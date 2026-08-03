Giá yen Nhật lên cao nhất 3 tháng

Sáng 3/8, giá yen Nhật tăng 1% so với đôla Mỹ, có thời điểm 1 USD đổi được 155,2 JPY. Đây là mức mạnh nhất của đồng yen trong 3 tháng qua.

Yen cũng tăng giá so với các tiền tệ khác, như euro và bảng Anh. Diễn biến này làm dấy lên đồn đoán giới chức Nhật Bản có thể đã tiếp tục can thiệp vào thị trường.

Trên Reuters, một nhà đầu tư cũng cho biết trong phiên sáng nay, rất nhiều hợp đồng bán khống yen được đóng trạng thái.

"Với mức độ và thời điểm biến động của tỷ giá USD/JPY, khả năng can thiệp không thể loại trừ", Hirofumi Suzuki - chiến lược gia tỷ giá tại SMBC nhận định. Ông cho biết trước đó, số lượng hợp đồng bán khống yen rất lớn. Vì thế, việc mua vào đóng trạng thái có xu hướng càng khuếch đại mức tăng giá.

Cuối tuần trước, yen tăng giá hơn 3% so với USD chỉ trong 2 phiên. Ngày 31/7, Bộ Tài chính Nhật Bản xác nhận đã cùng Mỹ mua yen trên thị trường. Số liệu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cho thấy khoảng 58,9 tỷ yen được mua vào hôm 30/7.

"Lịch sử chỉ ra việc phối hợp can thiệp trên thị trường ngoại hối mang lại hiệu quả rất lớn. Nhà đầu tư nên thuận theo động thái của giới chức thay vì đặt cược ngược lại", Elias Haddad - Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại BBH nhận định. Ông cho biết kể từ năm 1998, cả ba đợt can thiệp phối hợp của Mỹ vào thị trường ngoại hối đều thành công.

Lần cuối cùng Mỹ trực tiếp hỗ trợ đồng yen là năm 2011, bằng cách phối hợp với các quốc gia khác trong G7 để ổn định thị trường sau thảm họa kép động đất - sóng thần ở Nhật Bản.

Đồng yen nhiều năm qua chịu sức ép, do BOJ chậm thắt chặt chính sách tiền tệ. Việc này khiến lãi suất ở Nhật Bản và các nước khác chênh lệch lớn. Lãi suất của Mỹ hiện quanh 3,5-3,75%, trong khi con số này tại Nhật là 1%.

"Nếu không có sự thay đổi về chính sách hoặc triển vọng tăng trưởng toàn cầu, chúng tôi cho rằng khuyến khích dòng vốn hồi hương sẽ tác động lớn nhất đến giá yen trong dài hạn", các nhà phân tích của Goldman Sachs nhận định.

Diễn biến tỷ giá USD/JPY trong một năm qua. Đồ thị: Reuters

Hà Thu (theo Reuters)