Xung đột tại Trung Đông: Hơn 4,1 triệu người phải di dời do căng thẳng leo thang

Người dân đi sơ tán tránh xung đột tại Sidon, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc ngày 12/3 cho biết hơn 4,1 triệu người đã phải di dời trong nước tại Afghanistan, Iran, Liban và Pakistan kể từ khi căng thẳng Trung Đông leo thang gần đây.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường ngày, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, dẫn số liệu của Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) cho biết ngoài số người di dời trong nước, khoảng 117.000 người đã tìm nơi tị nạn tại các quốc gia khác.

Theo ông Dujarric, Trung Đông hiện là một trong những nơi có số người cần được hỗ trợ nhân đạo nhiều nhất trên thế giới và đợt leo thang căng thẳng hiện nay có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng khổ cực của dân thường, đồng thời gây thêm thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dân sự vốn đã mong manh.

Liên hợp quốc cùng các đối tác nhân đạo đang tiếp tục cung cấp viện trợ cho những người bị ảnh hưởng tại nhiều quốc gia trong khu vực và sẵn sàng tăng cường hỗ trợ cho các chính phủ khi cần thiết.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Australia Penny Wong ngày 13/3 cho biết Canberra đã chỉ đạo các nhân viên không thiết yếu rời Liban do tình hình an ninh trong khu vực xấu đi. Một số ít nhân viên vẫn ở lại để cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho công dân Australia.

Trước đó, Chính phủ Australia cũng đã yêu cầu toàn bộ nhân viên không thiết yếu tại Israel và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) rời đi do xung đột tại Trung Đông diễn biến phức tạp. Một số nhân viên thiết yếu ở lại để hỗ trợ công dân Australia tại các nước này./.