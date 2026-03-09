Rơi máy bay tại Thủ đô Viêng Chăn, 2 người thiệt mạng

Giá xăng tại Mỹ tăng vọt vì xung đột ở Trung Đông 07/03/2026 12:38 Giá xăng, dầu diesel tại Mỹ tăng 11-15% so với tuần trước, khi chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu gián đoạn.

Qatar cảnh báo chiến sự Iran có thể 'đánh gục' kinh tế toàn cầu 06/03/2026 20:00 Bộ trưởng Năng lượng Qatar cho rằng chiến sự Iran sẽ khiến kinh tế toàn cầu đứt gãy, đồng thời dự báo giá dầu có khả năng tăng gần gấp đôi lên 150 USD một thùng.

Thái Lan bắt 94 người Việt trong đường dây cá độ 06/03/2026 10:44 Cảnh sát Thái Lan đột kích văn phòng điều hành website đánh bạc, cá độ xuyên quốc gia ở Bangkok, bắt 94 người Việt, thu nhiều thiết bị, máy móc.

Hơn 20 bang tại Mỹ kiện chính sách thuế quan toàn cầu của ông Trump 06/03/2026 09:10 Các tổng chưởng lý và thống đốc thuộc đảng Dân chủ trong vụ kiện cho rằng Tổng thống Trump đang vượt quá thẩm quyền khi dự định áp mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa từ các nước trên thế giới.

Châu Âu tăng cường phòng thủ trước nguy cơ xung đột Trung Đông lan rộng 06/03/2026 05:04 Giữa lúc giao tranh giữa Iran với Mỹ và Israel leo thang, nhiều nước châu Âu đã đẩy mạnh hiện diện quân sự và cam kết hỗ trợ bảo vệ CH Cyprus, nhằm bảo đảm an ninh và lợi ích quốc gia trong khu vực.

Khởi động lại chuyến bay từ Việt Nam đi Trung Đông 05/03/2026 16:08 Dự kiến khoảng 0h25 ngày 6/3, hãng hàng không Emirates thực hiện chuyến bay EK395 từ Hà Nội đi Dubai, đánh dấu việc khai thác trở lại đường bay của hãng sau nhiều ngày tạm dừng.

Iran cảnh báo Mỹ vụ đánh chìm tàu chiến khiến 87 người chết 05/03/2026 14:52 Ngoại trưởng Iran cảnh báo Mỹ sẽ phải hối hận vì đã đánh chìm một tàu chiến của Tehran ngoài khơi bờ biển Sri Lanka.

Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng thêm 7% 05/03/2026 12:34 Trung Quốc dự kiến chi gần 287 tỷ USD cho quốc phòng trong năm nay, tăng 7% so với năm 2025 và bằng khoảng 1/3 ngân sách của Mỹ.

Mỹ tuyên bố sẽ "kiểm soát hoàn toàn" không phận Iran 05/03/2026 07:46 Trong thông báo mới nhất, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố Mỹ sẽ giành được “quyền kiểm soát hoàn toàn” đối với không phận Iran trong vài giờ tới.

Tàu ngầm Mỹ bắn chìm chiến hạm Iran, 148 thủy thủ mất tích 04/03/2026 21:50 Lầu Năm Góc xác nhận tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu hộ vệ Iran, khiến 148 thủy thủ mất tích và 32 người được Sri Lanka giải cứu.

Ba kịch bản cho cuộc chiến của Mỹ - Israel với Iran 04/03/2026 13:25 Chiến dịch tập kích quy mô lớn vào Iran có thể thay đổi diện mạo chính trị nước này, nhưng cũng có nguy cơ khiến Mỹ sa lầy vào một cuộc xung đột kéo dài.

UAV Iran 'đánh trúng cơ sở của CIA' tại Arab Saudi 04/03/2026 09:13 UAV Iran đã đánh trúng cơ sở của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) trong đòn tập kích đại sứ quán Mỹ tại Arab Saudi, theo Washington Post.

'Mọi giá' cho Iran: Canh bạc nghìn tỷ đầy bất định của ông Trump 04/03/2026 05:00 Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ làm mọi điều cần thiết với Iran khi xung đột lan rộng, trong bối cảnh Israel đã tiến hành thêm các cuộc không kích mới hôm 2/3.

Kinh tế Mỹ có thể thiệt hại 210 tỷ USD vì chiến dịch tấn công Iran 03/03/2026 17:38 Chuyên gia Smetters ước tính nền kinh tế Mỹ có thể thiệt hại tới 210 tỷ USD, chưa kể chi phí quân sự, trong chiến dịch dài ngày tấn công Iran.

Bolivia truy tìm tiền mặt bị đánh cắp sau vụ máy bay gặp nạn 03/03/2026 14:11 Cảnh sát Bolivia đột kích hơn 20 nhà dân nhằm truy tìm số tiền mặt bị đánh cắp sau khi vận tải cơ quân sự chở tiền gặp nạn.

Ông Trump: 'Sóng lớn' vẫn chưa giáng xuống Iran 03/03/2026 07:40 Tổng thống Trump cho biết quân đội Mỹ chưa dốc toàn lực tấn công Iran và "đợt sóng lớn" thực sự sắp giáng xuống nước này.

Xung đột Trung Đông gây gián đoạn dòng chảy dầu mỏ tới nhiều nước châu Á 03/03/2026 05:14 Tình trạng tàu vận tải bị mắc kẹt tại vùng Vịnh trong bối cảnh chi phí thô và cước vận chuyển tăng cao đang đặt khu vực tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới trước những rủi ro an ninh năng lượng cấp bách.

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel 02/03/2026 18:34 Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."

Đòn đáp trả 'đốt cháy tất cả' của Iran thay đổi cục diện Trung Đông 02/03/2026 16:11 Việc Iran phóng tên lửa vào loạt nước Vùng Vịnh để đáp trả đòn tập kích của Mỹ - Israel đang khiến căng thẳng leo thang, đẩy Trung Đông sang thế đối đầu với Tehran.

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ 02/03/2026 13:07 Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.

Điều gì đã khiến Mỹ và Israel quyết định tấn công Iran? 02/03/2026 10:55 Cơ hội tình báo hiếm hoi và nguy cơ hạt nhân đã thúc đẩy Mỹ phối hợp với Israel phát động chiến dịch chưa từng có nhằm vào Iran.

Ông Trump sẵn sàng đối thoại với các lãnh đạo mới của Iran 02/03/2026 05:38 Tổng thống Trump cho biết đã chấp nhận đề nghị đối thoại từ các lãnh đạo mới ở Iran, nhưng không nêu cụ thể quan chức và thời điểm.

Iran phóng loạt tên lửa đạn đạo "nhằm vào tàu sân bay Mỹ" 01/03/2026 21:43 Iran tuyên bố tập kích tàu sân bay USS Abraham Lincoln của hải quân Mỹ bằng 4 tên lửa đạn đạo, song chưa nêu rõ thiệt hại.

Iran bầu thành viên Hội đồng lãnh đạo tạm thời sau khi Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng 01/03/2026 19:51 Ngày 1/3, chính quyền Iran đã bổ nhiệm ông Ayatollah Alireza Arafi vào Hội đồng lãnh đạo lâm thời, cơ quan sẽ điều hành đất nước sau khi Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Iran sau cái chết của Lãnh tụ Tối cao Khamenei 01/03/2026 17:35 Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng việc Mỹ và Israel sát hại Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei trong các cuộc không kích là một tuyên bố chiến tranh chống người Hồi giáo.

Hội đồng chuyên gia Iran họp bầu Lãnh tụ Tối cao mới 01/03/2026 15:30 Theo hãng tin RIA Novosti, phía Iran cho biết đã chuẩn bị cho “mọi kịch bản”, kể cả các bước đi tiếp theo sau khi Mỹ và Israel tấn công cũng như khi Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Hé lộ quá trình CIA nắm được vị trí Lãnh tụ Iran, chia sẻ mật báo để Israel tấn công 01/03/2026 14:53 CIA đã theo dõi ông Khamenei trong nhiều tháng, ngày càng nắm chắc hơn về địa điểm và quy luật di chuyển của ông. Sau đó, họ phát hiện một cuộc họp của các quan chức cấp cao Iran dự kiến diễn ra vào sáng 28/2 ở trung tâm Tehran, với sự có mặt của Lãnh tụ Tối cao.

Iran tuyên bố tiến hành đợt tấn công tên lửa mới nhằm vào Israel và các căn cứ của Mỹ 01/03/2026 13:20 Ngày 1/3, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nước này đã tiến hành các cuộc tấn công mới bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, sau khi tấn công nhiều mục tiêu, trong đó có trụ sở Bộ Tổng tham mưu Israel.