Hướng dẫn tẩy ố vàng trên ruột gối bằng nguyên liệu nhà bếp

Ruột gối là nơi thấm trực tiếp mồ hôi, tích tụ các chất bã nhờn trên da nhưng ít được giặt giũ. Về lâu dài khiến bề mặt bị ố vàng, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và dễ mắc các bệnh về da liễu.

Các chuyên gia vệ sinh gợi ý một số biện pháp khắc phục đơn giản bằng nguyên liệu sẵn có trong các gia đình.

Mồ hôi, cơ địa hay cặn mỹ phẩm chăm sóc da là những nguyên nhân khiến ruột gối bị ngả vàng. Ảnh minh họa: Casper.com

Giặt máy: Người dùng cần kiểm tra nhãn để xác định chất liệu gối phù hợp giặt máy. Ví dụ như ruột gối cao su non (memory foam) không thể giặt máy, buộc phải tháo rời các bộ phận trước khi giặt ngăn chất gây dị ứng tích tụ.

Sau đó sử dụng nước nóng, chất tẩy rửa gốc enzym phá vỡ liên kết phân tử vết bẩn. Thêm giấm trắng vào khay chứa nước xả vải giúp xử lý vết ố cứng đầu. Ngâm gối trong nước khoảng một tiếng (hoặc chọn chế độ ngâm) làm mềm vết bẩn. Người dùng nên bỏ thêm vài quả bóng giặt bằng len hoặc bóng tennis ngăn ruột gối vón cục, giúp gối phồng đều. Sấy thật khô tránh mùi hôi, nấm mốc.

Baking soda và giấm: Nếu quy trình giặt thông thường không xóa sạch vết ố đòi hỏi giải pháp mạnh hơn. Bộ đôi baking soda và giấm trắng đánh bay vết ố vàng hiệu quả qua 5 bước:

- Trộn baking soda với nước thành hỗn hợp sệt, thử nghiệm trước lên góc khuất của gối.

- Thoa trực tiếp hỗn hợp lên vùng ố vàng, giữ nguyên 15-30 phút.

- Thấm giấm trắng vào khăn sạch, chấm nhẹ lên vết bẩn hòa tan hỗn hợp, làm mờ vết ố.

- Xả sạch ruột gối với nước khi vết ố biến mất.

- Giặt sạch toàn bộ gối theo hướng dẫn trên nhãn mác. Mẹo nhỏ: Nhỏ vài giọt tinh dầu oải hương vào nước giặt khử mùi giấm, hỗ trợ giấc ngủ ngon.

Dung dịch oxy già: Pha oxy già với nước ấm theo tỷ lệ 1:1 tạo thành chất tẩy rửa. Cho dung dịch vào bình xịt, phun đều một lớp lên vết ố vàng, tránh làm gối quá ướt. Đặt gối gần cửa sổ mở hoặc nơi có ánh nắng trực tiếp ít nhất một tiếng. Tia cực tím (UV) kết hợp oxy già tăng hiệu quả làm sáng vải.

Nước cốt chanh và giấm: Pha nước cốt chanh với giấm trắng hoặc nước, xịt lên gối, phơi dưới ánh nắng mặt trời khoảng một tiếng làm sáng bề mặt vải.

Chất tẩy gốc oxy (không chứa clo): Chất tẩy chứa natri percarbonate hoặc oxy già không nồng nặc như chất tẩy clo, có khả năng xóa vết ố, nâng vệt nâu vàng khỏi sợi vải, bông, mút. Người dùng cần tuân thủ chính xác hướng dẫn trên bao bì.

Biện pháp ngăn gối ngả màu vàng

Trưởng bộ phận thiết kế của thương hiệu chăn ga gối đệm cao cấp Christy Lucy Ackroyd, cho biết việc ngăn chặn tác nhân gây ố ngay từ đầu và bảo dưỡng định kỳ giúp vết bẩn không bám sâu vào sợi vải. Dưới đây là một số biện pháp:

Sử dụng vỏ bảo vệ gối: Lớp vỏ ngăn mồ hôi, chất lỏng, dầu thấm vào ruột gối. Hãy chọn loại giặt máy, thoáng khí, mật độ dệt dày (khoảng 3-4 micron) nhằm chặn ẩm tối ưu.

Thói quen vệ sinh trước khi ngủ: Tẩy trang sạch sẽ, sấy khô tóc hoàn toàn trước khi nằm. Hãy thực hiện các bước dưỡng da trước khi ngủ ít nhất một tiếng giúp dưỡng chất kịp thẩm thấu.

Hạ nhiệt độ phòng ngủ: Phòng ngủ mát mẻ giúp cơ thể dễ ngủ, hạn chế đổ mồ hôi đêm, giảm lượng ẩm tiếp xúc gối.

Bảo dưỡng gối định kỳ: Giặt vỏ gối ít nhất một lần một tuần, giặt vỏ bảo vệ gối mỗi tháng một lần. Ruột gối không thể giặt máy cần dùng dung dịch tự chế làm sạch bề mặt định kỳ.