WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Tác động của El Niño lần này có thể kéo dài đến năm 2028. Ảnh: TTXVN

Theo dự báo mới nhất của WMO, xác suất El Nino hình thành trong mùa hè năm nay đã lên tới 80%. Các mô hình khí hậu cho thấy hiện tượng này ít nhất sẽ đạt cường độ trung bình và có khả năng mạnh, với 90% khả năng kéo dài đến ít nhất tháng 11. Một số nhà khoa học cảnh báo tác động của El Nino lần này thậm chí có thể kéo dài đến năm 2028.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng thế giới cần coi đây là một cảnh báo khí hậu khẩn cấp. Ông nhận định El Nino sẽ làm trầm trọng thêm các tác động của quá trình nóng lên toàn cầu vốn đang diễn ra.

Theo WMO, El Nino được thúc đẩy bởi sự ấm lên bất thường của vùng nước biển nhiệt đới tại Thái Bình Dương. Hiện tượng này dự kiến sẽ khiến nhiệt độ trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 cao hơn mức trung bình tại gần như mọi khu vực trên thế giới.

Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo cho biết các quốc gia cần chuẩn bị cho khả năng xuất hiện một đợt El Nino mạnh, có thể làm gia tăng hạn hán, mưa lớn và các đợt nắng nóng trên đất liền cũng như ngoài đại dương.

Tại châu Âu, những dấu hiệu ban đầu đã xuất hiện khi nhiều khu vực Tây Âu ghi nhận nhiệt độ mùa xuân cao kỷ lục trong tuần qua do hiện tượng “vòm nhiệt” hình thành. Các nhà khoa học cho rằng những đợt nắng nóng tương tự có thể trở nên thường xuyên hơn, kéo dài hơn và khắc nghiệt hơn khi El Nino phát triển đầy đủ.

Đợt El Nino gần nhất trong giai đoạn 2023 - 2024 được xếp vào nhóm năm sự kiện mạnh nhất từng được ghi nhận và góp phần khiến năm 2024 trở thành năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc khí hậu toàn cầu. Báo cáo Tình trạng Khí hậu châu Âu năm 2024 của Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus và WMO cho thấy châu Âu khi đó trải qua các điều kiện thời tiết trái ngược rõ rệt là khu vực phía đông đối mặt với nắng nóng và khô hạn kéo dài, trong khi phía tây hứng chịu mưa lớn và lũ lụt.

Liên hợp quốc cảnh báo các tác động của El Nino lần này có thể lan rộng hơn, diễn ra nhanh hơn và ảnh hưởng tới nhiều khu vực hơn so với các chu kỳ trước. Tổ chức này trước đó cũng dự báo có tới 86% khả năng thế giới sẽ tiếp tục phá kỷ lục nhiệt độ của năm 2024 trong những năm tới.

WMO cho biết nhiệt độ mặt biển tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương đã tiến sát ngưỡng El Nino từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 5. Đáng chú ý, nhiệt độ dưới bề mặt biển tại khu vực này hiện cao hơn trung bình hơn 6 độ C, tạo ra lượng nhiệt lớn tiếp tục thúc đẩy quá trình ấm lên của đại dương.

Hiện tượng El Nino thường xuất hiện theo chu kỳ từ hai đến bảy năm một lần và kéo dài khoảng 9 - 12 tháng. El Nino thường đạt đỉnh vào cuối năm hình thành và đầu năm kế tiếp, trong khi ảnh hưởng đối với nhiệt độ toàn cầu thường được cảm nhận rõ nhất trong năm tiếp theo do lượng nhiệt tích tụ từ đại dương tiếp tục lan tỏa vào khí quyển.

Theo dự báo của WMO, lượng mưa trong những tháng tới có thể thấp hơn trung bình tại Nam Á, khu vực Sừng châu Phi và Trung Mỹ. Đây đều là những khu vực phụ thuộc nhiều vào mùa mưa cho sản xuất nông nghiệp, khiến nguy cơ thiếu nước và suy giảm sản lượng cây trồng gia tăng.

WMO nhấn mạnh các dự báo theo mùa và hệ thống cảnh báo sớm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại về người và kinh tế. Tổ chức này kêu gọi các chính phủ sớm triển khai các biện pháp ứng phó và chuẩn bị cho những kịch bản thời tiết cực đoan trong thời gian tới.