang mô hình vì lợi nhuận mà không có ông. Một đoạn khác cho rằng việc chuyển đổi như vậy "khá thiếu đạo đức", đồng thời nhận định Musk "không phải là kẻ ngốc".

Trước những tài liệu này, phía OpenAI cho rằng các đoạn nhật ký đã bị trích dẫn có chọn lọc. Ở chiều ngược lại Elon Musk đề nghị tòa buộc Chủ tịch Greg Brockman và CEO Sam Altman rời vị trí điều hành và từ bỏ cổ phần tại OpenAI nếu bị xác định có trách nhiệm pháp lý.

Phiên tòa sau đó kết thúc sớm. Greg Brockman - người đồng sáng lập và đồng thời là Chủ tịch OpenAI dự kiến sẽ ra làm chứng trước tòa trong tuần tới.

Vụ kiện tụng xuất phát từ việc tỷ phú Elon Musk cáo buộc công ty cũ, CEO Sam Altman và Microsoft - nhà đầu tư ban đầu vào OpenAI đã phản bội sứ mệnh phi lợi nhuận. Ông muốn công ty này quay trở lại mô hình trước đây, đồng thời bãi nhiệm Altman và Brockman khỏi chức vụ quản lý và hội đồng quản trị.