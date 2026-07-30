Mỹ tập kích dữ dội vào Iran

Đợt không kích bắt đầu lúc 20h ngày 29/7 giờ miền đông (7h hôm nay giờ Hà Nội). "Đây là phản ứng mạnh mẽ đối với những nỗ lực của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông hôm qua", Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, cho biết.

Vụ nổ tại thành phố Abadan, tỉnh Khuzestan, tây nam Iran sau đòn tập kích của Mỹ ngày 30/7.

Quân đội Mỹ không công bố mục tiêu tấn công. Truyền thông Iran nói rằng các vụ nổ đã xảy ra tại đảo Qeshm, tỉnh Bushehr, thành phố Abadan ở tỉnh Khuzestan, đều thuộc tây nam đất nước. Hãng thông tấn Tasnim đưa tin tên lửa đã đánh trúng một khu dân cư trên đảo Qeshm.

Hiện chưa rõ thiệt hại và thương vong sau cuộc tập kích.

Đợt không kích diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ giáng đòn mạnh vào Iran để đáp trả vụ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tập kích tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ đồn trú ở Jordan hôm 28/7.

Ông Trump tiết lộ lực lượng Mỹ ở Jordan chỉ có vài phút để ứng phó với cuộc tấn công và đã bắn hạ các tên lửa trước khi chúng kịp lao xuống mục tiêu.

IRGC xác nhận đã phóng tên lửa vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Jordan, trong khi quân đội Jordan khẳng định đã đánh chặn 5 tên lửa của Iran dưới sự hỗ trợ của Mỹ.

Giao tranh trong khu vực bùng phát trở lại chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Iran tuyên bố dừng tập kích lẫn nhau. Tổng thống Trump cho biết Mỹ dừng không kích theo đề nghị từ Iran, trong khi Tehran bác bỏ thông tin nước này chủ động đề nghị đàm phán với Washington.

Vị trí đảo Qeshm, tỉnh Bushehr và thành phố Abadan. Đồ họa: Chat GPT/Huyền Lê

Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin ông Trump quyết định ngừng chiến dịch sau khuyến nghị của đô đốc Brad Cooper, lãnh đạo CENTCOM, và nhóm cố vấn.

Các nguồn tin nói rằng đô đốc Cooper đánh giá Mỹ đã làm suy yếu đáng kể năng lực tấn công tàu thuyền trên eo biển Hormuz của Iran và gần như không còn mục tiêu tập kích. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine dường như đã cảnh báo Tổng thống Trump về tình trạng thiếu hụt tên lửa phòng không ở khu vực.

Giá dầu tăng vọt trong ngày 29/7, ghi nhận một trong những đợt tăng mạnh nhất kể từ khi cuộc chiến bùng phát. Giá dầu Brent tăng hơn 8%, vượt mốc 90 USD mỗi thùng, đảo ngược phần lớn mức giảm trước đó trong tuần sau khi ông Trump bất ngờ ra lệnh ngừng không kích.