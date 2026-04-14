Nghiên cứu sử dụng xỉ thép Formosa trong xây dựng công trình biển

(Baohatinh.vn) - Các nghiên cứu chỉ ra rằng, sử dụng xỉ thép Formosa làm cốt liệu bê tông nặng vừa giải quyết vấn đề môi trường, vừa mang lại giải pháp hiệu quả cho công trình biển tại Hà Tĩnh.

Sáng 14/4, tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh), Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học báo cáo kết quả đề tài lần 2 về “Nghiên cứu đặc tính Lý – Hoá, môi trường của xỉ thép Formosa và thí điểm sử dụng làm cốt liệu trong công trình bảo vệ bờ biển”.

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận khoa học liên quan đến việc sử dụng xỉ thép Formosa trong xây dựng.

PGS.TS Trần Thanh Nhàn – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo về “Thành phần và tính chất của xỉ thép Formosa trong định hướng làm cốt liệu cho bê tông”, tập trung phân tích đặc điểm vật liệu và khả năng ứng dụng trong sản xuất bê tông.

PGS. TS Trần Thanh Nhàn trình bày báo cáo tại hội thảo

Thạc sỹ Dương Trung Quốc (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) trình bày tham luận với chủ đề “Bê tông sử dụng cốt liệu là xỉ thép Formosa và ứng dụng thử nghiệm trong công trình bảo vệ bờ biển tại tỉnh Hà Tĩnh”, làm rõ tính thực tiễn và hiệu quả ứng dụng của loại vật liệu này trong các công trình ven biển.

Ngoài ra, hội thảo cũng đã nghe báo cáo chi tiết về kết quả triển khai thực tế, bao gồm việc chế tạo và lắp đặt 5 khối Tetrapod bằng bê tông xỉ thép BC540 tại khu vực phường Hoành Sơn, qua đó minh chứng cho khả năng ứng dụng của vật liệu trong điều kiện thực tế.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Các tham luận tại hội thảo đều khẳng định sự cần thiết nghiên cứu, thực hiện đề tài nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn vì hiện nay địa phương có nguồn xỉ thép từ Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh khá lớn. Nếu không có giải pháp tái chế hữu hiệu, lượng xỉ này sẽ chiếm dụng diện tích đất bãi thải và tiềm ẩn các rủi ro môi trường dài hạn.

Việc nghiên cứu đặc tính của xỉ thép để ứng dụng làm cốt liệu sản xuất bê tông nặng phục vụ công trình biển không chỉ giải quyết bài toán môi trường cho nhà máy thép mà còn cung cấp một giải pháp kỹ thuật ưu việt.

Sẵn sàng vận hành ứng dụng i-HaTinh

Trung tâm Khoa học công nghệ (KHCN) và Chuyển đổi số (Sở KH&CN Hà Tĩnh) đã sẵn sàng vận hành ứng dụng Công dân số i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.
Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu”

Phụ nữ làm lãnh đạo trong khoa học không nên được nhìn nhận như một “ngoại lệ”, càng không phải là điều gây ngạc nhiên. Theo TS. Jayshree Seth, Nhà khoa học Doanh nghiệp tại Tập đoàn 3M (Mỹ) và thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, điều đó đơn giản là trạng thái tự nhiên của thời đại.
Nơi nào nhiều vàng nhất?

Trái Đất đang “cất giấu” khoảng 1,6 triệu tỷ tấn vàng, đủ để phủ kín bề mặt hành tinh bằng một lớp kim loại quý dày 50 cm nhưng kho báu này lại nằm ngoài tầm với của con người.
Trung Quốc công bố 'chip dạng sợi' mỏng như tóc

Theo SCMP, các nhà khoa học Trung Quốc vừa tạo ra một bước đột phá trong công nghệ điện tử khi tích hợp thành công các mạch điện tử phức tạp vào những sợi dây dẻo, co giãn và mỏng như sợi tóc con người.
Có gì trong phần mềm "Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực”?

Dự án Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực đã giành giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2025, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.