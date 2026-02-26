Mexico bắt giữ thêm nhân vật chủ chốt liên quan đến băng nhóm ma túy CJNG

Ảnh minh họa. (Ảnh: AP)

Chính phủ Mexico ngày 25/2 cho biết lực lượng chức năng nước này vừa bắt giữ đối tượng Isaac Moreno Romero, biệt danh “El Hacha,” với cáo buộc là thủ lĩnh khu vực của băng nhóm buôn ma túy Thế hệ mới Jalisco (CJNG) liên quan đến các hành vi bắt cóc, tống tiền, giết người và buôn bán nhiên liệu trái phép.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông cáo của Bộ An ninh và Bảo vệ Công dân (SSPC) cho biết đơn vị này đã phối hợp cùng Bộ Hải quân, Viện Kiểm sát Liên bang (FGR) đã bắt giữ đối tượng Isaac Moreno tại thành phố Santa Cruz, bang Tlaxcala. Việc bắt giữ là kết quả của quá trình điều tra thực địa.

Lực lượng liên bang phát hiện nghi phạm khi đối tượng đang di chuyển trên một phương tiện không gắn biển kiểm soát. Sau khi tiến hành kiểm tra hành chính, cơ quan chức năng phát hiện trên người đối tượng có nhiều liều ma túy và một quả lựu đạn.

Các nhà chức trách xác định nghi phạm là một trong những nhân vật chủ chốt của tổ chức tội phạm CJNG có ảnh hưởng lớn trong khu vực. Đối tượng được cho là đứng đầu một nhánh tội phạm có nguồn gốc từ bang Nayarit, bị cáo buộc điều phối các hoạt động phạm pháp như bắt cóc, tống tiền, thu phí bảo kê, giết người và buôn bán trái phép nhiên liệu.

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép, đề cập khả năng tiến hành các chiến dịch nhằm vào các băng nhóm ma túy hoạt động tại Mexico. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nhiều lần bác bỏ bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của Mỹ trên lãnh thổ nước này.

Diễn biến trên cũng xảy ra sau khi trùm ma túy Nemesio Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho,” thủ lĩnh CJNG, thiệt mạng ngày 22/2 trong một chiến dịch truy quét của lực lượng chức năng tại Tapalpa, cách thành phố Guadalajara, thủ phủ bang Jalisco khoảng 130 km về phía Nam.

Đối tượng này từng nằm trong danh sách tội phạm bị truy nã gắt gao nhất tại Mexico và Mỹ, với mức tiền thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ.

Theo báo cáo mới nhất của Chính phủ Mexico, trong khuôn khổ Chiến dịch “Biên giới phía Bắc” từ tháng 2/2025 đến ngày 21/1 vừa qua, lực lượng chức năng quốc gia Mỹ Latinh này đã bắt giữ 10.929 đối tượng và thu giữ 120,3 tấn ma túy, trong đó có 603 kg fentanyl.

Quân đội Guatemala triển khai thêm phương tiện bọc thép, tăng cường binh sĩ và lực lượng tình báo quân sự nhằm ngăn chặn nguy cơ các nhóm tội phạm tái tổ chức hoặc mở các tuyến đường tẩu thoát qua biên giới.

Giới chức quân sự Guatemala cho biết đến nay chưa ghi nhận tác động trực tiếp nào từ cái chết của trùm ma túy trên đối với lãnh thổ nước này, song nhấn mạnh biên giới hiện vẫn cần được bảo đảm an toàn và kiểm soát chặt chẽ./.