London trở thành tâm điểm ngoại giao, Tổng thống Zelensky gặp loạt lãnh đạo châu Âu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao đổi với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên ngoài số 10 Phố Downing vào tháng 12/2025. (Nguồn: The Guardian)

Cuộc gặp diễn ra sau một tuần tình hình an ninh tại Ukraine tiếp tục căng thẳng, khi các cuộc tấn công giữa Nga và Ukraine gia tăng.

Chuyến công du của Tổng thống Zelensky tới Anh cũng diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất đối thoại trực tiếp từ phía Ukraine liên quan đến cuộc xung đột đã kéo dài hơn bốn năm.

Anh, Pháp và Đức hiện được xem là những đồng minh quan trọng nhất của Kiev tại châu Âu. Trong đó, London cùng Paris đang dẫn dắt sáng kiến mang tên "Liên minh tự nguyện", hướng tới việc xây dựng các cam kết an ninh dành cho Ukraine như một phần của tiến trình hòa bình trong tương lai.

Trên thực địa, giao tranh vẫn diễn biến phức tạp. Ngày 7/6, Ukraine tiến hành một đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào thành phố St. Petersburg, đô thị lớn thứ hai của Nga.

Vụ việc cho thấy, năng lực tấn công tầm xa ngày càng được Kiev mở rộng sâu vào lãnh thổ Nga. Giới chức chưa ghi nhận thương vong ngay sau cuộc tập kích.

Trong khi đó, tại tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine, một người thiệt mạng và ba người khác bị thương sau các đợt tập kích bằng pháo binh và máy bay không người lái từ phía Nga.

Theo chính quyền địa phương, lực lượng Nga đã thực hiện gần 30 cuộc tấn công nhằm vào ba quận trong khu vực chỉ trong một đêm.

Trước đó một ngày, Tổng thống Putin tuyên bố, không thấy lý do để tiến hành cuộc gặp trực tiếp với ông người đồng cấp Ukraine, qua đó bác bỏ đề xuất đối thoại mặt đối mặt của Kiev.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho rằng, một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ là điều tích cực. Tuy nhiên, Nhà Trắng hiện tập trung đáng kể vào các cuộc đàm phán với Iran.

Hồi đầu tuần, Thủ tướng Starmer đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky để lên án các đợt không kích mới của Nga nhằm vào Ukraine.

Theo thông tin từ Kiev, các cuộc tấn công này khiến một người thiệt mạng và 15 người khác bị thương, trong đó có ba trẻ em.

Song song với việc tăng cường hỗ trợ Ukraine, Anh cũng đang mở rộng hợp tác quốc phòng với các đồng minh châu Âu. Tháng trước, nhà lãnh đạo Anh cùng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã ký một hiệp ước an ninh mới.

Thủ tướng Anh mô tả đây là bước tiến mang tính thế hệ trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Theo ông Starmer, thách thức lớn nhất hiện nay đối với cả Anh lẫn Ba Lan là những tác động từ cuộc xung đột Nga-Ukraine và các vấn đề an ninh lan rộng ra toàn khu vực châu Âu.

Cuộc họp tại London được kỳ vọng sẽ giúp các đồng minh phương Tây thống nhất thêm các biện pháp hỗ trợ Kiev, trong bối cảnh triển vọng đàm phán hòa bình vẫn còn nhiều trở ngại.