Iran nêu ba điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ, Israel

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 12/3, Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết đã thảo luận với lãnh đạo Nga và Pakistan, tái khẳng định cam kết của Iran đối với hòa bình tại Trung Đông.

"Cách duy nhất để chấm dứt xung đột hiện tại, vốn do Mỹ và Israel khơi mào, là công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường và đưa ra đảm bảo quốc tế vững chắc để ngăn những hành động tấn công nhằm vào chúng tôi trong tương lai", Tổng thống Pezeshkian tuyên bố.

Đây là lần đầu tiên ông Pezeshkian nêu các điều kiện cụ thể để chấm dứt xung đột đã kéo dài 12 ngày giữa Iran với Mỹ - Israel.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trước các sĩ quan hải quân ở Tehran tháng 5/2025. Ảnh: AP

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Bagher Ghalibaf cảnh báo nước này sẽ "từ bỏ mọi động thái kiềm chế" nếu Mỹ và Israel tấn công bất cứ hòn đảo nào của nước này tại vịnh Ba Tư, trong đó có đảo Kharg.

Trước đó, hãng tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết họ đang xem xét khả năng chiếm đảo Kharg, nơi được coi là "huyết mạch dầu mỏ" của Iran, khi xung đột tại Trung Đông leo thang.

Giới chức Iran đưa ra bình luận sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết xung đột "gần như đã đi đến điểm cuối cùng". "Điều này không có nghĩa là chúng tôi sẽ dừng ngay lập tức, nhưng Iran thì có", ông Trump nói.

Tuy nhiên, giám đốc nghiên cứu tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Địa Trung Hải Pierre Razoux cảnh báo Nhà Trắng "sẽ phớt lờ bài học lịch sử và mắc sai lầm nếu cho rằng xung đột ngừng lại khi ông Trump quyết định như thế". "Iran sẽ mở cuộc chiến tranh tiêu hao nhằm vào Mỹ và Israel để trả đũa", ông nói.

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực.

Iran cũng tập kích hạ tầng trọng yếu của các nước Vùng Vịnh, trong đó có cơ sở dầu khí, cũng như các tàu thuyền tìm cách vượt qua eo biển Hormuz hoặc neo đậu trong khu vực. Giao tranh đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu là tại Iran, và ảnh hưởng nhiều quốc gia khu vực cũng như kinh tế toàn cầu.

Quân đội Iran ngày 11/3 tuyên bố sẽ tấn công lợi ích kinh tế của Mỹ và Israel trong khu vực, trong đó có các ngân hàng và cơ sở của một số tập đoàn công nghệ. Giới chức Iran cho biết quyết định trên nhằm trả đũa vụ tấn công chi nhánh một ngân hàng của nước này khiến nhiều người thiệt mạng.

Các quốc gia Trung Đông. Đồ họa: Guardian

Hãng thông tấn Tasnim của Iran đăng danh sách loạt mục tiêu tiềm năng, trong đó có văn phòng của Amazon, Google, Microsoft, Nvidia tại Israel và các quốc gia Vùng Vịnh.

Hai trung tâm dữ liệu của Amazon ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất tuần trước bị máy bay không người lái (UAV) tấn công trực diện, làm gián đoạn dịch vụ tại một số khu vực ở Trung Đông.