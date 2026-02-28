Israel tấn công phủ đầu Iran, ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc

Binh sĩ Israel trong chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, ông Israel Katz cho biết: “Nhà nước Israel đã phát động một đòn tấn công phủ đầu nhằm vào Iran để loại bỏ các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel.”

Ông Katz cũng cho biết đã ban hành lệnh áp dụng “tình trạng khẩn cấp ngay lập tức trên toàn lãnh thổ”.

Cùng thời điểm, còi báo động vang lên tại nhiều khu vực trên khắp Israel. Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát cảnh báo yêu cầu người dân ở gần các hầm trú ẩn phòng không.

Thông báo của quân đội nêu rõ, “do tình hình an ninh,” người dân cần xác định trước vị trí nơi trú ẩn được bảo vệ tối ưu gần nơi ở và hạn chế các chuyến đi lại không cần thiết.

IDF cho biết cảnh báo chủ động này nhằm chuẩn bị cho khả năng xảy ra các đợt phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel.

Tuy nhiên, theo quân đội Israel, ở thời điểm hiện tại người dân chưa cần phải vào hầm trú ẩn.