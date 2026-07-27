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Thế giới

Iran tuyên bố ngừng tập kích trả đũa nhằm vào lực lượng Mỹ

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Iran thông báo ngừng các đòn tấn công trả đũa nhằm vào mục tiêu ở Trung Đông, sau khi Mỹ không tấn công nước này trong hai đêm liên tiếp.

Người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia ngày 26/7 cho biết các cuộc tấn công của Mỹ đã chấm dứt hoàn toàn trong hai ngày qua. "Vì chiến lược của chúng tôi về cơ bản chỉ mang tính trả đũa tương xứng, các cuộc tập kích đáp trả từ Iran cũng được đình chỉ", ông nói.

Ông nhận định Washington đang tìm kiếm chiến lược mới, nhấn mạnh quân đội Iran đã chuẩn bị cho mọi phương án và kịch bản.

Tướng Mohammad Akraminia phát biểu tại Tehran, Iran hôm 14/7. Ảnh: IRNA
Tướng Mohammad Akraminia phát biểu tại Tehran, Iran hôm 14/7. Ảnh: IRNA

Tướng Akraminia cảnh báo chiến sự có thể mở rộng nếu Mỹ nối lại chiến dịch tấn công Iran. "Nếu Mỹ một lần nữa mắc bẫy của Israel hoặc tiếp tục hành động cùng Israel, thông qua các cuộc không kích, phạm vi địa lý của xung đột sẽ mở rộng hơn nữa", ông nói.

Phát ngôn viên quân đội Iran cho biết phạm vi tác chiến của nước này hiện bao trùm toàn khu vực Trung Đông, từ lãnh thổ Jordan đến những quốc gia giáp vịnh Ba Tư. Ông lưu ý rằng giao tranh cũng lan tới eo biển Bab el-Mandeb ở cửa ngõ biển Đỏ, ám chỉ những đấu hỏa lực gần đây giữa lực lượng Houthi tại Yemen với Arab Saudi.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi bác bỏ nhận định cho rằng Tehran có vai trò trong vòng xoáy leo thang xung đột. Ông khẳng định Iran có thể giữ vai trò trung gian thúc đẩy đối thoại giữa lực lượng Houthi và Arab Saudi, đồng thời nhấn mạnh "không có giải pháp quân sự" cho khủng hoảng hiện nay.

Giới chức Iran cũng thông báo đã đạt tiến triển trong đàm phán với Oman về "nguyên tắc chung và cơ chế hoạt động" liên quan đến hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz tiết lộ Tổng thống Donald Trump quyết định đình chỉ các cuộc tấn công nhằm "tạo thêm không gian" cho nỗ lực đàm phán, nhưng không nêu chi tiết về hoạt động tiếp xúc hiện nay giữa Washington và Tehran.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, không đề cập về hoạt động không kích Iran kể từ sau ngày 24/7, cũng không nêu lý do ngừng chiến dịch.

Các hải trình đi qua eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian
Các hải trình đi qua eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

New York Times hôm 25/7 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Tổng thống Donald Trump đã đình chỉ kế hoạch "tập kích lớn chưa từng thấy vào Iran", ít nhất là trong giai đoạn này, bắt nguồn từ lo ngại xung đột leo thang sẽ làm cạn kiệt hoàn toàn kho dự trữ tên lửa Patriot và các loại đạn phòng không khác ở Trung Đông.

"Nỗi lo hết đạn phòng không là một trong những yếu tố khiến chiến dịch tấn công quy mô lớn trở thành nỗ lực vô cùng mạo hiểm", một quan chức nói.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine dường như đã cảnh báo riêng với ông Trump rằng quân đội Mỹ vẫn đủ khả năng nối lại chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Iran, nhưng điều đó sẽ khiến kho dự trữ tên lửa đánh chặn của CENTCOM bị "bào mòn đến mức nguy hiểm".

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung khẳng định Tổng thống Trump luôn ưu tiên giải pháp ngoại giao, song "vẫn bảo lưu mọi lựa chọn" nếu Iran tiếp tục những cuộc tấn công nhằm vào tuyến hàng hải thương mại ở eo biển Hormuz và đồng minh của Mỹ trong khu vực.

vnexpress.net
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