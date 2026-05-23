Formosa Hà Tĩnh tặng vàng tri ân nhân viên gắn bó lâu năm

(Baohatinh.vn) - Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã biểu dương 32 nhân viên ưu tú và trao tặng vàng cho 641 nhân viên gắn bó lâu năm với doanh nghiệp.
Chiều 23/5, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty Formosa Hà Tĩnh) tổ chức lễ biểu dương nhân viên ưu tú và trao tặng vàng cho nhân viên làm việc lâu năm.
Xác định “nhân viên là tài sản quý giá nhất”, Công ty Formosa Hà Tĩnh tổ chức biểu dương nhân viên ưu tú và nhân viên làm việc lâu năm để ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của người lao động cho sự phát triển của công ty. Hoạt động này được đơn vị triển khai từ năm 2015 đến nay.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngưu Tuấn Phát - Phó Tổng Giám đốc thâm niên Công ty Formosa Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể nhân viên đã đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, làm tốt hơn nữa công tác phúc lợi, qua đó đảm bảo đời sống, việc làm, tạo sự gắn kết giữa công ty và người lao động.
Tại buổi lễ, đại diện các nhân viên được biểu dương, tặng thưởng gửi lời cảm ơn chân thành đối với lãnh đạo công ty. Đây sẽ là động lực để người lao động nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, thi đua sản xuất để đưa công ty tiếp tục phát triển.
Tại buổi lễ, Công ty Formosa Hà Tĩnh đã biểu dương 32 nhân viên ưu tú và tặng vàng cho 641 nhân viên gắn bó lâu năm với doanh nghiệp (trong đó: 241 nhân viên gắn bó 5 năm được nhận 1,2 chỉ vàng; 384 nhân viên gắn bó 10 năm nhận 2 chỉ vàng và 16 nhân viên gắn bó 15 năm nhận 3 chỉ vàng).
