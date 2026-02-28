Hotline: 02393.693.427
Iran phóng tên lửa đáp trả hành động tấn công của Israel

Nhiều tiếng nổ đã vang lên tại miền Bắc Israel trong bối cảnh quân đội nước này cho biết đang triển khai hệ thống phòng không để đánh chặn các tên lửa được cho là phóng từ Iran.

iran-thu-ten-lua.jpg
Một vụ phóng tên lửa đạn đạo Khorramshahr tại địa điểm không được tiết lộ của Iran. (Ảnh minh họa: AFP/Getty Images)

Ngày 28/2, Quân đội Israel cho biết đã phát hiện các tên lửa được phóng từ Iran hướng về phía Israel, khiến còi báo động vang lên tại nhiều khu vực trong nước.

Nhiều tiếng nổ đã vang lên tại miền Bắc Israel trong bối cảnh quân đội nước này cho biết đang triển khai hệ thống phòng không để đánh chặn các tên lửa được cho là phóng từ Iran. Tờ Times of Israel dẫn thông báo của quân đội Israel cho biết còi báo động cũng vang lên tại nhiều khu vực miền Bắc Israel.

Quân đội Israel thông báo các hệ thống phòng không đang hoạt động để đánh chặn các mục tiêu trên không. Người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng được yêu cầu di chuyển tới các phòng trú ẩn an toàn.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại hay thương vong liên quan đến diễn biến này. Truyền hình Iran thông báo đáp trả cuộc tấn công của Israel.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào Iran, đồng thời ban bố “tình trạng khẩn cấp ngay lập tức trên toàn lãnh thổ.” Theo ông, quyết định này được đưa ra để “đối phó với những nguy cơ an ninh hiện hữu.”

Truyền thông Iran đưa tin có các vụ nổ xảy ra tại nhiều khu vực trên cả nước, trong đó có thủ đô Tehran, nơi xuất hiện các cột khói bốc lên.

Sau đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận Mỹ đã khởi động “chiến dịch tác chiến lớn” tại Iran./.

