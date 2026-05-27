Công nhân “vượt nắng” trên các công trường

(Baohatinh.vn) - Giữa thời tiết nắng gắt, nhiều công nhân vẫn miệt mài bám tiến độ, "vượt nắng" trên các công trình, dự án ở Hà Tĩnh.
Để thích ứng với thời tiết khắc nghiệt, nhiều nhà thầu đã chủ động điều chỉnh khung giờ làm việc nhằm hạn chế thời gian công nhân tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt. Thay vì thi công theo giờ như trước, nhiều đơn vị chủ động điều chỉnh giờ làm việc từ khoảng 5 giờ sáng đến 10 giờ trưa; buổi chiều bắt đầu từ khoảng 16 giờ đến 19 giờ.
Trong điều kiện thời tiết cực đoan, bản thân công nhân cũng chủ động trang bị các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Nhiều người sử dụng áo điều hòa, khăn chống nắng, găng tay, khẩu trang và thường xuyên bổ sung nước trong quá trình làm việc. Sau mỗi quãng lao động kéo dài, công nhân tranh thủ nghỉ ngắn để ổn định thân nhiệt, tránh tình trạng choáng váng, mất sức.
Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động mà còn tạo áp lực lớn đối với tiến độ thi công nhiều công trình, dự án. Đặc biệt, với những hạng mục phải thi công ngoài trời, việc tiếp xúc liên tục với nền nhiệt cao, hơi nóng từ bê tông, sắt thép và môi trường nhiều bụi khiến cường độ lao động trở nên nặng nhọc hơn. Trong ảnh: Công nhân thi công tại Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ.
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè miền Trung, hình ảnh những công nhân mồ hôi nhễ nhại vẫn miệt mài bám công trường từ sáng sớm đến tối muộn cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực vượt khó của người lao động.
Sự chủ động của các nhà thầu cùng tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của đội ngũ công nhân đang góp phần giúp nhiều công trình, dự án trên địa bàn Hà Tĩnh duy trì thi công ổn định, đáp ứng yêu cầu tiến độ đề dù thời tiết khắc nghiệt.
