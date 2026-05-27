Giúp ngủ ngon khi trời nóng

Tắm nước ấm và uống đủ nước

Nhiều người có thói quen tắm nước lạnh để giải nhiệt nhanh, nhưng Tiến sĩ Sophie Bostock, chuyên gia tư vấn giấc ngủ tại Anh, cho biết nước lạnh khiến các mạch máu co lại, làm cơ thể giữ nhiệt thay vì thoát nhiệt.

"Để ngủ ngon, bạn cần lượng máu lưu thông tốt đến các chi. Tắm nước ấm giúp tăng lưu lượng máu đến da, cơ thể bạn sẽ thoát nhiệt nhanh và dễ chịu hơn", tiến sĩ Bostock chia sẻ.

Bên cạnh đó, chuyên gia tư vấn giấc ngủ Alison Jones dẫn chứng nghiên cứu từ Đại học Bắc Carolina (Mỹ) cho thấy việc giữ đủ nước giúp giảm nhiệt độ cơ thể và bôi trơn các khớp suốt đêm. Bạn nên uống 1,5-3 lít nước mỗi ngày, hạn chế rượu bia vì rượu làm tăng tình trạng mất nước và khiến thân nhiệt tăng cao về đêm.

Tận dụng các điểm mạch và vùng chi để hạ nhiệt nhanh

Chuyên gia Alison Jones, hãng nệm Sealy (Anh) giải thích, các mạch máu nằm rất gần da ở các điểm mạch (đầu, cổ, cổ tay) và bàn tay, bàn chân. Do đó, làm mát các vùng này bằng các giải pháp dưới đây sẽ giúp hạ nhiệt độ toàn thân nhanh nhất:

Để hở tay và chân: Giữ tay và chân không bị vùi trong chăn giúp cơ thể giải phóng nhiệt lượng, dễ ngủ lại nếu thức giấc giữa đêm.

Đắp khăn mát: Dùng khăn mặt thấm nước lạnh đắp lên đầu, cổ hoặc cổ tay để làm mát nhanh dòng máu đang lưu thông.

Mang tất (vớ) lạnh: Chuyên gia công nghệ giấc ngủ Phil Lawlor gợi ý đặt một đôi tất sạch vào ngăn mát tủ lạnh vài tiếng rồi mang vào trước khi ngủ. Bàn chân tập trung nhiều đầu dây thần kinh, làm mát vùng này giúp xoa dịu toàn thân.

Thoa magie: Thoa dầu hoặc kem dưỡng chứa magie lên bàn chân, cánh tay và ngực giúp làm dịu hệ thần kinh và hỗ trợ phục hồi, giúp dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Tối ưu hóa chất liệu chăn ga gối và nệm

Thay đổi bộ đồ giường là cách dễ nhất để cải thiện môi trường ngủ. Hãy thay thế vải cotton dày bằng vải linen (vải lanh) thoáng khí.

Tiến sĩ Greg Potter khuyên nếu vẫn muốn đắp chăn vào mùa hè, hãy chọn loại chăn hè mỏng có chỉ số giữ nhiệt (tog) dưới 5 hoặc chỉ cần dùng một chiếc vỏ chăn mỏng.

Chuyên gia Phil Lawlor cũng khuyến cáo nên tránh xa nệm cao su non (mút hoạt tính) truyền thống vì chúng giữ nhiệt rất kém. Hãy ưu tiên nệm lò xo có cấu trúc mở để tăng độ thông thoáng gấp 8 lần.

Tắt các thiết bị điện tử và bóng đèn

Khoảng một giờ trước khi ngủ, hãy tắt đèn và tất cả các thiết bị điện tử trong phòng. Bà Suzy Reading, nhà tâm lý học kiêm chuyên gia giấc ngủ tại Anh, phân tích, các thiết bị cắm điện và bóng đèn đều sinh nhiệt, góp phần làm tăng nhiệt độ phòng.

Tắt hết mọi thứ vừa bảo vệ môi trường, vừa ngăn chặn ánh sáng xanh kích thích não bộ, giúp bạn không bị tỉnh táo ngoài ý muốn.

Thực hành bài tập thở Sitali của Yoga

Đây là cách tự tạo ra luồng không khí mát mẻ từ bên trong. Chuyên gia Suzy Reading hướng dẫn bạn nên ngồi thoải mái, hít vào bằng cách cuộn lưỡi lại như một cái ống hút để cảm nhận luồng khí mát đi qua lưỡi. Sau đó ngậm miệng và thở ra từ từ bằng mũi.

Thực hiện bài tập nhẹ nhàng này trong khoảng 5 phút trước khi ngủ giúp hạ huyết áp, giảm mệt mỏi và thư giãn tinh thần.

Duy trì lịch ngủ nhất quán

Thời tiết nóng nực dễ khiến bạn thức muộn hơn hoặc ngủ trưa quá nhiều để bù lại đêm mất ngủ. Tuy nhiên, duy trì giờ giấc đều đặn là cách tốt nhất. Nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Y khoa Đài Bắc (Đài Loan) chỉ ra, thói quen ngủ xáo trộn càng nhiều thì nguy cơ bị rối loạn giấc ngủ về sau càng cao, gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe tổng thể.

Theo Tiến sĩ Tim Bond, Tổ chức Nghiên cứu sức khỏe Puressentiel (Anh), ngủ nghiêng là tư thế lý tưởng nhất vào mùa hè vì giúp phần lớn diện tích cơ thể được tiếp xúc với không khí, nhiệt lượng thoát ra dễ dàng hơn.

Nếu nằm ngửa, bạn nên nằm theo kiểu "sao biển" (dang rộng hai tay và hai chân) để tối đa hóa bề mặt tiếp xúc với không khí mát.

Nghiên cứu của ĐH Điện lực Bắc Trung Quốc cho thấy cơ thể người có sức chịu đựng nhiệt độ cao hơn chúng ta nghĩ. Trong môi trường không điều hòa, nhiệt độ tối ưu cho giấc ngủ của các tình nguyện viên là 32°C, tiếp theo là 28°C. Tuy nhiên, chất lượng giấc ngủ sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng ở mức 36°C và 38°C (giấc ngủ nông, ngắn và nhịp sinh học bị đảo lộn).

Dược sĩ Omar El-Gohary cảnh báo, nếu bạn thức dậy với cảm giác khát nước, đau đầu, mệt mỏi hoặc cáu gắt, điều đó chứng tỏ phòng ngủ của bạn đang quá nóng. Một đêm mất ngủ sẽ làm suy giảm nghiêm trọng tâm trạng, sự tập trung và năng suất làm việc của bạn vào ngày hôm sau.