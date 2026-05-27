Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Đời sống

Công nhân “vượt nắng” trên các công trường

Sĩ Hoàng - Phan Trâm
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Giữa thời tiết nắng gắt, nhiều công nhân vẫn miệt mài bám tiến độ, "vượt nắng" trên các công trình, dự án ở Hà Tĩnh.

bqbht_br_z7869835236254-98f41563b6a7739a05b97b6075ae5f68.jpg
Những ngày cuối tháng 5, Hà Tĩnh bước vào cao điểm nắng nóng với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm lên tới 39 - 40 độ C. Từ sáng sớm, nền nhiệt đã tăng nhanh, hơi nóng hắt lên từ mặt đường, bê tông, sắt thép khiến không khí tại nhiều công trường trở nên ngột ngạt.
bqbht_br_2.jpg
Tại một số công trình xây dựng trên địa bàn, công nhân làm việc liên tục giữa môi trường nhiều bụi, nắng nóng và tiếng ồn. Các hạng mục thi công ngoài trời như đổ bê tông, gia công sắt thép, vận chuyển vật liệu… càng thêm vất vả. Trong ảnh: Công nhân làm việc tại Dự án xử lý cấp bách đê Hữu Phủ (xã Thạch Khê).
Công nhân “vượt nắng” trên các công trường ảnh 3
Công nhân “vượt nắng” trên các công trường ảnh 4
Công nhân “vượt nắng” trên các công trường ảnh 5
Để thích ứng với thời tiết khắc nghiệt, nhiều nhà thầu đã chủ động điều chỉnh khung giờ làm việc nhằm hạn chế thời gian công nhân tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt. Thay vì thi công theo giờ như trước, nhiều đơn vị chủ động điều chỉnh giờ làm việc từ khoảng 5 giờ sáng đến 10 giờ trưa; buổi chiều bắt đầu từ khoảng 16 giờ đến 19 giờ.
bqbht_br_6.jpg
"Những ngày nắng nóng như thế này, anh em chủ yếu đi làm thời điểm sáng sớm và chiều muộn để tránh giai đoạn nhiệt độ lên cao. Trong quá trình làm việc, mọi người cũng tranh thủ làm khẩn trương, phối hợp nhịp nhàng để hoàn thành công việc sớm hơn. Dù vất vả nhưng ai cũng cố gắng vừa hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng, vừa đảm bảo tiến độ cho nhà thầu”, ông Võ Quang Tú - công nhân thi công tại Dự án xử lý cấp bách đê Hữu Phủ chia sẻ.
bqbht_br_3.jpg
Không chỉ thay đổi thời gian thi công, nhiều đơn vị còn tăng cường các biện pháp chống nóng tại công trường như: bố trí bạt che nắng tạm, chuẩn bị nước uống, nước điện giải phục vụ công nhân...
bqbht_br_8.jpg
bqbht_br_14.jpg
bqbht_br_8.jpg
Trong điều kiện thời tiết cực đoan, bản thân công nhân cũng chủ động trang bị các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Nhiều người sử dụng áo điều hòa, khăn chống nắng, găng tay, khẩu trang và thường xuyên bổ sung nước trong quá trình làm việc. Sau mỗi quãng lao động kéo dài, công nhân tranh thủ nghỉ ngắn để ổn định thân nhiệt, tránh tình trạng choáng váng, mất sức.
bqbht_br_7.jpg
“Làm việc ngoài công trường thời tiết này rất nóng nên tôi chủ động chuẩn bị áo điều hòa, mũ, kính và khăn chống nắng để giảm bớt sức nóng khi làm việc. Sau mỗi quãng làm kéo dài, anh em cũng tranh thủ nghỉ ngắn, bổ sung nước và nước điện giải để tránh mất sức, sốc nhiệt. Nắng nóng vất vả hơn nhiều nhưng mọi người vẫn cố gắng để đảm bảo công việc", ông Nguyễn Thừa Ngọc - công nhân thi công tại Dự án sửa chữa, khôi phục cống Đeng (xã Cẩm Lạc) cho biết.

bqbht_br_5.jpg
bqbht_br_5.jpg
bqbht_br_15.jpg
Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động mà còn tạo áp lực lớn đối với tiến độ thi công nhiều công trình, dự án. Đặc biệt, với những hạng mục phải thi công ngoài trời, việc tiếp xúc liên tục với nền nhiệt cao, hơi nóng từ bê tông, sắt thép và môi trường nhiều bụi khiến cường độ lao động trở nên nặng nhọc hơn. Trong ảnh: Công nhân thi công tại Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ.
bqbht_br_12.jpg
“Trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt như hiện nay, đơn vị đã chủ động điều chỉnh thời gian làm việc, thậm chí bố trí thi công thêm ca đêm để đảm bảo sức khỏe cho công nhân. Đối với những hạng mục như đổ bê tông và một số phần việc hoàn thiện, nhà thầu ưu tiên triển khai vào ban đêm nhằm giảm ảnh hưởng của thời tiết, hạn chế mất sức cho người lao động và đảm bảo tiến độ công trình", ông Trần Tấn Trung - Chỉ huy trưởng công trình nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ (Công ty CP Xây dựng 47) cho biết.
bqbht_br_10.jpg
bqbht_br_13.jpg
bqbht_br_16.jpg
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè miền Trung, hình ảnh những công nhân mồ hôi nhễ nhại vẫn miệt mài bám công trường từ sáng sớm đến tối muộn cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực vượt khó của người lao động.
bqbht_br_x1.jpg
bqbht_br_21.jpg
bqbht_br_11.jpg
Sự chủ động của các nhà thầu cùng tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của đội ngũ công nhân đang góp phần giúp nhiều công trình, dự án trên địa bàn Hà Tĩnh duy trì thi công ổn định, đáp ứng yêu cầu tiến độ đề dù thời tiết khắc nghiệt.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh thuộc nhóm nắng nóng nhất cả nước #Thi công liên tục #thi công dự án đầu tư công #Thi công vượt nắng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khoảng tối của đạo hiếu

Khoảng tối của đạo hiếu

Vụ việc người cao tuổi bị bạo hành, ngược đãi ở Hà Tĩnh và nhiều địa phương không chỉ để lại nỗi đau tuổi già mà còn gợi trăn trở về khoảng tối của đạo hiếu, ứng xử gia đình.
Mẫu nhí Hà Tĩnh tỏa sáng trên sàn diễn catwalk

Mẫu nhí Hà Tĩnh tỏa sáng trên sàn diễn catwalk

Với gương mặt sáng, phong thái tự tin và niềm đam mê nghệ thuật từ sớm, Khâu Vân Kỳ – cô học trò nhỏ đến từ Hà Tĩnh đang từng bước ghi dấu ấn trên sàn diễn thời trang thiếu nhi.
Tác dụng làm đẹp da của quả mận hậu

Tác dụng làm đẹp da của quả mận hậu

Nhiều người lầm tưởng ăn quả mận hậu gây nóng trong, nổi mụn nhiều, tuy nhiên khi ăn một lượng vừa phải, mận hậu có tác dụng làm đẹp da nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng...
Hiểm họa đuối nước ở hồ Trại Tiểu

Hiểm họa đuối nước ở hồ Trại Tiểu

Tuy đã có cảnh báo nguy hiểm nhưng tại khu vực hồ Trại Tiểu (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh), tình trạng người dân, đặc biệt là trẻ em xuống hồ tắm vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!