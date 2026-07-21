Iran tuyên bố "chiến tranh tổng lực" với Mỹ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: Fars).

“Thực tế là hôm nay Cộng hòa Hồi giáo Iran đang bước vào cuộc chiến tranh tổng lực với Mỹ. Chúng ta phải nhìn nhận thực tế và chấp nhận những hệ quả tất yếu của cuộc chiến này”, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố hôm 20/7.

Phát biểu trong cuộc họp với các quan chức ngành tư pháp tại Tehran, Tổng thống Pezeshkian cho biết: “Mặt trận quan trọng nhất hiện nay là nền kinh tế và đời sống của người dân”.

“Nếu áp lực kinh tế dẫn đến sự bất mãn trong xã hội và làn sóng bất mãn đó lan rộng, nền tảng xã hội vững chắc mà người dân đã tạo dựng để hỗ trợ nhà nước có thể bị tổn hại”, ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Vào cuối tháng 12 năm ngoái, một phong trào biểu tình ban đầu bùng phát do chi phí sinh hoạt tăng cao đã nhanh chóng biến thành các cuộc biểu tình chống chính phủ trên diện rộng tại Iran.

Giao tranh giữa Iran và Mỹ bùng phát trở lại trong những tuần gần đây, làm lung lay thỏa thuận ngừng bắn mong manh được thiết lập hồi tháng 6 sau nhiều tháng chiến sự khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Trong những ngày gần đây, Mỹ đã mở rộng phạm vi mục tiêu tấn công, không chỉ giới hạn ở các cơ sở radar và máy bay không người lái ven biển của Iran mà còn nhắm vào đường bộ, đường hầm, tuyến đường sắt, cơ sở hạ tầng cảng biển và, theo truyền thông Iran, cả một nhà máy khử mặn.

Đáp lại, Iran cũng mở rộng danh sách mục tiêu tấn công trên lãnh thổ của 7 quốc gia trong khu vực. Một số cơ quan truyền thông chính thức của Iran còn cho rằng những cảng biển lớn tại các quốc gia Ả rập ở Vùng Vịnh có thể sớm trở thành mục tiêu tiếp theo.

Houthi phong tỏa hàng hải Ả rập Xê út

Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen đã tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Ả rập Xê út.

"Các lực lượng vũ trang Yemen (Houthi) tuyên bố cấm hoạt động hàng hải đến và đi từ Ả rập Xê út theo nguyên tắc “phong tỏa đáp trả phong tỏa”. Quyết định này có hiệu lực ngay từ thời điểm được công bố", người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya Saree, cho biết trên Telegram hôm nay.

Tuyên bố nhấn mạnh phong trào Houthi bảo lưu quyền leo thang xung đột trên mọi mặt trận để đáp trả các hành động của Ả rập Xê út.

"Các lực lượng vũ trang khẳng định đã hoàn toàn sẵn sàng đối phó với mọi diễn biến. Chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động thiếu sáng suốt nào mà Ả rập Xê út thực hiện", tuyên bố nêu rõ.

Trước đó, lực lượng Houthi đã phóng tên lửa vào Ả rập Xê út sau khi cáo buộc Riyadh không kích một sân bay do nhóm vũ trang kiểm soát hồi đầu tuần, phá vỡ thỏa thuận đình chiến kéo dài 4 năm giữa vương quốc này và lực lượng được Iran hậu thuẫn.

Houthi trước đó đã chứng minh khả năng làm tê liệt thương mại toàn cầu thông qua eo biển Bab el-Mandeb. Sau khi chiến sự Gaza bùng nổ vào tháng 10/2023, nhóm này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trên biển Đỏ, tuyên bố họ nhắm vào các tàu có liên hệ với Israel trong một động thái để ủng hộ người Palestine.

Trong khi đó, quân đội Mỹ tuyên bố mở các đợt không kích nhằm “tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran được sử dụng để tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz”.

Trước khi chiến sự bùng phát vào tháng 2, khoảng 20% lượng dầu khí vận chuyển toàn cầu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày.

Theo Tass