Công nhân, người lao động cải tiến kỹ thuật, doanh nghiệp hưởng lợi hàng trăm tỷ đồng

Vào năm 2022, hệ thống đầu đốt lò sấy gas gia nhiệt tại nhà máy Rutile của Xí nghiệp Khai thác và Chế biến khoáng sản thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh bị hỏng. Thiết bị này do Viện Khoa học và Công nghệ mỏ - luyện kim chế tạo đi kèm với dây chuyền nhà máy nên không có để mua thay thế, làm ảnh hưởng đến quy trình sản xuất của đơn vị.

Anh Phạm Văn Tuấn với sáng kiến “Cải tạo hệ thống đầu đốt lò sấy gas gia nhiệt tại nhà máy Rutile” đã góp phần mang về doanh thu từ 13-15 tỷ đồng mỗi năm cho tổng công ty.

​Trước tình hình đó, anh Phạm Văn Tuấn - một công nhân lái máy cơ giới và vận hành máy của xí nghiệp đã bắt tay vào nghiên cứu đề tài “Cải tạo hệ thống đầu đốt lò sấy gas gia nhiệt tại nhà máy Rutile”. Sau khi thực hiện thành công, hệ thống đốt lò sấy đã được vận hành trở lại, nhà máy hoạt động ổn định, góp phần duy trì doanh thu mỗi năm từ 13 - 15 tỷ đồng cho tổng công ty.

Anh Tuấn chia sẻ: “Tôi rất vui khi được đóng góp một phần công sức của mình cho xí nghiệp. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng tìm tòi, thực hiện nhiều sáng kiến hơn nữa để có thể nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần vào sự phát triển chung của tổng công ty”.

Ông Lê Hồng Nhị - Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Khai thác và Chế biến khoáng sản đánh giá cao những nỗ lực của anh Phạm Văn Tuấn cũng như đội ngũ công nhân tại xí nghiệp trong phong trào lao động sáng tạo. Ông Nhị cho biết: "Sáng kiến của công nhân Phạm Văn Tuấn không chỉ góp phần làm lợi cho tổng công ty hàng tỷ đồng, mà điều quan trọng là từ đó đã tạo ra một phong trào lao động sáng tạo trong đội ngũ công nhân của xí nghiệp - những người trước đây thường cho rằng chỉ cần đi đúng giờ, về đúng giờ và hoàn thành công việc được giao nghĩa là hoàn thành nhiệm vụ".

Những năm gần đây, hưởng ứng phong trào lao động sáng tạo, nhiều công nhân và người thợ trực tiếp sản xuất đã mạnh dạn bắt tay vào nghiên cứu các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động và cải thiện đời sống.

Là nhân viên sửa chữa, chế tạo máy tại Nhà máy Đông dược thuộc Công ty CP Dược Hà Tĩnh (Hadiphar), anh Nguyễn Công Hải không chỉ chủ động bảo trì, chế tạo, cải tiến máy móc, đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định mà còn tích cực học hỏi, rèn luyện tay nghề, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Anh Nguyễn Công Hải kiểm tra hoạt động của nồi chiết xuất dược liệu tích hợp hệ thống thu hồi cồn tuần hoàn.

Trong 2 năm qua, anh Nguyễn Công Hải đã nghiên cứu thành công sáng kiến “Nâng cấp nồi chiết xuất dược liệu tích hợp hệ thống thu hồi cồn tuần hoàn” giúp thu hồi 70–90% lượng cồn bay hơi, tiết kiệm khoảng 28 triệu đồng/tháng, giảm nguy cơ cháy nổ.

Anh Hải còn hoàn thành sáng kiến “Chế tạo lò sấy than gián tiếp” đảm bảo sấy sạch, đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất dược phẩm, làm lợi hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho đơn vị. Anh Hải cho hay: "Khi thấy các sáng kiến của mình được áp dụng và mang lại hiệu quả kinh tế, tôi rất vui. Đó sẽ là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc".

Ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh (Hadiphar) cho biết: "Công ty hiện có khá nhiều người tham gia nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tuy nhiên phần lớn là các kỹ sư, những người làm công tác quản lý. Việc một công nhân chủ động đề xuất các sáng kiến cải tiến kỹ thuật như anh Nguyễn Công Hải là không nhiều, vì vậy, chúng tôi luôn đáng giá cao sự nỗ lực của anh Hải cũng như đội ngũ công nhân của công ty và sẽ tạo điều kiện tốt nhất để họ phát huy được khả năng của mình. Sự sáng tạo của họ chính là nguồn lực cốt lõi giúp công ty khẳng định vị thế và phát triển lớn mạnh hơn mỗi ngày".

Anh Nguyễn Văn Nhân luôn tìm tòi, nghiên cứu các sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất.

Với vai trò là Chủ nhiệm - Tổ trưởng Điện cơ thuộc Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh, anh Nguyễn Văn Nhân đã mạnh dạn bắt tay vào nghiên cứu sáng kiến “Lộn hàng bằng máy hơi” nhằm phục vụ dây chuyền sản xuất găng tay của đơn vị.

Anh Nhân cho biết: "Hằng ngày, nhìn thấy công đoạn lộn găng tay được thực hiện bởi nhiều người cho một sản phẩm nên tôi quyết định nghiên cứu máy lộn hàng sử dụng khí nén. Loại máy này giúp rút ngắn thời gian và nhân lực, từ chỗ 4-5 người làm 1 công đoạn thì nay chỉ cần 1 người”.

Thực tế cho thấy, việc những người trực tiếp sản xuất tham gia vào quá trình nghiên cứu các sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã tạo ra một “hệ sinh thái” tích cực. Khi công nhân được phát huy hết tiềm năng, từng bước nâng cao trình độ và tay nghề, thì các doanh nghiệp cũng được bổ sung nguồn “chất xám” từ chính đội ngũ lao động, giảm chi phí, tăng giá trị cạnh tranh.

Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh có hơn 47.000 sáng kiến kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động được áp dụng trong thực tiễn công tác quản lý, sản xuất kinh doanh, làm lợi hằng trăm tỷ đồng.

Đánh giá về những nỗ lực trong đổi mới sáng tạo của lực lượng công nhân, ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Những sáng kiến do chính đội ngũ công nhân lao động trực tiếp nghiên cứu bên cạnh những giá trị về vật chất còn mang một giá trị tinh thần to lớn, đó sẽ là động lực cho tất cả công nhân, người lao động học tập và làm theo”.

​Video: Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.