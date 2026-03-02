Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Theo AFP, ngày 2/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng này đã được tiến hành nhằm vào văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và trụ sở của tư lệnh không quân Israel.

Ảnh minh hoạ

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."

Thông báo cho biết các tên lửa Kheibar đã được sử dụng trong cuộc tấn công nói trên.

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington.

Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.

Theo hãng tin RIA Novosti của Nga ngày 2/3, qua ứng dụng nhắn tin Telegram, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC) Iran, ông Ali Larijani khẳng định nước này “sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ.”

Ông Larijani cũng bác bỏ thông tin do báo The Wall Street Journal đăng tải, trong đó cho rằng ông đã thông qua Oman như một kênh trung gian nhằm tìm kiếm nối lại đàm phán với Washington.

Ông khẳng định thông tin trên là sai sự thật, tái khẳng định Iran kiên quyết không tiến hành đàm phán với Mỹ.

Về hoạt động quân sự mà Mỹ và Israel phối hợp nhằm vào các mục tiêu của Iran, ông Larijani viết trên mạng xã hội X rằng các quyết định của nhà lãnh đạo Mỹ đã đẩy Trung Đông vào tình trạng bất ổn, cũng như làm gia tăng nguy cơ thương vong đối với binh sỹ Mỹ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Oman Badr Al Busaidi cho biết cánh cửa ngoại giao giữa Mỹ và Iran vẫn để ngỏ.

Theo hãng thông tấn nhà nước Oman (ONA), ông Al Busaidi bày tỏ tin tưởng vào tiến trình ngoại giao, đồng thời cho biết các cuộc trao đổi trước đây tại Geneva (Thụy Sĩ) đã đạt được những tiến triển nhất định hướng tới một thỏa thuận chưa từng có giữa hai bên.

Khi bày tỏ quan ngại về tình trạng xung đột hiện nay, người đứng đầu ngành ngoại giao Oman bày tỏ hy vọng cánh cửa hòa bình chưa hoàn toàn khép lại. Tại châu Á, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 2/3 đã kêu gọi Iran tìm kiếm “giải pháp ngoại giao” nhằm giải quyết căng thẳng với Mỹ và Israel.

Cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết đã điện đàm với Thủ tướng Israel Narendra Modi, nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm chấm dứt các hành động quân sự và bảo đảm an toàn cho dân thường.

Ông Modi cũng điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan, trong đó khẳng định Ấn Độ ủng hộ giảm leo thang cũng như duy trì hòa bình, an ninh và ổn định khu vực.

Về phía Mỹ, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth dự kiến tổ chức cuộc họp báo đầu tiên liên quan đến chiến dịch quân sự mà Mỹ và Israel phối hợp triển khai nhằm vào các mục tiêu của Iran từ hôm 28/2.

Trên mạng xã hội X, Lầu Năm Góc nêu rõ cuộc họp báo sẽ diễn ra vào 8h sáng 2/3 theo giờ Mỹ, tức khoảng 20h cùng ngày theo giờ Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, sẽ tham dự sự kiện này.

Nhà Trắng cũng thông báo giới chức cấp cao của Mỹ trong đó có Bộ trưởng Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ báo cáo trước Quốc hội về chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Một số nghị sỹ Mỹ đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump làm rõ cơ sở pháp lý và mục tiêu chiến lược của chiến dịch quân sự này./.