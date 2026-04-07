Phi hành đoàn Artemis II trở về sau chuyến bay lịch sử quanh Mặt Trăng

Sau khi hoàn tất chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng với hàng loạt dấu mốc lịch sử, 4 phi hành gia trên tàu vũ trụ Orion đã bắt đầu hành trình trở về Trái Đất, mang theo không chỉ những dữ liệu khoa học quý giá, mà còn cả những trải nghiệm được mô tả là “vượt ra ngoài giới hạn cảm nhận của con người."
Trong gần 7 giờ liên tục dõi mắt qua ô cửa sổ tàu Orion, các phi hành gia đã chứng kiến Mặt Trăng hiện lên sống động, chưa ai từng nhìn thấy.
Phi hành gia Victor Glover cho biết “khó có thể diễn đạt bằng lời” khi nhìn thấy những khung cảnh kỳ vĩ như thế.
Không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận chi tiết địa hình bề mặt, phi hành đoàn còn trực tiếp quan sát hiện tượng nhật thực hiếm gặp - khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, cùng những tia lóe sáng bất chợt từ các vụ va chạm thiên thạch.
Theo trưởng nhóm khoa học sứ mệnh Kelsey Young, chính những quan sát này đã góp phần “đưa Mặt Trăng lại gần hơn với con người” theo cả nghĩa khoa học lẫn cảm nhận trực quan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gọi chúc mừng phi hành đoàn Artemis II sau khi họ lập kỷ lục là những người bay xa Trái Đất nhất trong lịch sử - vượt qua cột mốc của sứ mệnh Apollo 13. Ông gọi các phi hành gia là “những nhà tiên phong của thời hiện đại” và khẳng định sứ mệnh này đã truyền cảm hứng cho cả thế giới.
Trong cuộc trò chuyện, Tổng thống Trump đặc biệt quan tâm tới khoảng “im lặng tuyệt đối” kéo dài 40 phút, khi tàu Orion đi vào vùng khuất của Mặt Trăng và phi hành đoàn hoàn toàn mất liên lạc với Trái Đất. Dù đã được dự báo trước, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ con người rơi vào trạng thái tách biệt hoàn toàn khỏi phần còn lại của nhân loại.
Hành trình trở về của tàu Orion dự kiến kéo dài khoảng 4 ngày theo quỹ đạo “tự do hồi quy", trong khi những dấu ấn lịch sử của sứ mệnh tiếp tục được ghi nhận.
Đây là chuyến bay quanh Mặt Trăng đầu tiên sau hơn 50 năm, với nhiều cột mốc đáng chú ý: phi hành gia Victor Glover trở thành người da màu đầu tiên bay quanh Mặt Trăng, trong khi Christina Koch là phụ nữ đầu tiên thực hiện hành trình này, còn Jeremy Hansen là phi hành gia không mang quốc tịch Mỹ đầu tiên tham gia./.
