Fed giữ nguyên lãi suất

Ngày 18/3, sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu tại 3,5-3,75%. Động thái này tương tự phiên họp tháng 1. Năm ngoái, cơ quan này đã giảm lãi suất 3 lần.

"Hoạt động kinh tế vẫn tăng trưởng với tốc độ vững chắc", Fed nhận định. Tuy nhiên, lạm phát "đang tăng tốc" và thị trường lao động "gần như không thay đổi trong những tháng gần đây".

Trong họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell mở đầu bằng phát biểu: "Chúng tôi nhận thấy lập trường chính sách tiền tệ hiện tại là phù hợp". Sau khi tóm tắt quyết định chính sách và các dự báo mới nhất của Fed, ông đề cập đến chiến sự tại Trung Đông.

"Tác động từ các diễn biến ở Trung Đông với kinh tế Mỹ vẫn chưa rõ ràng. Trong ngắn hạn, giá năng lượng tăng sẽ kéo lạm phát chung lên cao, nhưng hiện còn quá sớm để đánh giá quy mô và thời gian của các tác động tiềm tàng lên nền kinh tế", ông nói.

Vì thế, cơ quan này sẽ "theo dõi sát các rủi ro" với mục tiêu kép về việc làm và giá cả.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell. Ảnh: Reuters

Powell cũng đề cập đến lập trường của các quan chức trong hội đồng thiết lập chính sách tiền tệ. "4-5 người đã chuyển từ dự kiến giảm lãi suất 2 lần xuống còn một lần. Ai cũng có lý do cho lựa chọn của mình", ông nói.

Nhìn chung, quan chức Fed kỳ vọng quá trình kiềm chế lạm phát sẽ đạt tiến triển từ giữa năm. "Dự báo về lãi suất phụ thuộc vào diễn biến của nền kinh tế. Nếu chúng tôi không thấy tiến triển, sẽ không có việc giảm lãi suất", Powell giải thích.

Fed dự báo chỉ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25%) năm nay và mức tương tự vào 2027.

Stephen Miran là thống đốc duy nhất không đồng tình với quyết định chung lần này, khi muốn giảm lãi 25 điểm cơ bản. Miran thường xuyên bỏ phiếu bất đồng trong các phiên họp gần đây.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chính thu hẹp đà giảm sau thông báo của Fed. S&P 500 hiện mất 0,6%, Nasdaq Composite giảm 0,5% và DJIA sụt 0,9%.

Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn giảm mạnh. Mỗi ounce hiện mất 130 USD, còn 4.878 USD. Vài giờ trước đó, giá có thời điểm về 4.840 USD.

Lãi suất tham chiếu trung bình tại Mỹ giai đoạn 1995 - 2025. Đồ thị: Reuters

Trước phiên họp, các dấu hiệu mới cho thấy thị trường lao động Mỹ suy yếu và lạm phát tăng do giá dầu khiến các quan chức Fed rơi vào tình thế khó xử. Họ sẽ phải xem xét việc giữ nguyên lãi suất để tránh lạm phát xấu đi, hoặc cắt giảm nhằm hỗ trợ thị trường việc làm đang mất đà.

Báo cáo Bộ Lao động Mỹ công bố đầu tháng này cho thấy các doanh nghiệp bất ngờ cắt giảm số việc làm trong tháng 2. Tỷ lệ thất nghiệp cũng nhích lên 4,4%.

Cuộc họp của Fed diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran đã bước sang ngày thứ 19. Việc eo biển Hormuz gần như đóng cửa và hạ tầng dầu khí tại nhiều quốc gia bị tấn công tạo ra một cú sốc năng lượng nhiều khả năng khiến giá hàng tiêu dùng tăng vọt, thổi bùng lạm phát mà Fed đã nỗ lực kiềm chế kể từ năm 2022.

Giá xăng tại Mỹ đã lên trung bình 3,84 USD một gallon (1,02 USD một lít) ngày 18/3, theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA). Mức này tăng khoảng 28% từ khi xung đột nổ ra.

Phiên họp lần này cũng là một trong 2 cuộc họp cuối cùng Powell tham gia với tư cách Chủ tịch. Nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào ngày 15/5. Cuối tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed tiếp theo. Đề cử này cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.