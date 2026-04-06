Xe đầu kéo đâm một loạt ôtô ở trạm thu phí, 26 người thương vong

Ít nhất 21 người bị thương và 5 người thiệt mạng khi xe đầu kéo đâm một loạt phương tiện đang qua trạm thu phí Casablanca, hôm 1/4.
Giới chức đã xác định danh tính các nạn nhân khi chiếc xe đầu kéo va chạm ít nhất 8 phương tiện khác gồm một xe tải, 6 ôtô và một xe máy. Va chạm mạnh dẫn tới cháy nổ. Vụ việc xảy ra tại km 40 của tuyến đường cao tốc đông đúc, khiến nhiều người hoảng loạn.
Thông tin mới nhất, được Thống đốc Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, công bố, cho biết 21 người bị thương trong vụ tai nạn gồm 19 người lớn và 2 trẻ vị thành niên. Một trong số các bệnh nhân ở tình trạng nguy kịch.
Trong số 5 người thiệt mạng, 4 người được tìm thấy trong cùng một chiếc xe.
Chiếc xe đầu kéo đang chở sữa. Các giả thuyết ban đầu cho thấy nguyên nhân do xe đầu kéo hỏng phanh và không dừng lại được khi đến trạm thu phí, nơi có nhiều phương tiện đang xếp hàng chờ. Tài xế có đầy đủ giấy tờ và dường như không vi phạm quy định về cấm sử dụng chất kích thích khi lái xe. Vụ tai nạn gây ra hỏa hoạn thiêu rụi nhiều phương tiện chỉ trong vài phút.
Ngày 1/4 (giờ Mỹ, tức ngày 2/4 giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trước toàn quốc về cuộc xung đột tại Iran, trong bối cảnh chiến sự và khủng hoảng năng lượng toàn cầu tiếp tục leo thang.
Gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Trung Đông do xung đột Iran đang đẩy nhiều nền kinh tế châu Á quay lại sử dụng than, một giải pháp rẻ và ổn định hơn, nhưng gây áp lực lớn lên các mục tiêu giảm phát thải.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 30/3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận đã trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn sau khi hoàn tất các thủ tục thẩm định, với mục tiêu chính phủ sẽ trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội trước kỳ nghỉ lễ Songkran vào giữa tháng 4.
Truyền thông Mỹ đưa tin, Lầu năm góc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và lính thủy đánh bộ, nếu Tổng thống Donald Trump chọn phương án leo thang căng thẳng.
Áp lực chiến tranh đang đẩy Iran vào một ngã rẽ nguy hiểm: tiếp tục kiềm chế hay phá vỡ “lằn ranh đỏ” hạt nhân. Khi những rào cản cũ dần biến mất, câu hỏi lớn hơn là liệu quyết định của Tehran có châm ngòi cho một cuộc chạy đua hạt nhân mới trong khu vực.
Ngày 27/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục thể hiện tinh thần thiện chí cải thiện quan hệ với Triều Tiên khi nhấn mạnh thông điệp “hòa bình” trong lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ Hoàng Hải. Cách tiếp cận này được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu điều chỉnh chiến lược của chính quyền đương nhiệm trong bối cảnh an ninh khu vực còn nhiều biến động.
Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.