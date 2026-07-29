Iran "bất ngờ tập kích tên lửa đạn đạo" nhằm vào căn cứ Mỹ

"Vào lúc 17h45 ngày 28/7 giờ miền Đông (4h45 hôm nay giờ Hà Nội), Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ lãnh thổ nước này, trong cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào lực lượng Mỹ đang đồn trú ở Trung Đông. Toàn bộ tên lửa Iran đã bị đánh chặn", Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thuộc quân đội Mỹ cho biết.

Video được trích xuất từ camera an ninh tại Jordan cho thấy các trận địa Patriot liên tiếp khai hỏa để đánh chặn tên lửa Iran.

Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng các đánh giá ban đầu cho thấy Iran phóng không quá 4 tên lửa đạn đạo trong đợt tấn công. OSINTTechnical, tài khoản mạng xã hội X chuyên phân tích dữ liệu tình báo nguồn mở, nhận định Iran phóng 5 tên lửa đạn đạo, trong khi ít nhất 10 quả đạn Patriot đã được sử dụng để đối phó.

CENTCOM, cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, khẳng định các lực lượng nước này vẫn "duy trì trạng thái cảnh giác cao và sẵn sàng chiến đấu", nhưng không nêu rõ căn cứ bị tấn công.

Giới chức Iran chưa lên tiếng về thông tin.

Sự việc diễn ra khoảng một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã đình chỉ không kích nhằm vào Iran, thêm rằng Tehran muốn nối lại đối thoại với Washington.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei sau đó lên tiếng phủ nhận. "Chúng tôi hiện không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ", ông nói, thêm rằng nước này chưa từ bỏ con đường ngoại giao nhưng thông tin Tehran chủ động đề nghị đàm phán với Washington là "bịa đặt".

Tên lửa Iran rời bệ phóng trong thử nghiệm vào tháng 5/2023. Ảnh: AP

Sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ hồi giữa tháng 6, vùng Vịnh trải qua ba tuần bình yên. Tuy nhiên, giao tranh tái bùng phát từ cuối tháng 6 và trở nên dồn dập từ ngày 8/7 khi ông Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn "đã chấm dứt".

Mỹ cuối tuần trước ngừng chiến dịch không kích sau 13 đêm liên tiếp tấn công Iran. Quân đội Iran cũng thông báo dừng các cuộc trả đũa tương xứng nhằm vào mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông.

Truyền thông Mỹ trước đó ông Trump quyết định ngừng chiến dịch sau khi khuyến nghị của đô đốc Brad Cooper, lãnh đạo CENTCOM, và nhóm cố vấn.

Các nguồn tin nói rằng đô đốc Cooper đánh giá Mỹ đã làm suy yếu đáng kể năng lực tấn công tàu thuyền trên eo biển Hormuz của Iran và gần như không còn mục tiêu tập kích. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine dường như đã cảnh báo Tổng thống Trump về tình trạng thiếu hụt tên lửa phòng không ở khu vực.

Theo AFP, CNN