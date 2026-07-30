Mỹ tuyên bố hơn 50.000 lính đang "sẵn sàng cao độ" gần Iran

"Vào lúc 22h ngày 29/7 theo giờ miền Đông nước Mỹ (9h hôm nay giờ Hà Nội), chúng tôi đã hoàn thành đợt tấn công dữ dội vào Iran nhằm đáp trả cuộc tập kích tên lửa vào lực lượng Mỹ một ngày trước đó", Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) hôm nay cho biết.

CENTCOM cho hay cuộc tấn công kéo dài hai giờ và lực lượng Mỹ đã "đánh trúng" hàng chục mục tiêu của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bao gồm sở chỉ huy, cơ sở tên lửa và máy bay không người lái, các địa điểm giám sát và phòng thủ ven biển, cùng nhiều năng lực tác chiến trên biển.

"Hơn 50.000 binh sĩ Mỹ đang được triển khai tại Trung Đông và duy trì cảnh giác, tập trung, thiện chiến và sẵn sàng chiến đấu cao độ", cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông cho biết. Đây là lần hiếm hoi CENTCOM tiết lộ tổng quân số đang tập trung gần Iran, sẵn sàng cho các hoạt động quân sự tiếp theo.

Nhiều vụ nổ đã xảy ra trên khắp miền nam Iran sáng nay, trong đó có thành phố Bandar Abbas nằm gần eo biển Hormuz, theo đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB).

Đảo Qeshm nằm ở eo biển Hormuz cũng bị nhắm mục tiêu. Một số cư dân đã bị thương và mắc kẹt sau khi tên lửa đánh trúng một ngôi nhà, theo IRIB. Truyền thông nhà nước Iran cho biết đảo Kish ở vịnh Ba Tư và nhiều khu vực ở tỉnh tây nam Khuzestan giáp với Iraq cũng đã bị tấn công.

IRGC sau đó dường như đã phát động đợt tấn công trả đũa vào các căn cứ có lực lượng Mỹ trong khu vực. Quân đội Jordan thông báo phòng không nước này sáng nay bắn hạ 5 tên lửa phóng từ Iran, thêm rằng đòn đánh không gây ra thương vong.

Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết một công nhân đã bị thương trong đòn tập kích của Iran nhằm vào một tòa nhà thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc ở phía bắc nước này. Cuộc tấn công còn gây ra thiệt hại nặng về vật chất, theo quân đội Kuwait.

Iran chưa bình luận về thông tin. Vài giờ sau cuộc tập kích của Mỹ, IRGC tuyên bố eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa chừng nào Washington vẫn "đe dọa" và "can thiệp" nhằm vào hoạt động hàng hải ở khu vực.

"Đe dọa và can thiệp sẽ chỉ khiến tình hình trở nên khó khăn và phức tạp hơn", IRGC cảnh báo.

Đợt không kích diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ giáng đòn mạnh vào Iran để đáp trả vụ IRGC tập kích tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ đồn trú ở Jordan hôm 28/7.

Chiến hạm USS Donald Cook và trực thăng MH-60S Sea Hawk của Mỹ tại biển Arab trong ảnh đăng ngày 18/7. Ảnh: CENTCOM

Ông Trump tiết lộ lực lượng Mỹ ở Jordan chỉ có vài phút để ứng phó với cuộc tấn công và đã bắn hạ các tên lửa trước khi chúng kịp lao xuống mục tiêu. "Chúng tôi sẽ đánh cho họ tơi bời", Tổng thống Mỹ nói, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

IRGC xác nhận đã phóng tên lửa vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Jordan, trong khi quân đội Jordan tuyên bố đã đánh chặn 5 tên lửa của Iran dưới sự hỗ trợ của Mỹ.

Giao tranh trong khu vực bùng phát trở lại chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Iran tuyên bố dừng tập kích lẫn nhau. Tổng thống Trump cho biết Mỹ dừng không kích theo đề nghị từ Iran, trong khi Tehran bác bỏ thông tin nước này chủ động đề nghị đàm phán với Washington.

Vị trí eo biển Hormuz và Iran. Đồ họa: Guardian