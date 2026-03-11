Báo Hà Tĩnh - Tin tức Hà Tĩnh mới nhất, tin nhanh Hà Tĩnh 24h
Người đứng sau vẻ đẹp cô dâu
Tác giả: Nguyễn Liễu - Ngọc Thắng
11/03/2026 14:00
Tôi là Trần Bảo Ngọc (SN 2000, trú tại xã Hương Khê), hiện đang là thợ trang điểm tại Lux Studio (phường Thành Sen). Tính đến nay, tôi đã có hơn 6 năm gắn bó với công việc này.
Đây là “người bạn đồng hành” quen thuộc của tôi. Chiếc vali makeup theo tôi đi khắp nơi, bên trong là cọ, bảng màu, phấn và các dụng cụ cần thiết cho công việc.
Hôm nay, tôi có lịch trang điểm cho cô dâu Cao Thị Loan (xã Hương Khê). Trước khi bắt đầu, tôi thường dành thời gian trò chuyện với khách để hiểu họ mong muốn mình trông như thế nào trong ngày đặc biệt.
Bước đầu tiên của việc trang điểm là dưỡng da, đây là bước tôi luôn thực hiện cẩn thận cho khách hàng. Bởi khi làn da được chăm sóc kỹ, lớp trang điểm sau đó sẽ mịn màng và tự nhiên hơn.
Vào mùa cưới, lượng khách tăng khoảng 50%, nhiều khi tôi phải làm việc trong không gian khá chật hoặc đông người. Thế nhưng, chỉ cần có đủ ánh sáng và dụng cụ, tôi vẫn tự tin hoàn thành từng bước trang điểm.
Trung bình mỗi lần lần makeup của tôi kéo dài khoảng 2 tiếng, gồm các bước: dưỡng da, đánh nền, che khuyết điểm, tạo khối, trang điểm mắt, đánh má hồng, tô son và tạo kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt.
Trong các bước trang điểm, khó là công đoạn hoàn thiện lớp nền. Khi lớp nền được xử lý kỹ, làn da sẽ trở nên mịn màng, đều màu và giữ được vẻ tự nhiên của gương mặt.
Vẽ mắt là công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ. Đôi mắt được ví như “cửa sổ tâm hồn”, chỉ một đường kẻ phù hợp cũng có thể giúp gương mặt trở nên có thần hơn.
Mỗi khách hàng tìm đến tôi đều mang theo một câu chuyện riêng. Có người chuẩn bị cho buổi tiệc đáng nhớ, có người muốn lưu giữ thanh xuân qua những bức hình và cũng có những cô dâu đang chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt của cuộc đời.
Với tôi, makeup không chỉ đơn thuần là làm đẹp cho gương mặt mà còn góp phần tôn lên vẻ đẹp riêng của mỗi người
Làm nghề này, tôi học được sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và trách nhiệm trong từng chi tiết nhỏ. Nghề trang điểm không chỉ mang lại cho tôi nguồn thu nhập ổn định mà còn dạy tôi biết trân trọng giá trị của vẻ đẹp.
Khoảnh khắc khách hàng nhìn vào gương và nở nụ cười hài lòng luôn khiến tôi thấy mọi nỗ lực đều trở nên xứng đáng. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục trau dồi tay nghề và trân trọng công việc mình đang theo đuổi.
