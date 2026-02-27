Pakistan tuyên bố 'chiến tranh không hạn chế' với Afghanistan

Xung đột bùng phát trở lại tại biên giới Afghanistan - Pakistan từ đêm 26/2, sau khi chính quyền Taliban tuyên bố mở đợt tấn công để trả đũa những vụ tập kích của Pakistan nhằm vào vùng Nangarhar và Paktia hồi cuối tuần trước. Kabul cáo buộc loạt tập kích khiến nhiều dân thường thiệt mạng, trong khi Islamabad khẳng định đã hạ hơn 70 tay súng.

Bộ chỉ huy quân sự miền Đông của Afghanistan xác nhận "giao tranh ác liệt" đã xảy ra dọc đường biên giới dài 2.611 km với Pakistan. Một nguồn tin quân sự Afghanistan tuyên bố 13 tiền đồn của đối phương đã thất thủ, trong khi quân đội Pakistan bác bỏ thông tin.

"Pakistan đã hết kiên nhẫn. Chúng tôi đang tiến hành các phản ứng quyết liệt. Đây là chiến tranh không giới hạn. Pakistan là láng giềng của đối phương và biết rõ mọi hạn chế của họ", Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif cho biết rạng sáng nay.

Tiêm kích J-10CE Pakistan trong một chuyến làm nhiệm vụ. Ảnh: BQP Pakistan

Ông khẳng định Islamabad từng kỳ vọng việc NATO rút khỏi Afghanistan sẽ mở đường cho hòa bình, còn chính quyền Taliban sẽ tập trung vào phúc lợi cho người dân và ổn định khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cáo buộc Afghanistan đã chọn nghiêng về Ấn Độ và "tạo căn cứ cho khủng bố toàn cầu", trở thành mối đe dọa với an ninh quốc gia Pakistan và buộc nước này đáp trả cứng rắn.

Không quân Pakistan đã tập kích thủ đô Kabul và thành phố Kandahar ở Afghanistan vài giờ sau. Truyền thông Pakistan cho biết nhiều sở chỉ huy và kho đạn của quân đội Afghanistan đã bị phá hủy.

Các phóng viên quốc tế ở Kabul nghe thấy tiếng tiêm kích và nhiều tiếng nổ lớn, sau đó là tiếng súng, kéo dài hơn hai giờ. Tại Kandahar, nơi đặt trụ sở của thủ lĩnh tối cao Taliban Hibatullah Akhundzada, người dân cũng nghe tiếng chiến đấu cơ bay qua.

Mosharraf Zaidi, người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan, bác bỏ thông tin các tiền đồn tại biên giới bị chiếm giữ hoặc hư hại. Ông tuyên bố lực lượng Pakistan đang gây thiệt hại nặng cho đối phương dọc biên giới, với ít nhất 133 thành viên Taliban bị hạ và hơn 200 người bị thương, 27 chốt kiểm soát của Taliban đã bị phá hủy và 9 chốt trong tầm kiểm soát của Pakistan.

Vị trí Afghanistan và Pakistan. Đồ họa: Al Jazeera

Thủ tướng Shehbaz Sharif nhấn mạnh chính phủ Pakistan sẽ không thỏa hiệp về quốc phòng và mọi hành động gây hấn sẽ bị đáp trả "bằng sức mạnh áp đảo". Ông nói Pakistan luôn thúc đẩy hòa bình nhưng sẽ không để xảy ra bất kỳ tổn hại nào đối với toàn vẹn đất nước.

Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi cũng lên án lực lượng Taliban đang nhắm vào các khu dân cư, gọi đây là "tính toán sai lầm kinh hoàng" và sẽ kéo theo hậu quả nghiêm trọng. Ông nói đợt tấn công trong đêm của Taliban là hành động "hèn nhát và không thể chấp nhận".