Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Đời sống

Làm đẹp

Tác dụng làm đẹp da của quả mận hậu

P.V (t/h)
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Nhiều người lầm tưởng ăn quả mận hậu gây nóng trong, nổi mụn nhiều, tuy nhiên khi ăn một lượng vừa phải, mận hậu có tác dụng làm đẹp da nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng...

1. Giá trị dinh dưỡng của mận hậu

Mận hậu không chỉ là món ăn vặt hấp dẫn mà còn là bí quyết làm đẹp cho làn da tươi trẻ. Với hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào, loại trái cây này giúp cung cấp độ ẩm và cải thiện sức khỏe làn da.

Nguồn vitamin và khoáng chất: Trong quả mận hậu chứa hàm lượng vitamin C đáng kể, giúp tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình sản sinh collagen cho da và hỗ trợ hấp thụ sắt tốt hơn. Bên cạnh đó, mận còn cung cấp vitamin A dưới dạng beta-carotene, rất tốt cho thị lực và bảo vệ niêm mạc mắt. Các khoáng chất như kali, magie trong mận đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định huyết áp và duy trì hoạt động của hệ tim mạch.

Mận hậu chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa giúp làm đẹp da.

Mận hậu chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa giúp làm đẹp da.

Giàu chất chống oxy hóa: Mận hậu có màu đỏ tím đặc trưng khi chín, đây là dấu hiệu của hàm lượng anthocyanin và các hợp chất polyphenol cao. Những chất chống oxy hóa này giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, giảm nguy cơ viêm nhiễm và hỗ trợ ngăn ngừa một số bệnh mạn tính. Đặc biệt, các hợp chất này còn giúp cải thiện trí nhớ và bảo vệ hệ thần kinh.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Mận hậu là nguồn chất xơ tuyệt vời, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Đặc biệt, sự hiện diện của isatin và sorbitol trong quả mận có tác dụng nhuận tràng tự nhiên, giúp kích thích nhu động ruột và giảm thiểu tình trạng táo bón một cách hiệu quả.

2. Tác dụng làm đẹp da của mận hậu

Mận hậu mang lại nhiều lợi ích cho làn da nhờ chứa hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa như đã nêu trên. Khi ăn đúng cách và với lượng hợp lý, mận hậu có thể hỗ trợ nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong, cụ thể:

- Tăng collagen: Mận hậu chứa lượng vitamin C khá cao, giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen tự nhiên trong cơ thể. Collagen là thành phần quan trọng giúp duy trì độ đàn hồi, săn chắc và mềm mại của làn da. Ngoài ra, vitamin C còn hỗ trợ làm mờ các vết thâm sau mụn, cải thiện tình trạng da xỉn màu và giúp da trông tươi tắn hơn.

- Làm chậm lão hóa da: Trong mận hậu có nhiều hợp chất chống oxy hóa như anthocyanin và polyphenol. Những hoạt chất này giúp trung hòa gốc tự do, hạn chế tác động của môi trường và tia UV lên da. Nhờ đó, khi bổ sung mận hậu hợp lý có thể góp phần làm chậm quá trình lão hóa, giảm nguy cơ xuất hiện nếp nhăn và giúp làn da duy trì vẻ căng mịn tự nhiên.

3. Lưu ý để ăn mận không gây hại

Dù có nhiều lợi ích, mận hậu lại thuộc nhóm thực phẩm cần sự điều độ. Việc tiêu thụ quá mức có thể dẫn đến những hệ lụy không mong muốn cho cơ thể.

- Ăn quá nhiều mận trong thời gian ngắn có thể khiến một số người gặp tình trạng nóng rát cổ họng, nổi mụn hoặc khó chịu tiêu hóa, đặc biệt ở người có cơ địa nhạy cảm. Với những người có cơ địa nhiệt, chỉ cần ăn một lượng vừa phải mận cũng có thể khiến làn da bị kích ứng và nổi mẩn đỏ.

- Mận có chứa oxalate – hợp chất có thể góp phần hình thành sỏi oxalate canxi ở người có nguy cơ cao nếu tiêu thụ quá mức. Những người có tiền sử bệnh thận hoặc gia đình có người mắc sỏi thận cần đặc biệt cẩn trọng, tránh ăn mận quá thường xuyên để bảo vệ chức năng lọc của cơ thể.

- Vị chua của mận hậu đến từ các axit hữu cơ tự nhiên, ăn nhiều mận khi bụng đói có thể làm tăng cảm giác cồn cào, ợ chua hoặc khó chịu dạ dày, đặc biệt ở người có viêm loét dạ dày – thực quản.

- Axit trong mận nếu tiếp xúc với răng sẽ làm mềm men răng tạm thời. Khi ăn nhiều mận hậu sẽ khiến răng trở nên nhạy cảm hơn, tăng nguy cơ ê buốt, đặc biệt là vệ sinh răng không đúng cách. Do đó, sau khi ăn mận, nên súc miệng bằng nước lọc và tránh chải răng ngay lập tức để hạn chế ảnh hưởng đến men răng.

Tin liên quan

Tags:

#quả mận #đẹp da #chăm sóc da

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

5 cách bảo vệ thị lực

5 cách bảo vệ thị lực

Khám mắt định kỳ, ăn uống lành mạnh, đeo kính râm, cho mắt nghỉ ngơi thường xuyên có thể giúp bảo vệ thị lực, giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt theo thời gian.
Những lợi ích của gừng đối với tóc

Những lợi ích của gừng đối với tóc

Gừng không chỉ là một loại gia vị làm ấm cơ thể hay một vị thuốc trong Đông y, tinh dầu gừng với nồng độ dưỡng chất đậm đặc có thể giải quyết các vấn đề về tóc từ gốc đến ngọn.
Những lưu ý khi giảm cân sau Tết

Những lưu ý khi giảm cân sau Tết

Việc giảm cân nhờ giảm ăn đột ngột hoặc tập luyện quá sức dễ dẫn đến mệt mỏi, đau khớp và chấn thương. Vậy đâu là cách giảm cân hiệu quả?
Nhộn nhịp dịch vụ làm đẹp đón Tết

Nhộn nhịp dịch vụ làm đẹp đón Tết

Nhu cầu chăm sóc nhan sắc để đón Tết của chị em tăng cao nên thời điểm này, các cơ sở dịch vụ làm đẹp tại Hà Tĩnh phải bố trí nhân lực làm việc hết công suất.
Lưu ý cần biết cho người thích uống cà phê muối

Lưu ý cần biết cho người thích uống cà phê muối

Cà phê muối là thức uống được nhiều người yêu thích bởi sự kết hợp độc đáo giữa nhiều vị. Tuy nhiên, việc thường xuyên tiêu thụ cà phê muối có thể là nguyên nhân gây tăng cân và tích lũy mỡ thừa.
Vì sao tóc rụng nhiều?

Vì sao tóc rụng nhiều?

Tình trạng tóc rụng nhiều và thường xuyên là vấn đề “đau đầu” của rất nhiều chị em phụ nữ. Có rất nhiều nguyên nhân khiến mái tóc bị khô, xơ và dễ gãy.
Những thói quen buổi sáng tốt cho da

Những thói quen buổi sáng tốt cho da

Uống nước ấm, làm sạch da đúng cách, vận động nhẹ nhàng, đón nắng sớm, ăn sáng lành mạnh là những thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho da.
Thiểu sản men răng: Chớ xem thường!

Thiểu sản men răng: Chớ xem thường!

Nếu men răng của bạn không được hình thành đầy đủ, có dấu hiệu mềm, mỏng và dễ vỡ làm lộ lớp ngà răng bên dưới, rất có thể bạn đang gặp phải tình trạng thiểu sản men răng.
Những lưu ý khi ăn ổi

Những lưu ý khi ăn ổi

Bạn không nên ăn ổi khi đói, không ăn nhiều hạt… để tránh các hậu quả tiêu cực tới sức khỏe.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!