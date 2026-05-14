Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Đời sống

Thành trì trong lòng đất dài 32km, lớn thứ 3 của Việt Nam

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Với hệ thống trải dài 32 km dưới lòng đất, địa đạo Kỳ Anh (Đà Nẵng) được biết đến như một thành trì ngầm lớn thứ 3 của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

1.jpg
Nằm ở xã Tam Thăng (tỉnh Quảng Nam cũ) nay là phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, đình làng Thạch Tân được xây dựng hơn 300 năm trước để tưởng nhớ những người khai sinh vùng đất này. Đình có kiến trúc nhà rường 3 gian 2 chái.
2.jpg
Một điểm đặc biệt tại đình làng cổ này là bên dưới có hầm cứu thương và kho lương thực thuộc địa đạo Kỳ Anh. Cựu chiến binh Huỳnh Kim Ta, Trưởng thôn Thạch Tân, kiêm Ban quản lý di tích, cho biết điểm đặc biệt của đình làng Thạch Tân không nằm ở vẻ bề ngoài, mà là câu chuyện gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ hào hùng.
3.jpg
Ông Huỳnh Kim Ta cho biết năm 1964, dân làng đã đào 2 căn hầm ngay dưới nền đình làng Thạch Tân để làm nơi cứu thương và chứa lương thực tiếp tế cho bộ đội.
4.jpg
Ông Ta cho biết, từ 2 căn hầm này, tháng 5/1965, bộ đội, du kích và người dân tiếp tục đào thêm nhiều căn hầm để trú ẩn, nuôi giấu cán bộ. Đến năm 1967, hệ thống các căn hầm đã hình thành nên địa đạo Kỳ Anh (hệ thống đường hầm đào sâu trong lòng đất) và trở thành "thành trì ngầm" giúp quân dân xã Tam Thăng (tỉnh Quảng Nam cũ) tổ chức phản công, tập kích địch bất ngờ.
﻿Lối vào địa đạo chỉ vừa một người chui qua và phải dùng thang tre để chậm rãi di chuyển xuống vì không gian bên trong hẹp, trần thấp.
5.jpg
Tổng chiều dài địa đạo Kỳ Anh khoảng 32 km. Trong lòng địa đạo có nhiều căn hầm với công năng khác nhau như hầm chỉ huy, hầm quân y, hầm trữ lương thực, các ụ chiến đấu bí mật. Chiều rộng của các lối di chuyển trong địa đạo khoảng 0,5-0,8m, có nơi hẹp hơn, nhằm đề phòng khi địch phát hiện, dùng hơi cay hay lựu đạn ném xuống, ta dễ dàng bịt kín để tránh thương vong.
6.jpg
Bên trong các lối di chuyển chỉ cao khoảng 0,8m, nên người muốn di chuyển vào phải cúi khom lưng. "Hồi đó, dụng cụ đào chỉ là cuốc, xẻng, xà beng và thúng để mang đất đổ đi nơi khác. Do nằm sát tai mắt của địch nên việc đào phải làm vào ban đêm, bí mật và khẩn trương", ông Huỳnh Kim Ta kể.
7.jpg
Các lối ra vào hầm trú ẩn bên trong địa đạo Kỳ Anh được bố trí nằm trong các nhà dân, gian bếp, chuồng bò, bụi tre, gốc cây, được ngụy trang cẩn thận.
8.jpg
Một miệng hầm được ngụy trang dưới cây rơm trong vườn nhà dân. Theo thuyết minh của đơn vị quản lý di tích, địa đạo Kỳ Anh là thành trì vững chắc giúp người dân bám trụ chủ động đánh địch và bảo tồn lực lượng, tổ chức phản công, tập kích bất ngờ mỗi khi địch càn quét. Nơi đây cũng là căn cứ sơ cấp cứu thương binh, tiếp tế lương thực cho quân đội.
9.jpg
Hầm chỉ huy thuộc hệ thống địa đạo Kỳ Anh nằm bí mật trong rừng.
10.jpg
Bên trong hầm chỉ huy là không gian hội họp thời chiến. Căn hầm này rộng và kiên cố nhất trong hệ thống địa đạo Kỳ Anh.
11.jpg
Lãnh đạo UBND phường Bàn Thạch cho biết năm 1997, địa đạo Kỳ Anh được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia. Đây là một trong 3 địa đạo dài nhất Việt Nam sau địa đạo Củ Chi (TPHCM) và Vịnh Mốc (tỉnh Quảng Trị).
12.jpg
Tại địa đạo còn có cây Rỏi Mật khoảng 500 tuổi, là một trong những cây di sản được bảo tồn. Theo lãnh đạo UBND phường Bàn Thạch, trong thời chiến tranh, cây Rỏi Mật như một chòi gác tự nhiên để du kích và dân trong làng leo lên đây theo dõi như đài quan sát.
13.jpg
Ngoài không gian lịch sử, làng Thạch Tân còn nổi tiếng với nghề dệt chiếu truyền thống. Trong ảnh là 2 người phụ nữ dệt chiếu bên cạnh đình làng Thạch Tân.
14.jpg
Vị trí của địa đạo Kỳ Anh (Ảnh: Google Maps).
dantri.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://dantri.com.vn/doi-song/thanh-tri-trong-long-dat-dai-32km-lon-thu-3-cua-viet-nam-20260512110454594.htm

Tin liên quan

Tags:

#Địa đạo dài nhất Việt Nam #Địa đạo dài 32km #thành trì ngầm lớn thứ 3 #kháng chiến chống Mỹ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Vì sao bạo lực gia đình vẫn tiếp diễn?

Vì sao bạo lực gia đình vẫn tiếp diễn?

Những vụ bạo lực gia đình liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương thời gian gần đây cho thấy vấn nạn này vẫn đang âm thầm tồn tại với nhiều hệ lụy đáng lo ngại.
Nơi bình yên bắt đầu…

Nơi bình yên bắt đầu…

Không chỉ giữ lửa tổ ấm, những người mẹ ở Hà Tĩnh còn là điểm tựa tinh thần và người định hướng đạo đức, giúp con cái trở thành những “tế bào” khỏe mạnh trong xã hội hiện đại.
“Ngày của mẹ” trong nhịp sống hiện đại

“Ngày của mẹ” trong nhịp sống hiện đại

Giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại, nhiều người con ở Hà Tĩnh chọn quan tâm mẹ theo cách riêng của mình để những yêu thương không bị bỏ quên sau những lo toan thường nhật.
Thói quen âm thầm gây hại cho gan

Thói quen âm thầm gây hại cho gan

Không uống rượu bia nhưng vẫn bị gan nhiễm mỡ? Nhiều người bất ngờ khi nguyên nhân đến từ những thói quen tưởng chừng vô hại mỗi ngày.
“Chữa lành” online và những hệ lụy khó lường

“Chữa lành” online và những hệ lụy khó lường

Nhiều người trẻ ở Hà Tĩnh đang giao phó sức khỏe tinh thần cho mạng xã hội. Chỉ với vài cú nhấp chuột, họ dễ dàng tiếp cận hàng loạt nội dung tư vấn tâm lý, “chữa lành” online, nhưng đằng sau những lời an ủi ấy là không ít rủi ro và hệ lụy lâu dài.
Tháng 5 còn đợt không khí lạnh nào nữa không?

Tháng 5 còn đợt không khí lạnh nào nữa không?

Không khí lạnh muộn không nhất thiết là biểu hiện bất thường riêng lẻ của biến đổi khí hậu. Nhưng khi nó xảy ra trên nền khí hậu nóng hơn, ẩm hơn, cùng với nắng nóng sớm và nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, thì nguy cơ thời tiết cực đoan đi kèm sẽ lớn hơn.
Uống mật ong vào thời điểm nào là tốt nhất?

Uống mật ong vào thời điểm nào là tốt nhất?

Mật ong là thực phẩm tự nhiên giàu đường đơn, chất chống oxy hóa và một số vi chất. Dùng đúng thời điểm có thể hỗ trợ giảm ho, làm dịu cổ họng, bổ sung năng lượng và cải thiện cảm giác mệt mỏi.
Tất tả mưu sinh giữa những ngày nghỉ lễ

Tất tả mưu sinh giữa những ngày nghỉ lễ

Những ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều lao động tự do ở Hà Tĩnh vẫn tất tả mưu sinh trên các con đường, ngõ phố, cố gắng kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!