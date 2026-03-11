5 cách bảo vệ thị lực

Đôi mắt đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Có nhiều cách giúp bảo vệ mắt khỏi tổn thương và duy trì thị lực khỏe mạnh lâu dài.

Khám mắt định kỳ

Khám mắt định kỳ là cách đơn giản để chăm sóc thị lực. Một số bệnh về mắt có thể tiến triển âm thầm dù thị lực vẫn bình thường và chỉ được phát hiện khi khám chuyên khoa. Việc kiểm tra mắt không chỉ giúp xác định có cần đeo kính hay không mà còn hỗ trợ phát hiện sớm nhiều bệnh để điều trị kịp thời.

Khám đáy mắt giãn đồng tử toàn diện thường được khuyến nghị từ 60 tuổi trở lên hoặc sớm hơn nếu có yếu tố nguy cơ. Trong quá trình này, bác sĩ nhỏ thuốc để giãn đồng tử nhằm quan sát rõ võng mạc, điểm vàng và dây thần kinh thị giác, từ đó phát hiện sớm các dấu hiệu tổn thương.

Ăn thực phẩm bổ mắt

Chế độ ăn nhiều trái cây và rau xanh có thể hỗ trợ sức khỏe mắt. Các loại rau lá xanh đậm như cải xoăn, rau bina chứa lutein và zeaxanthin - chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Chúng cũng hỗ trợ bảo vệ võng mạc khỏi stress oxy hóa, nhờ đó giảm nguy cơ mắc thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Các loại cá giàu omega-3 như cá hồi, cá thu, cá mòi và cá ngừ cũng có lợi cho mắt. Omega-3 có tác dụng giảm viêm bề mặt mắt và giảm khô mắt, hỗ trợ tế bào thị giác chống lại tổn thương trong tương lai.

Kiểm soát cân nặng

Thừa cân hoặc béo phì làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như đái tháo đường hoặc rối loạn chuyển hóa, từ đó có thể dẫn đến các biến chứng gây giảm thị lực. Duy trì cân nặng hợp lý thông qua chế độ ăn lành mạnh và vận động thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ các bệnh mắt liên quan đến béo phì.

Giảm cân có thể cải thiện tổn thương mắt do đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc béo phì. Người thường xuyên vận động có nguy cơ mắc bệnh glôcôm thấp hơn đáng kể so với người ít hoạt động.

Đeo kính râm khi ra ngoài

Đeo kính râm giúp bảo vệ mắt khỏi tia cực tím (UV) từ ánh nắng mặt trời. Khi chọn kính, nên ưu tiên loại chặn 99-100% tia UVA và UVB. Đeo kính râm đúng cách có thể giảm nguy cơ tổn thương mắt do ánh nắng.

Cho mắt nghỉ ngơi thường xuyên

Làm việc với màn hình máy tính trong thời gian dài dễ khiến mắt bị mỏi do chớp mắt ít hơn bình thường. Áp dụng quy tắc 20-20-20, tức sau mỗi 20 phút, nhìn vào vật cách khoảng 20 feet (khoảng 6 m) trong 20 giây. Dành nhiều thời gian hoạt động ngoài trời và hạn chế các hoạt động phải nhìn gần liên tục cũng có thể phòng tránh cận thị trong tương lai.