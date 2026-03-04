'Mọi giá' cho Iran: Canh bạc nghìn tỷ đầy bất định của ông Trump

Tổng thống Donald Trump lại khẳng định không có mốc thời gian cố định nào cho cuộc chiến nhằm vào Iran. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bác bỏ ý tưởng về một cuộc chiến "không có hồi kết" với Iran. Tuy nhiên sau đó, Tổng thống Donald Trump lại khẳng định không có mốc thời gian cố định nào và cả hai đều không loại trừ khả năng triển khai bộ binh Mỹ trên thực địa, theo Bloomberg.

Mập mờ về thời gian kết thúc cuộc chiến

"Thời gian bao lâu cũng được và tôi sẽ làm mọi điều cần thiết. Ngay từ đầu, chúng tôi dự tính 4-5 tuần nhưng cũng có khả năng thời gian sẽ kéo dài hơn rất nhiều", ông Trump nói.

Mới đây, quân đội Mỹ cho biết họ đã phá hủy các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, năng lực phòng không của Iran, các bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái, cũng như các sân bay quân sự trong các chiến dịch kéo dài.

Hôm 2/3 (giờ địa phương), Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng phát thông báo về một "làn sóng không kích" mới nhằm vào Tehran, với mục tiêu là các trung tâm chỉ huy của lực lượng an ninh nội địa và Bộ Tình báo Iran. Đây là những cơ quan mà Israel cáo buộc đã đàn áp các cuộc biểu tình chống chế độ bằng các biện pháp bạo lực.

Trong khi đó, Cộng hòa Hồi giáo tiếp tục phóng tên lửa và các loại đạn khác khắp Trung Đông để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ - Israel, vốn đã khiến Lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng vào cuối tuần qua. Các vụ nổ được ghi nhận tại Israel, Arab Saudi, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trước tình hình trên, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân rời khỏi các quốc gia Trung Đông do "rủi ro an ninh nghiêm trọng" trong bối cảnh chiến sự. Cơ quan này đề nghị công dân Mỹ tại hơn 10 quốc gia, bao gồm Israel, Arab Saudi, Qatar và UAE rời đi bằng các chuyến bay thương mại sẵn có.

Theo Bộ Quốc phòng Arab Saudi, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh đã bị 2 máy bay không người lái tấn công, gây ra một vụ cháy nhỏ và thiệt hại vật chất đối với tòa nhà.

Mỹ cũng cho biết 3 tiêm kích đã rơi tại Kuwait do một sự cố bắn nhầm giữa lực lượng đồng minh, nhưng phi công đã kịp thời thoát hiểm an toàn. Trước đó, Israel mở rộng chiến dịch sang Beirut sau khi bị lực lượng Hezbollah tại miền nam Lebanon, đồng minh của Tehran, tấn công.

Hiện, Qatar và UAE đang vận động các đồng minh nhằm thuyết phục Tổng thống Donald Trump tìm kiếm lối thoát ngoại giao và rút ngắn xung đột. Nỗ lực này nhằm ngăn chặn leo thang thêm tình hình và cú sốc giá năng lượng kéo dài.

Mỹ ứng phó với giá năng lượng tăng cao

Giá dầu tiếp tục tăng khi Mỹ và Israel gia tăng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Dầu Brent chuẩn toàn cầu vượt 79 USD/thùng sau khi tăng khoảng 7% hôm 2/3, trong khi dầu WTI của Mỹ dao động quanh 72 USD/thùng.

Ngoại trưởng Marco Rubio nói với các phóng viên tại Washington trước cuộc họp với các nhà lập pháp Mỹ rằng chính quyền ông Trump sắp triển khai một chương trình nhằm giảm thiểu tác động khi giá năng lượng tăng cao, tuy nhiên ông cho biết chiến dịch tấn công vẫn sẽ còn được tăng cường.

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết chính quyền Mỹ sắp triển khai chương trình nhằm giảm thiểu tác động từ việc giá năng lượng tăng cao. Ảnh: Reuters.

"Tôi sẽ không tiết lộ chi tiết các nỗ lực chiến thuật của chúng tôi, nhưng những đòn đánh nặng nề nhất từ quân đội Mỹ vẫn còn ở phía trước", ông Rubio nói.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer chỉ trích đây là "một cuộc chiến đến từ sự lựa chọn, chứ không phải do bắt buộc" và cho rằng người dân Mỹ không mong muốn một cuộc chiến "khiến giá xăng tại trạm bơm tăng cao".

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tính đến 16h ngày 2/3 (giờ địa phương), 6 binh sĩ đã thiệt mạng trong chiến đấu. Sau khi Mỹ ghi nhận những thương vong đầu tiên, ông Trump phát biểu rằng "có khả năng sẽ còn nhiều tổn thất về người nữa trước khi mọi chuyện kết thúc" và đó là thực tế.

Hôm thứ Hai, ông Rubio nói chiến dịch tấn công nhằm phá hủy chương trình tên lửa đạn đạo và hải quân của Iran, qua đó ngăn chặn mối đe dọa đối với vận tải biển toàn cầu.

Các quan chức tình báo Mỹ đã cung cấp cho chính quyền nhiều kịch bản tiềm tàng sau cuộc tấn công vào Iran, cho thấy mức độ bất định cao về diễn biến tiếp theo. Chiến dịch Mỹ - Israel bắt đầu sau 3 vòng đàm phán với Iran về thỏa thuận hạn chế hoạt động hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt.

Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc (LHQ) bày tỏ thất vọng trước sự đổ vỡ của con đường ngoại giao, đồng thời cho biết hình ảnh vệ tinh cho thấy các cơ sở hạt nhân của Iran phần lớn chưa bị ảnh hưởng trong đợt không kích hiện tại. Mỹ và Israel từng nhắm vào các cơ sở này trong một chiến dịch kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025.

Không phận bị ảnh hưởng bởi xung đột

Tại Iran, truyền thông nhà nước đưa tin về các cuộc tấn công nhằm vào cả mục tiêu quân sự lẫn dân sự, trong đó có vụ không kích khiến hơn 140 người thiệt mạng tại một trường học ở Hormozgan. Theo Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, hơn 550 người đã thiệt mạng trên toàn quốc.

Gần như toàn bộ hoạt động hàng không dân sự tại khu vực Vùng Vịnh đã tạm ngừng sau khi sân bay chính của Dubai cũng bị tấn công. Emirates và Etihad Airways dự kiến nối lại hoạt động hạn chế nhằm giảm bớt tình trạng ùn tắc.

Bên cạnh đó, các địa danh tại Dubai đã bị hư hại trong loạt vụ nổ làm rung chuyển trung tâm tài chính này. UAE thông báo Sở Giao dịch Chứng khoán Abu Dhabi và Sở Giao dịch Tài chính Dubai sẽ đóng cửa ngày 2-3/3.

Các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh đã lên án các cuộc tấn công của Iran, trong đó UAE kêu gọi Tehran "tỉnh táo trở lại" và ngừng tấn công các nước không tham gia vào chiến dịch quân sự của Mỹ - Israel.