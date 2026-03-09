Hotline: 02393.693.427
Thế giới

Rơi máy bay tại Thủ đô Viêng Chăn, 2 người thiệt mạng

Phương Đặng
(Baohatinh.vn) - Một vụ rơi máy bay hạng nhẹ vừa xảy ra tại huyện Pakngum, Thủ đô Viêng Chăn (Lào) khiến 2 người thiệt mạng.

Theo báo The Laotian Times, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 8/3, tại khu vực phía sau sân bay Khoksa - một sân bay tư nhân nhỏ trên địa bàn huyện Pakngum. Lực lượng cứu hộ thành phố Viêng Chăn cho biết, đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 10h30' và lập tức điều động lực lượng đến hiện trường để triển khai công tác cứu nạn.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định một máy bay hạng nhẹ màu vàng đã rơi xuống khu đất trống gần sân bay. Phần thân, cánh, động cơ máy bay hư hỏng nặng.
Vụ tai nạn khiến một công dân nước ngoài tử vong tại chỗ, trong khi một phụ nữ quốc tịch Lào bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.
Tuy nhiên, đến khoảng 14h15 cùng ngày, lực lượng cứu hộ cho biết, người phụ nữ này đã không qua khỏi do vết thương quá nặng, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn lên hai người.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.
(Theo The Laotian Times. Ảnh Vientiane Rescue 1623)

