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Thế giới

Ông Trump tuyên bố có "cơ hội tốt" để đạt được thỏa thuận với Iran

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Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng đang có "cơ hội tốt" để Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận, song cảnh báo Washington sẽ nối lại các chiến dịch quân sự nếu các cuộc đàm phán không mang lại kết quả.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên hôm 27/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Họ muốn gặp chúng tôi và chúng tôi đang gặp họ. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Có khả năng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận”.

Ông nhấn mạnh: "Nếu không có những gì chúng tôi đã làm thì họ thậm chí cũng sẽ không ngồi vào bàn đàm phán với chúng tôi”.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục cho biết: "Hiện nay chúng tôi đang đàm phán với Iran. Các cuộc trao đổi đang diễn ra rất tích cực. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Có một cơ hội tốt để đạt được kết quả”.

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ tối 27/7, trong phát biểu của mình, ông Trump cũng cảnh báo: "Nếu điều đó không xảy ra thì chúng tôi sẽ quay trở lại những gì chúng tôi đã làm hai ngày trước”, nhưng không giải thích cụ thể phát biểu này ám chỉ hành động quân sự nào.

Theo Tổng thống Trump, Iran chỉ đề nghị nối lại đàm phán sau khi phải hứng chịu các đòn tấn công mạnh của Mỹ.

Ông nói: "Họ sẽ không yêu cầu cuộc gặp nếu chúng tôi đang ở thế yếu. Lý do duy nhất khiến họ muốn gặp là vì chúng tôi đã đánh họ rất mạnh”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN.

Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, cho biết Tehran vẫn duy trì trao đổi thông điệp với Mỹ, nhưng sẽ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào liên quan đến eo biển Hormuz hoặc việc giải quyết các tài sản bị phong tỏa của Iran. Theo ông Baghaei, ưu tiên hàng đầu của Iran hiện nay vẫn là bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Công cộng Áo (ORF), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei xác nhận rằng các kênh liên lạc với Washington vẫn được duy trì bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra.

Tuy nhiên, ông Baghaei nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán chỉ đứng sau mục tiêu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và người dân Iran.

Ông Baghaei nói: "Đúng vậy, phía Mỹ vẫn đang trao đổi thông điệp với chúng tôi. Nhưng đối với Iran, trong điều kiện hiện nay, ưu tiên là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và người dân trước những tội ác chiến tranh mà Mỹ đang gây ra”.

Bên cạnh đó, mặc dù liên tục cáo buộc Mỹ vi phạm các thỏa thuận đã ký, nhưng ông Baghaei khẳng định Iran vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao, với điều kiện các cuộc đàm phán không bị sử dụng để áp đặt yêu sách đối với Tehran.

Ông Baghaei nói: "Chúng tôi chưa bao giờ rời bỏ bàn đàm phán, bởi chúng tôi hiểu rằng mình đang đấu tranh cho những quyền lợi chính đáng của đất nước. Nhưng đó phải là đàm phán đúng nghĩa, chứ không phải các cuộc đàm phán nhằm áp đặt hoặc ép buộc các yêu sách. Chúng tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận kiểu đàm phán như vậy”.

Trong những ngày gần đây, Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran, nhằm đáp trả điều mà Washington cho là các cuộc tấn công của Iran vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Đáp lại, Tehran tuyên bố đã tấn công các cơ sở và căn cứ mà nước này cho là được quân đội Mỹ sử dụng tại nhiều quốc gia trong khu vực Vùng Vịnh.

Các hành động quân sự trả đũa lẫn nhau đã tạm dừng trong ba ngày liên tiếp, bắt đầu từ hôm 25/7 mặc dù trước đó, vào ngày 17/ 6, Mỹ và Iran đã ký một thỏa thuận khung do Pakistan làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu từ tháng 2 và tạo nền tảng cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

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