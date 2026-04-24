Đi bộ nhiều hơn để bù đắp rủi ro do ngồi nhiều

Nghiên cứu từ Trung tâm Charles Perkins thuộc Đại học Sydney (Úc), được công bố trên Tạp chí Y học thể thao Anh, cho thấy việc tăng số bước chân hằng ngày lên khoảng 10.000 bước giúp giảm 39% nguy cơ tử vong và 21% nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Điều đáng chú ý là những lợi ích này vẫn được ghi nhận bất kể thời gian ngồi trong ngày của bạn.

Đi bộ nhiều hơn mỗi ngày, dù chỉ là vài ngàn bước, cũng có thể bù đắp những rủi ro do ngồi quá nhiều gây ra - Ảnh: Shutterstock

Cụ thể, nhóm tác giả đã phân tích dữ liệu từ hơn 72.000 người tham gia nghiên cứu với độ tuổi trung bình là 61 và có 58% là nữ. Những người tham gia được sử dụng thiết bị đeo tay trong 7 ngày giúp theo dõi chính xác mức độ vận động và thời gian ngồi hoặc nằm của họ.

Kết quả cho thấy mức giảm rủi ro đáng kể nhất nằm ở ngưỡng 9.000 đến 10.000 bước mỗi ngày. Tuy nhiên, mọi người không nhất thiết phải đạt được con số tuyệt đối này mới thấy hiệu quả, bởi chỉ cần đi khoảng 4.000 đến 4.500 bước là đã đạt được một nửa lợi ích bảo vệ sức khỏe.

Tiến sĩ Matthew Ahmadi - tác giả chính của nghiên cứu - nhấn mạnh rằng, dù đi bộ không phải là giải pháp sức khỏe cho việc ngồi quá lâu nhưng mọi sự vận động đều có giá trị trong việc bù đắp những hậu quả sức khỏe do lối sống ít vận động gây ra.

Các nhà khoa học kỳ vọng bằng chứng này sẽ giúp hình thành các hướng dẫn về hoạt động thể chất dựa trên thiết bị đeo trong tương lai.

Dù nghiên cứu mang tính quan sát nhưng thông điệp cốt lõi vẫn rõ ràng rằng việc tích cực vận động đôi chân chính là cách đơn giản nhất để bảo vệ trái tim và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ngọc Hạ (theo Science Daily)